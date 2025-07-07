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HABER
Yayın Tarihi: 7 Temmuz 2025 15:07
 ~ Son Güncelleme: 7 Temmuz 2025 15:24
2 dk Okuma

Mahkeme, Halk TV'ye yönelik ekran karartma cezasını durdurdu

Mahkeme RTÜK’ten belge istedi ve 30 gün süre tanıdı.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Bu görselde, bir televizyon stüdyosu sahnesi ön planda büyükçe yer alan "Halk TV" logosu ile görülüyor. Logo, kırmızı ve beyaz tonlarda stilize edilmiş büyük bir "h" harfi formunda. Alt kısmında kırmızı zemin üzerinde beyaz puntoyla "halk" yazısı yer almakta. Arka planda ise modern bir haber stüdyosu tasarımı dikkat çekiyor. Loş bir aydınlatma altında mavi tonların hâkim olduğu stüdyoda, duvar boyunca uzanan ekranlarda haber görselleri ve metinler yer alıyor. Ortam profesyonel bir haber yayın ortamını yansıtıyor; zemin parlak ve yansıtıcı, ışıklandırmalar ise üstten loş bir şekilde tasarlanmış. Genel olarak görsel, televizyon yayıncılığına dair modern, teknolojik ve ciddi bir atmosfer sunuyor.
Fotoğraf: Sosyal Medya

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Halk TV'ye verilen 10 günlük ekran karartma cezası mahkeme tarafından durduruldu.

Halk TV'den RTÜK'e özel yayın 'penguen' yayını
Halk TV'den RTÜK'e özel yayın 'penguen' yayını
27 Haziran 2025

Halk TV’ye “Sinem Fıstıkoğlu ile Sansürsüz” adlı programda Atom Mühendisi Tolga Yarman’ın “Türkiye dincileşiyor değil mezhebileşiyor" ve "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün adının konulmasından itibaren bakarsak İran'a karşı azmettirildik" ifadelerinin "halkı kin ve düşmanlığa teşvik" ettiği ettiği gerekçesiyle oy çokluğuyla 10 gün yayın durdurma cezası verilmişti.

30 gün süre tanındı

Ankara 21. İdare Mahkemesi, Halk TV avukatlarının itirazını yerinde buldu.

Mahkeme, RTÜK’ten ekran karatma kararına dayanak yaptığı yayının kayıtlarını, kuruldaki görüş ve tutanakları istedi. Cezanın hukuki gerekçeleri, ceza verilirken hangi yasal dayanakların esas alındığı talep edildi. Mahkeme RTÜK'e bu belgeleri sunması için 30 gün süre tanıdı.

Fakat RTÜK'ün yürütmeyi durdurma kararına 7 gün içinde itiraz etme hakkı var. Eğer mahkeme, Kuru'un 7 gün içinde yapacağı itirazını yerinde bulursa Halk TV ekranı yine de 10 gün karartılmış olacak. Süreç mahkeme kararındaki gibi ilerlerse, Halk TV en az 30 gün daha yayın yapabilecek.

SZC TV karartılacak

Ankara 7. İdare Mahkemesi Sözcü TV'ye (SZC TV) verilen 10 günlük ekran karartma cezasının yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. SZC TV ekranları 8 Temmuz Salı gece yarısından itibariyle kararacak.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
halk tv sözcü tv yayın karartma RTÜK
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