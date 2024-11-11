Mahkeme, eşini darp eden kocaya karşı kendisini savunan kadını haklı buldu

Diyarbakır’da yaşayan bir kadın, eşinin kendisini darp etmesi üzerine “tırnakla yaralama” eyleminde bulununca eşi boşanma davası açtı. Ancak Yargıtay, kadının kendini savunma içgüdüsüyle hareket ettiğine hükmederek, boşanma kararını iptal etti. Bu kararla, kadının eyleminin savunma niteliğinde olduğu kabul edilmiş oldu.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından içtihat metni haline getirilen karara göre, 2016'da evlenen ve üç çocuk sahibi olan kadın, eşinin başka bir kadınla yaşadığını öğrenince boşanmaya karşı direnerek nafaka talep etti.
Koca ise mahkemeye sunduğu dilekçede kadının kendisine karşı "kıskançlık krizleri" yaşadığını ve sürekli sorun çıkardığını ileri sürerek boşanma talebinde bulundu.
Mahkeme: Kadının savunma içgüdüsü ile hareket ettiği belirlendi
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi ilk etapta çiftin boşanmasına hükmetti. Ancak Yargıtay, kadının eşinin daha ağır şiddetine tepki verdiği, bu yüzden kusurlu sayılmaması gerektiğine karar vererek boşanma kararını bozdu. Mahkeme, “kadının savunma içgüdüsüyle hareket ettiği” gerekçesiyle boşanmayı reddetti.
Emsal karar
Yargıtay’ın bozma kararı ile kadın, kendisini savunurken gösterdiği tepkinin boşanma gerekçesi sayılamayacağını göstermiş oldu.
Bu emsal niteliğindeki karar, aile içi şiddet vakalarında mağdur olan kadının savunma amaçlı eylemlerinin “kusur” olarak değerlendirilmemesi gerektiği şeklinde yorumlandı.
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(EMK)