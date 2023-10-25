Mahkeme, HEDEP milletvekilinin vekil seçildiğine ikna olmadı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya hakkında, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtira rağmen kendiliğinden dağılmama” ve “terör örgütü üyesi olmak” iddiasıyla açılan dava Diyarbakır 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Kaya’nın katılmadığı duruşmada avukatları Gözde Engin ve Gazal Bayram Koluman hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, “yargılamanın durdurulması” talebi üzerine istenen belgelerin Diyarbakır İl Seçim Kurulu ve Türkiye Büyük Millet Meclis’inden (TBMM) geldiğini aktardı.

MA'nın haberine göre; mahkeme başkanı, Meclis’ten Kaya’nın vekil seçildiği bilgisinin geldiğini, fakat bu bilgiye ek belgenin gelmediğini söyledi. Ardından Savcı, eksik bilgilerin giderilmesi yönünde mütalaa verdi.

Kaya’nın avukatı Engin, Meclis’ten gelen bilginin yeterli olduğunu belirtti. Müvekkilleri hakkında daha önce de "yargılanmanın durdurulması" ve "yurt dışı adli kontrol tedbirinin" kaldırılması taleplerinde bulunduklarını hatırlatan Engin, HEDEP Milletvekili Meral Danış Beştaş ile HDP eski milletvekilleri Ayşe Acar Başaran, Dilan Dirayet Taşdemir hakkında verilen “yargılamanın durdurulması” kararlarını mahkemeye sundu.

Avukat Engin, ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin yasama dokunulmazlığı kaldırılarak tutuklanan CHP eski Milletvekili Enis Berberoğlu ve Mustafa Balbay kararlarını da mahkemeye sundu.

Avukatların savunmasının ardından mahkeme heyeti, "yargılamanın durdurulması" talebine dair mütalaanın hazırlanması için dosyanın iddia makamına tevdi edilmesini karar verdi.

Kaya, hakkındaki yurt dışı yasağının ise yasama faaliyetlerine engel olmadığı gerekçesiyle devamına hükmetti.

Anayasa 83. Maddesine göre; “Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz, yargılanamaz."

(RT)