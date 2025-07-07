Mahkeme, Halk TV'ye yönelik ekran karartma cezasını durdurdu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Halk TV'ye verilen 10 günlük ekran karartma cezası mahkeme tarafından durduruldu.

Halk TV'den RTÜK'e özel yayın 'penguen' yayını

Halk TV’ye “Sinem Fıstıkoğlu ile Sansürsüz” adlı programda Atom Mühendisi Tolga Yarman’ın “Türkiye dincileşiyor değil mezhebileşiyor" ve "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün adının konulmasından itibaren bakarsak İran'a karşı azmettirildik" ifadelerinin "halkı kin ve düşmanlığa teşvik" ettiği ettiği gerekçesiyle oy çokluğuyla 10 gün yayın durdurma cezası verilmişti.

30 gün süre tanındı

Ankara 21. İdare Mahkemesi, Halk TV avukatlarının itirazını yerinde buldu.

Mahkeme, RTÜK’ten ekran karatma kararına dayanak yaptığı yayının kayıtlarını, kuruldaki görüş ve tutanakları istedi. Cezanın hukuki gerekçeleri, ceza verilirken hangi yasal dayanakların esas alındığı talep edildi. Mahkeme RTÜK'e bu belgeleri sunması için 30 gün süre tanıdı.

Fakat RTÜK'ün yürütmeyi durdurma kararına 7 gün içinde itiraz etme hakkı var. Eğer mahkeme, Kuru'un 7 gün içinde yapacağı itirazını yerinde bulursa Halk TV ekranı yine de 10 gün karartılmış olacak. Süreç mahkeme kararındaki gibi ilerlerse, Halk TV en az 30 gün daha yayın yapabilecek.

SZC TV karartılacak

Ankara 7. İdare Mahkemesi Sözcü TV'ye (SZC TV) verilen 10 günlük ekran karartma cezasının yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. SZC TV ekranları 8 Temmuz Salı gece yarısından itibariyle kararacak.

(AB)