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Yayın Tarihi: 24 Ekim 2023 12:40
 ~ Son Güncelleme: 24 Ekim 2023 12:53
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Mahkeme, Diyarbakır KCK davasındaki talebi 12 yıl sonra karara bağladı

Mahkeme, KCK Ana Davası'nda yargılanan milletvekilleri için “davanın düşürülmesi’ yönündeki talebi 12 yıl sonra değerlendirdi ve reddetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/24/mahkeme-diyarbakir-kck-davasindaki-talebi-12-yil-sonra-karara-bagladi.jpg

Diyarbakır’da 2009'da başlayan 152 sanıklı KCK Ana Davası'ndan dosyaları ayrılan eski milletvekilleri Osman Baydemir, Nadir Yıldırım, Selma Irmak, Çağlar Demirel, Besime Konca, Alican Önlü ve Dilan Dirayet Taşdemir ile hakkında yakalama kararı çıkarılan Sabri Ok'un “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması, Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

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29 Mart 2017

Yargılanan isimlerin katılmadığı duruşmada, avukatları Mehdi Özdemir, Mesut Beştaş, Gevriye Atlı ve Cihan Aydın hazır bulundu. 

MA’nın haberine göre, Savcı, “hakkında yakalama kararı bulunanların yakalanmasının beklenmesi ve dosyadaki diğer eksikliklerin giderilmesini” talep etti. Avukatlar da  dosyadaki eksikliklerin giderilmesinin beklenmesini istedi. 

Mahkeme, talepleri kabul ederek, 2009'da başlayan ve 2011'de Osman Baydemir'in milletvekili seçilmesi ve bir önceki dönemde de Nadir Yıldırım, Selma Irmak, Çağlar Demirel, Besime Konca, Alican Önlü ve Dilan Dirayet Taşdemir'in milletvekili seçilmesiyle davanın düşürülmesi talebini yıllar sonra değerlendirdi. 

Değişen heyetlerinin hiçbirinin gündeme alarak karara bağlamadığı talebi yıllar sonra değerlendiren yeni heyet, milletvekilleri yönünden davanın düşürülmesi talebini reddetti, duruşmayı 26 Mart 2024'e erteledi. 

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21 Haziran 2017

Ne olmuştu?

Kürdistan Topluluklar Birliği (KCK) adıyla Nisan 2009 ile Ekim 2010 tarihleri ​​arasında yürütülen soruşturma kapsamında aralarında aktif politikacı, sendikacı ve insan hakları savunucularının bulunduğu 2 bin 146 kişi yargılanmış, 992 kişiyse KCK üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklanmıştı. Dava kapsamında toplam şüpheli sayısıysa 7 bin 748 kişi olarak açıklanmıştı.

“Ana dava” olarak adlandırılan Diyarbakır’daki dava ise; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 7 bin 578 sayfalık iddianamenin kabulüyle başlamıştı.

İddianamede, 175 kişi hakkında, "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak", "Terör örgütü üyesi ve yöneticisi olmak" ve "Terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçlarından, 15 yıldan ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen hapis cezası istendi. 

(RT)

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