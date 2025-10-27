Mahkeme, kadınların koruma talebini reddetti: Aile bağı yok

İstanbul’da 12 Ağustos’ta yaşanan taciz olayıyla ilgili dikkat çekici bir yargı kararı çıktı. Mecidiyeköy metrosunda gazeteci Özge Kar Odabaş ve iki kadın arkadaşını taciz ve tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanan Durmuş K., kısa süre sonra serbest bırakıldı.

Kadınlar, isimlerinin ve adreslerinin açık biçimde dosyada yer alması nedeniyle 6284 Sayılı Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu kapsamında koruma talebinde bulundu. Ancak İstanbul 1. Aile Mahkemesi, “aile bağı bulunmadığı” gerekçesiyle bu talebi reddetti.

Ayrıca mahkeme, aile mahkemesi koruma mahiyeti ile adres telefon gizliliği gibi talebini de reddetti.

Mahkeme "gönül ilişkisi yok" diye de reddettmiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle açılan dosyada, mahkeme 6284 sayılı Kanun’un “aile bireyleri veya ısrarlı takip mağdurları”na yönelik koruma hükümlerini hatırlattı ancak olayın bu tanım kapsamına girmediğine hükmetti.

Kararda, taraflar arasında “herhangi bir aile bağı veya ısrarlı takip ilişkisi bulunmadığı”, olayın da “adli vaka” olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Mahkeme, bu gerekçelerle kadınların talebini reddetti. Karara göre, başvuru konusu eylemler 6284 sayılı yasada tanımlanan “kadına yönelik şiddet” kapsamında değerlendirilmedi.

Mahkeme ayrıca, taraflar arasında duygusal veya gönül ilişkisi olmadığını, olayın yalnızca metroda yaşanan bir tartışma ve taciz vakası olduğunu kaydetti.

Kadınlar, karara karşı iki hafta içinde itiraz hakkına sahip.

“Bizim koruma talebimiz reddedildi çünkü aile bağımız yok”

Gazeteci Özge Kar Odabaş, bianet’e yaptığı açıklamada karara tepki gösterdi:

“Metroda yanımdaki kadına sinkaflı hakaretlerde bulunan ve gizlice kadın görüntüleri kaydeden şahıs, telefonunu kırarak delilleri yok etmeye çalıştı. Biz, soğukkanlı biçimde delilleri koruduk ve polise teslim ettik.

Erkeklerin sessiz kaldığı o ortamda kadınların birlikte tepki göstermesi, dayanışmanın gücünü gösterdi. Eğer ısrarla takip etmeseydik, kırık telefon incelemeye alınmayacaktı. O telefonda başka suç unsurları da olabilirdi.

Ama bizim koruma talebimiz, ‘aile bağı yok’ denilerek reddedildi. Kadına yönelik şiddet sadece aile içinde değil, kamusal alanda da yaşanıyor.”

6284 Sayılı Kanun Nedir? 6284 sayılı kanun, İstanbul Sözleşmesi sonrasında yapılan yasal değişikliklerdendir. 6284, şiddete ve ev içi şiddete maruz kalan veya maruz kalma tehlikesindeki kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarının korunması ve şiddeti önlemek için alınacak tedbirleri düzenler. Ayrıca 6284 sayılı kanun, evli olmayan bireyleri de koruması, şiddet uygulayan kişinin ve şiddetin kendisinin tanımının genişletilmesi ve önleyici ve koruyucu tedbirleri içermesi gibi birçok iyileştirmeyi içerir. 6284 sayılı kanun temelini İstanbul Sözleşmesi'nden alır ve gerekçesinde İstanbul Sözleşmesi'ne atıf içerir.

Ne olmuştu? Polis tutanaklarına göre olay, 12 Ağustos 2025 sabahı saat 09:40-09:45 sularında Mecidiyeköy metrosunda yaşandı.

Durmuş K. isimli erkek, Özge Kar Odabaş ve iki arkadaşına sözlü olarak cinsiyetçi hakaretlerde bulundu. Kadınlardan biri yerini değiştirmesini isteyince, fail “çekilmiyorsun” diyerek küfür etti ve tehditlerini sürdürdü. Kadınların uyarılarına rağmen Durmuş K., “Tanıdıklarım var, benimle görüşürsünüz” diyerek tehditler savurdu.

Elindeki telefonla gizlice kadınları çekmeye başlayan fail, fark edilince görüntüleri inkar etti, ardından telefonunu kırarak delilleri yok etmeye çalıştı. Kadınlar, durumu metro güvenlik ekibine bildirdi. Güvenlik görevlilerinin çağırdığı polisler Durmuş K.’yi gözaltına aldı.

Şüpheli, “özel hayatın gizliliğini ihlal” ve “hakaret” suçlarından tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi.

Ancak bir süre sonra serbest bırakıldı. Metroda gizli çekim taciz sayılmadı

