Mahkeme, Evrensel’in BİK’e karşı açtığı davada kararını 15 gün sonra açıklayacak

Evrensel’in, Basın İlan Kurumu'nun (BİK), resmi ilan ve reklam yayımlama hakkını iptal etmesine karşı açtığı davada ilk duruşma İstanbul 2. İdare Mahkemesinde görüldü.

Duruşmada söz alan gazetenin avukatı Devrim Avcı, Evrensel’in ilan alamamasının gerekçesi olarak sunulan denetlemelerin sadece İstanbul’da yapıldığını, Basın İlan Kurumu’nun başka hiçbir gazete ve yayın organına bu yükümlülüğü yüklemediğini söyleyerek, kanun önünde eşitlik ilkesine uyulmadığını aktardı. Avcı, davanın kabulünü ve idari işlemin iptal edilmesini istedi.

Basın İlan Kurumu avukatları ise, Evrensel’in resmi ilan ve reklam yayımlama hakkının iptalinin Anayasaya uygun olduğunu, "böylesi denetimlerin sırf resmi ilan alabilmek için gazete çıkarmanın önüne geçmeyi amaçladığını" ve bu yolla "basının kalitesini artırmayı hedeflediklerini" öne sürdü.

Avcı bunun üzerine tekrar söz alarak, “resmi ilan alabilmek için gazete çıkartmak” ithamına itiraz etti. Evrensel'in 20 yılı aşkın süredir çıkan bir gazete olduğunu, resmi ilan alabilmek için çıkan bir gazete olmadığının açık olduğunu söyledi.

Ayrıca Evrensel’in 2011’den 2019’a kadar birçok denetim geçirdiğini anlatan Avcı, gazete çalışanlarının basın kartlarının da 4-5 yıl boyunca beklemeye alındığını, hiçbir işlem yapılmadığını aktardı. Avcı, tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Evrensel’in basın özgürlüğü hakkının çeşitli vesilelerle önüne geçildiğinden bahsetti.

Talepleri alan mahkeme duruşmayı bitirdi. Mahkeme kararını 15 gün sonra açıklayacağını bildirdi.

Evrensel, Basın İlan Kurumu'nu dava etti

Duruşma öncesi adliye önünde eylem

Gazeteciler, Evrensel çalışanları ve okurları ile sivil toplum kuruluşları, duruşma öncesinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi önünde eylem ve basın açıklaması yaptı.

Eyleme Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Sekreteri Banu Tuna, Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan, EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, Liman-İş Sendikası İstanbul Bölge Başkanı Sinan Ceviz ve Eğitim Sen İstanbul 9 No’lu Şube Başkanı Hüseyin Özev katıldı.

Polat: Evrensel baskıyla, kuşatmayla susturulamaz

Burada konuşan gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, Basın İlan Kurumu’nun Evrensel’in resmi ilan ve reklam hakkını Eylül 2019’da durdurduğunu hatırlattı.

Polat, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişte ifadesini bulan tek adam yönetimi sürecinde Basın İlan Kurumu da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlandı. Bu bizim açımızdan iki yeni durum ortaya çıktı. Bunlardan biri, yapısı iktidara tamamen angaje olacak biçimde değiştirilen Basın İlan Kurumu’nun, halkın haber alma hakkını önceleyen, muhalefetin sesine yer veren gazetelere karşı bir sopaya dönüşmesi” dedi.

Evrensel’e uygulanan ikinci bir ambargonun ise Evrensel çalışanlarının basın kartlarının yıllardır yenilenmemesi olduğunu söyleyen Polat, “Bu iki muameleyi yan yana koymak bile Basın İlan Kurumu'nun Evrensel’in resmi ilan hakkını iptal gerekçesinin hukuki değil siyasi olduğunu kanıtlar niteliktedir" ifadelerini kullandı. Mahkemenin hukuksuzluğa dur demesini talep ettiklerini dile getiren Polat, şunları kaydetti.

"Basın İlan Kurumu’nun, okurlarımızın çeşitli bayilerden birden fazla gazete almasını ilan hakkımızın iptaline gerekçe yapması tamamen hukuksuzdur. Bağımsız bir kurumun yapacağı basit bir inceleme bile iktidara destek veren ve resmi ilan pastasından önemli bir pay alan gazetelerin tirajının mı yoksa Evrensel’in tirajının mı gerçek tiraj olduğunu kolaylıkla ortaya koyabilir. İstanbul 2. İdare Mahkemesinin bugün burada başlayacak davada, bu hukuksuzluğa dur demesini talep ediyoruz. Bir kez daha söylüyoruz: Evrensel’i baskılarla, mali kuşatmalarla susturamazsınız."

Tuna: Bu haber alma hakkı davasıdır, basın özgürlüğü davasıdır

Basın açıklamasında söz alan TGS Genel Sekreteri Banu Tuna da, kamu kurumlarının kamu kaynaklarını gazeteciler üzerinde bir sopa olarak kullanmasına karşı burada oldukları söyledi.

Tuna, “İktidarın politikalarına karşı burada bulunuyoruz. Bugün burada bir idare mahkemesi önünde bulunuyoruz ama aslında Evrensel’e karşı açılan bu dava, bir ifade özgürlüğü davasıdır, haber alma hakkı davasıdır, basın özgürlüğü davasıdır. Bu yüzden bu davaya sadece gazetecilerin, meslek örgütlerinin değil, tüm halkın, haber alma hakkını savunan herkesin sahip çıkması ve Evrensel’e sahip çıkması gerekmektedir” diye konuştu.

(HA)