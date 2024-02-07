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Yayın Tarihi: 7 Şubat 2024 14:55
 ~ Son Güncelleme: 7 Şubat 2024 15:27
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Mahkeme heyeti, Mısra Öz'ün kitabını iade etti

9 yaşındaki oğlunu Çorlu Tren Katliamında kaybeden Öz, "Gönderdiğim kitaplar iade olarak geldi. Onlar bizi hiç anlayarak dinlemedi. Anlıyorum ki koskoca bir delil olan bu kitabı da okumak istememişler" dedi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Mahkeme heyeti, Mısra Öz'ün kitabını iade etti
Fotoğraf: Ayşegül Özbek/bianet

8 Temmuz 2018’de 7’si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği Çorlu Tren Katliamı'nda oğlunu kaybeden Mısra Öz, davaya bakan mahkemeye gönderdiği “Hep 9 Yaşında - Bir Melek Masalı” kitabının iade edildiğini duyurdu.

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Öz, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Geçen hafta mahkeme heyetine, 9 yaşındaki bir çocuğun, 9 yıllık umut ve yaşam hikayesini, ihmaller sonucunda nasıl bu hayattan koparıldığını ve bir türlü sağlanamayan adaletlerini anlattığım kitabımı göndermiştim.

"Bugün, gönderdiğim kitaplar geri iade olarak geldi. Oysa 'Adalet Rayların Altında Kalmasın' diye biten kitapta, tarihe geçmiş ihmaller, dava sürecindeki haksızlıklar ve her şeye rağmen umutla talep ettiğimiz adalet vardı. Onlar bizi hiç anlayarak dinlemedi.

"Anlıyorum ki koskoca bir delil olan bu kitabı da okumak istememişler. 29 Şubat’ta karar verecekler. Vicdanlarına asla dokunamadığımız, üst sorumluları bir kez olsun adalet karşısına getiremeyen, bir kişiyi bile tutuklu yargılayamayan kendilerini okuyarak yüzleşmek zordur elbette. Okumasalar da tarihe not olarak geçtiler çoktan. Karar gününe 22 gün kaldı. Çorlu göz göre göre gelen bir ihmal cinayetiydi. Adaletini sağlamak şimdi kendi omuzlarında!" (AÖ)

Mısra Öz: Aslında yas hiç bitmiyor
Mısra Öz: Aslında yas hiç bitmiyor
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çorlu tren katliamı çorlu tren davası mısra öz
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