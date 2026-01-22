Mahkeme İBB'nin 30+ lisansüstü öğrencileri tam indirimli ulaşımdan yararlandırmasını haklı buldu

AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ve AKP'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar'ın idare mahkemesinde "30 yaş üzeri yüksek lisans ve doktora öğrencilerine tanınan ulaşım indiriminin, aynı yaş grubundaki lisans öğrencilerini kapsamadığı" gerekçesiyle İBB Meclisi kararının idari yargıya taşımışlardı.

Üyeler durumun Anayasanın eşitlik ilkesine aykırılığını öne sürerek İBB Meclisi kararının iptalini istemişlerdi.

İBB Meclis Kararı ne diyor? 11.09.2025 tarihli ve 905 sayılı İBB Meclis Kararının tartışmaya konu olan Maddesi 4/a “Öğrenci İstanbulkartı” kısmında özetle şunu söylüyor: 30 yaşından gün almış öğrencilere, tam tarifeler üzerinden yüzde 10 indirim uygulanır.

Ancak yüksek lisans ve üstü eğitim gören 30 yaş üstü öğrenciler, aktif çalışmadıklarını ve SGK’da işyeri sahibi/ortağı olarak tescilli olmadıklarını e-Devlet çıktısıyla kanıtlarlarsa, 30 yaş altı öğrencilere sağlanan indirimden yararlanırlar.

Mahkeme: "Karar ayrımcılık içermiyor"

İstanbul 3. İdare Mahkemesi, 16 Ocak'ta verdiği kararda belediyelerin toplu taşıma tarifelerini belirleme konusunda yetkili olduğunu belirleyerek, bu yetkinin sosyal ve ekonomik koşullar gözetilerek kullanılabileceğini vurguladı.

Mahkeme, 30 yaş üzeri öğrencilerin "hayatın olağan akışı içinde" çalışma yaşamına daha yakın olduklarını ve bu nedenle farklı bir değerlendirmeye tabi tutulabileceklerini kabul edilebilir buldu.

Mahkeme kararında, 30 yaş üzeri olup çalışmayan veya işyeri sahibi/ortağı olmayan lisansüstü öğrencilerin desteklenmesinin, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı açısından da yerinde olduğunu kaydetti.

Mahkeme belediyelerin farklı sosyal gruplar için farklı indirim kriterleri belirleyebileceği ve bunun hukuka aykırılık oluşturmayacağını ileri sürdü.

Mahkeme yapılan düzenlemenin objektif ve makul bir gerekçeye dayandığını ve eşitlik ilkesini ihlal etmediği yargısına vararak İBB Meclisi’nin aldığı kararının geçerliliğine hükmetti.

