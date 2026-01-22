ENGLISH KURDÎ
YT: Yayın Tarihi: 22.01.2026 02:53 22 Ocak 2026 02:53
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.01.2026 09:59 22 Ocak 2026 09:59
Okuma Okuma:  2 dakika

AKP'LİLER İTİRAZ ETMİŞTİ

Mahkeme İBB'nin 30+ lisansüstü öğrencileri tam indirimli ulaşımdan yararlandırmasını haklı buldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 30+ lisansüstü öğrencilerin tam indirimli ulaşım hakkından yararlanmasını öngören kararın iptali için AKP'li Meclis Üyelerinin açtığı davada, idare mahkemesi İBB'yi haklı buldu. Karar Meclisten geçtiği şekilde uygulanacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Mahkeme İBB'nin 30+ lisansüstü öğrencileri tam indirimli ulaşımdan yararlandırmasını haklı buldu
Görsel: Google Gemini

AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ve AKP'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar'ın idare mahkemesinde "30 yaş üzeri yüksek lisans ve doktora öğrencilerine tanınan ulaşım indiriminin, aynı yaş grubundaki lisans öğrencilerini kapsamadığı" gerekçesiyle İBB Meclisi kararının idari yargıya taşımışlardı.

Üyeler durumun Anayasanın eşitlik ilkesine aykırılığını öne sürerek İBB Meclisi kararının iptalini istemişlerdi.

İBB Meclis Kararı ne diyor?

11.09.2025 tarihli ve 905 sayılı İBB Meclis Kararının tartışmaya konu olan Maddesi 4/a “Öğrenci İstanbulkartı” kısmında özetle şunu söylüyor:

  • 30 yaşından gün almış öğrencilere, tam tarifeler üzerinden yüzde 10 indirim uygulanır.

  • Ancak yüksek lisans ve üstü eğitim gören 30 yaş üstü öğrenciler, aktif çalışmadıklarını ve SGK’da işyeri sahibi/ortağı olarak tescilli olmadıklarını e-Devlet çıktısıyla kanıtlarlarsa, 30 yaş altı öğrencilere sağlanan indirimden yararlanırlar.

Mahkeme: "Karar ayrımcılık içermiyor"

İstanbul 3. İdare Mahkemesi, 16 Ocak'ta verdiği kararda belediyelerin toplu taşıma tarifelerini belirleme konusunda yetkili olduğunu belirleyerek, bu yetkinin sosyal ve ekonomik koşullar gözetilerek kullanılabileceğini vurguladı.

Mahkeme, 30 yaş üzeri öğrencilerin "hayatın olağan akışı içinde" çalışma yaşamına daha yakın olduklarını ve bu nedenle farklı bir değerlendirmeye tabi tutulabileceklerini kabul edilebilir buldu.

Mahkeme kararında, 30 yaş üzeri olup çalışmayan veya işyeri sahibi/ortağı olmayan lisansüstü öğrencilerin desteklenmesinin, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı açısından da yerinde olduğunu kaydetti.

Mahkeme belediyelerin farklı sosyal gruplar için farklı indirim kriterleri belirleyebileceği ve bunun hukuka aykırılık oluşturmayacağını ileri sürdü.

Mahkeme yapılan düzenlemenin objektif ve makul bir gerekçeye dayandığını ve eşitlik ilkesini ihlal etmediği yargısına vararak İBB Meclisi’nin aldığı kararının geçerliliğine hükmetti.

İstanbul
İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi belediye meclisi istanbulkart
