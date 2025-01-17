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Yayın Tarihi: 17 Ocak 2025 13:15
 ~ Son Güncelleme: 17 Ocak 2025 13:23
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Mahkeme, Emekli Meclisleri Sendikasını kapatma kararı verdi

EMS, Ankara 4. İş Mahkemesi’nin kapatma kararına karşı istinaf yoluna başvuracaklarını duyurdu. Bunun yanında, 16.350.000 emeklinin hak arayışını fiili ve meşru sendikacılık anlayışıyla sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Mahkeme, Emekli Meclisleri Sendikasını kapatma kararı verdi

Emekli Meclisleri Sendikası (EMS), Ankara 4. İş Mahkemesi’nin verdiği kapatma kararına sert tepki gösterdi. EMS, hukuka ve vicdana uygun olmayan hiçbir kararı tanımayacaklarını belirterek, "Fiili ve meşru sendikacılık anlayışıyla mücadelemizi sürdüreceğiz" mesajı verdi.

EMS, 1 Aralık 2023’te Ankara Valiliği’ne başvurarak tüzel kişilik kazandığını ifade etti. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, sendikanın kütük kaydını yapmadığı ve bu durumun defalarca yapılan görüşmelere rağmen çözüme kavuşturulmadığı belirtildi. Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin EMS lehine verdiği kararla, sendikanın 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren tüzel kişilik kazandığı hüküm altına alınmasına rağmen bu kararın uygulanmadığı ifade edildi.

EMS'ye kapatma kararı

Ankara 4. İş Mahkemesi, EMS hakkında "kapatma kararı" verdi. EMS, bu kararı hukuksuz olarak nitelendirerek, mahkemenin hem anayasanın 17. ve 90. maddelerini hem de uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan sendika kurma hakkını ihlal ettiğini belirtti. Açıklamada, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 23. maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11/1. maddesi ve diğer uluslararası metinlerde yer alan “herkesin sendika kurma hakkı” düzenlemelerine dikkat çekildi.

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EMS, emeklilerin sendika kurmasının hukuken engellenemeyeceğini vurgulayarak, verilen kapatma kararını “çağ dışı ve yasakçı bir anlayışın ürünü” olarak tanımladı.

“Hak yasadan önce gelir”

EMS, ekonomik olarak güçlü işverenlere sendika kurma hakkı tanınıp emeklilere bu hakkın yasaklanmasını ahlaki, vicdani ve hukuki açıdan kabul edilemez bulduğunu açıkladı. "Hak yasadan önce gelir, ve yaşam muktedirlerin kara kaplı kitaplarına sığmayacak kadar zengindir" ifadesiyle hak mücadelesinin devam edeceği mesajını verdi.

EMS, Ankara 4. İş Mahkemesi’nin kapatma kararına karşı istinaf yoluna başvuracaklarını duyurdu. Bunun yanında, 16.350.000 emeklinin hak arayışını fiili ve meşru sendikacılık anlayışıyla sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Son olarak EMS, "Haklıyız, kazanacağız!" diyerek, emekli sendikalarının hukuki statü elde edeceği günlerin uzak olmadığını vurguladı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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