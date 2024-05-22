"Mahkeme Erdoğan'ın 'yatsın' dediklerini yatırdı, hukukî değil siyasî kararlar verildi"

MHP'li Devlet Bahçeli'nin partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Kobanê Kumpas Davası" kararlarına yönelik eleştirileri üzerinden yaptığı suçlamalara Özel CHP TBMM Grup toplantısında sert yanıtlar verdi.

"Mahkeme Erdoğan'ın 'yatsın' dediklerini yatırdı"

Özel Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi kararını "Sayın Demirtaş, Yüksekdağ ve bazılarına çok ağır cezalar verdiler. Bu cezalar aslında Erdoğan’ın siyasi adreslemesiyle uyumlu. Erdoğan’ın ‘yatsın’ dediklerini yatıran, ceza veren ama cezaları konuşmalardan veren, yani istinaf, Yargıtay, olmadı AYM’nin bal gibi bozacağı bir kararı mahkeme heyeti verdi. Sorumluluğu siyasilerin sırtına bıraktı." sözleriyle yorumladı.

"Kararlar siyasiydi"

Özel, partisinden "10 kişiye yakın bir milletvekili heyeti[nin] Kobani davasının karar duruşmasını takip ett[ğini]" anımsattı. "HDP’nin eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da yargılandığı davada hukuki değil, siyasi kararların verildiğine hep birlikte şahitlik ettik." dedi.

"HDP'liler ölümlerle bağlantılı bulunmadı"

CHP Genel Başkanı, HDP'liler için "O olaylarda hayatını kaybeden 16 yaşındaki evladımız Yasin Börü’nün öldürülmesinden sorumlu tutuluyorlardı. Yargılama yapıldı, bitti. Ne Demirtaş ne de bir başkası Yasin Börü’nün ölümüyle bağlantılı bulunmadı." dedi. "Hiç birisi o süreçle ilgili ceza almadılar." diye vurguladı. "Attıkları tweetlerden, başka zamanlarda kullandıkları ifadelerden ceza aldılar." dedi.

Bahçeli beraat kararlarını tanımadı

MHP'li Bahçeli ise konuşmasında, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin "6-8 Ekim olayları" dolayısıyla suçlanan HDP Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve Milletvekillerini TCK 301. Maddesi'ni ihlalden cezalandırmakla birlikte 37 kişinin ölümüne yönelik suçlamalardan ötürü beraatlerine karar verdiğini görmezden gelerek "6-8 Ekim 2014'te 37 kişinin ölümüne yol açan isyanın azılı faillerinin hüküm almaları, hukuk devletinin gereğidir. İşlenmiş bir suç kimsenin yanına kalmayacaktır." demiş Anayasa Mahkemesini HDP'yi halen kapatmamış olmakla suçlamış, DEM Parti'nin derhal kjapatılmasını istemiş ve CHP lideri Özel'e de suçlama niteliğinde sorular yöneltmişti.

Bahçeli'nin Özel'e ve CHP'ye suçlamaları MHP'li Bahçeli, "CHP yönetiminin 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili mahkeme kararına 'Siyasi' demesi rezaletin ta kendisidir. Türkiye'yi Cumhurbaşkanımızın değil de başkalarının yönettiğini iddia eden Özgür Bey'e ve yönetimine soruyorum. İmralı'daki caninin serbest bırakılmasını istiyor musunuz? Cezalar hukuksuz ise size göre hukuk nedir Türkiye topraklarında Bağımsız Kürdistan kurulmasından yana mısınız? DEM'e söz verdiniz mi? Cezalar hukuksuz ise sizin için hukuk nedir, adalet nedir, millet nedir?" diye sorduktan sonra "Düşmana meze olmaktan rahatsızlık duymayan partilere demokraside yer olmamalıdır." diyerek lafı CHP'nin de kapatılmasına getirmişti.

Özel ise konuşmasında bu soruları yanıtlamaya değmez bulduğunu söyledikten sonra MHP'li Bahçeli'ye Sinan Ateş cinayetiyle ilgili sorularla karşılık verdi. Bahçeli'nin kendisine yönelttiği soruları MHP Genel Başkanının prompterına yazdığını söylediği iki yakın yardımcısını hedef alan Özel de Bahçeli'ye dört soru yöneltti:

Özel'den Bahçeli'ye Sinan Ateş cinayeti soruları - Bu 2 kişinin isimleri Sinan Ateş iddianamesinden nasıl ve kimler tarafından ayıklanmıştır? - Ülkü Ocakları Başkanlığı yapmış birinin ölümünden sonra kimse tweet atmayacak, taziye bildirmeyecek diyen hangi ikisidir? - Tetikçiyi kaçıran aracın fotoğrafları ortaya çıkıp, bu aracın trafikte ceza yemeyecek statüye kavuşturulmasını hangi ikisi sağlamıştır? - Sinan Ateş davasının üzerine sis çöktürürken bu ikisinin bu sisteki payı nedir?

Özel, sözlerini "Bu dört soruyu cevaplayın, benim dört soruya bakarız. Koskoca parti iki meczuba teslim edildi. Yazıklar olsun" diyerek bitirdi.

(AEK)