Mahkeme, “Hanifi Zengin’e tacizci” diyen kadınlara ceza verilmesine gerek görmedi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve Kürt gazetecilerin operasyonla gözaltına alınmasına karşı 26 Ekim 2022’de Kadıköy’de yapılan eylemde gözaltına alınan ve İstanbul Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin’e “tacizci” diyen kadınlara açılan hakaret davası, bugün Anadolu Adliyesi'nde, 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme, kadınlara ceza verilmemesi yönünde karar verdi. Duruşma sonrasında basına açıklama yapan Meriç Eyüboğlu, kararın hukuki temellerini eleştirdi. Eyüboğlu, "Arkadaşlarımızın ceza almaması gerektiği noktasında bir tereddüt yok. Ancak ceza verilmesine yer olmadığı kararının gerekçesi, mahkeme zaptında 'karşılıklı hakaret' olarak yer aldı. Bu, kabul edilemez bir yaklaşım" dedi.

Avukat Eyüboğlu, müvekkillerinin Hanifi Zengin tarafından doğrudan cinsel tacize maruz kaldığını belirterek, "Bu eylem, günlük hayatta cinsel taciz olarak nitelendirdiğimiz bir durumdur ve Türk Ceza Kanunu'nda cinsel saldırı suçu kapsamına girer. Bu nedenle müvekkillerimizin Zengin’e 'tacizci' demesi haklı ve yerindedir. Karşılıklı hakaret olarak değerlendirilmesi, saldırıya uğrayan kadınların mağduriyetini görmezden gelmektir” dedi.

Eyüboğlu, yargı makamlarının, Hanifi Zengin gibi kişilerin gücünden korkarak açık ve net kararlar vermekten kaçındığını belirterek, "Bu karar yine mağdurları değil, failin korunmasını önceliklendirmiştir" dedi.

Kadınlar Birlikte Güçlü’den Kurtuluş: "Tacizciye tacizci demek suç değildir"

Kadınlar Birlikte Güçlü platformundan Rüya Kurtuluş ise mahkeme kararı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün bir kez daha tacizciye tacizci demenin suç olmadığı mahkeme kararıyla tescillendi. Ancak bu sürecin buraya kadar gelmesi bile kadınların, LGBTİ+'ların maruz kaldığı sistematik adaletsizliğin bir göstergesidir" dedi.

Kurtuluş, Hanifi Zengin’in geçmişte birçok eylemde kadınlara ve LGBTİ+'lara yönelik taciz ve işkence fiillerinde bulunduğunu, buna rağmen hakkında hiçbir cezai işlem uygulanmadığını vurguladı.

"Defalarca suç duyurusunda bulunduk, ancak soruşturma izni verilmedi. Bugün bu davanın sonucu emsal niteliğindedir, ancak Zengin’in hâlâ cezalandırılmaması adalet sisteminin zafiyetini ortaya koymaktadır" dedi.

BİLGİ NOTU: Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanmasını protesto etmek için yapılan eylemde, kadınlar eski Emniyet Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin’in kendilerine yönelik taciz ve hakaret fiillerinde bulunduğunu öne sürmüş ve Zengin’e "tacizci" demişti. Bu sözlerin ardından Zengin, kadınlar hakkında hakaret davası açmıştı.

(EMK)