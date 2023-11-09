Mahkeme, Demirören’in gazeteci Canan Kaya’ya açtığı davayı reddetti

Demirören Medya Grubu’nun, Medya Koridoru Genel Yayın Yönetmeni Canan Kaya’ya 26 Kasım 2021’de yayımlanan “Demirören yolun sonuna yaklaşıyor: Ziraat Bankası ‘kayyumları’ ne istedi? Tarihleriyle açıklıyoruz!” başlıklı haber nedeniyle açtığı 20 bin TL’lik tazminat davası sonuçlandı.

İstanbul 39. Asliye Hukuk Mahkemesi altıncı duruşmada davayı reddetti. Demirören gurubu haber nedeniyle “ticari itibarının zedelendiğini ve kişilik haklarının ihlal edildiği” iddia etmişti.

Duruşmadan sonra Kaya’nın savunmanlığını üstelenen Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği(MLSA) avukatlarından Emine Özhasar “İfade özgürlüğü demokratik bir toplumun en önemli temellerinden birisidir” diyerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Demokratik bir toplumda ifade özgürlüğü yalnızca iyi karşılanan, zararsız veya önemsiz olduğu düşünülen sözlerle değil, aynı zamanda kırıcı, hoş karşılanmayan veya kaygı uyandıran bilgiler ve düşünceler için de geçerlidir. Dava konusu yayında kullanılan ifadeler basın ve ifade özgürlüğü kapsamında kalıyor, davacı tarafın bilinir kişilerden olması dikkate alındığında, diğer kişilere göre bu tür eleştirilere daha fazla katlanma yükümlülüğünün bulunduğu, haberlerin davacının kişilik haklarına saldırı boyutuna varmadığı anlaşılıyor”

Haberde ne vardı?

Canan Kaya söz konusu haberinde, Demirören'in Doğan Medya Grubu'nu satın alabilmesi için hükümet desteğiyle Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolar kredi aldığını hatırlatmış ve krediyi geri ödeyemediğini yazmıştı.

Kaya, Demirören Medya Grubu'nun gayri resmi olarak kayyumla yönetildiğini ifade ederek "Ziraat Bankası'na bağlı olan bir ekip, borçların ödenebilir hale gelmesi için sürekli olarak grubun hesaplarını inceliyor. Yani Demirören'in muhabesinin neredeyse tüm kontrolü bu kayyumların elinde" demişti.

Kaya kayyumun ödenmeyen borçların tahsili için Demirören'e "Ya Milli Piyango'yu, ya da garimenkullerini sat" dediğini iddia etmişti. Ayrıca Kaya'nın yazısında Milliyet'in basılıya veda edeceği ve Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) bazı bürolarının kapatılacağı iddiası vardı.

Demirören'in Doğan Holding bünyesindeki kuruluşları alması Milliyet ve Vatan gazetelerinin sahibi Demirören Grubu Mart 2018’de Doğan Grubu'nun tüm medya varlıklarını 916 milyon dolara satın aldı. Demirören Grubu, Doğan Grubu’nun varlıklarını satın aldıktan sonra, Hürriyet, Posta ve Fanatik dahil olmak üzere 5 gazeteye; bir haber ajansına (DHA), bir dağıtım şirketine (YAYSAT), iki TV kanalına (Kanal D ve CNNTURK) sahip. Vatan gazetesi 31 Ekim 2018’de kapatıldı ve gazetevatan.com üzerinden dijital olarak yayınlanmaya devam ediyor. Demirören Group A.Ş.'nin sermayesi 592 milyon TL. Hisselerinin tamamı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yakın ilişkileri olan ve iktidar partisi AKP'yi açıkça destekleyen Demirören Ailesi'ne ait. Demirören ailesi medya, enerji, madencilik ve inşaat alanları gibi birçok sektörde aktif. Basında yer alan ve Erdoğan ile Demirören Grubu Başkanı Erdoğan Demirören arasında geçtiği iddia edilen konuşmalara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demirören'i, medya grubu tarafından yayınlanan bir haber için eleştiriyor ve sorumlu kişiyi kovmasını istiyordu. Haberlere göre konuşmada Erdoğan Demirören'in ağladığı duyuluyordu. Erdoğan Demirören, 8 Haziran 2018'de vefat edene kadar “Demirören Holding A.Ş.” holdinginin en büyük hissedarıydı. Vefatının ardından oğlu Yıldırım Demirören, Demirören Holding’in yönetim kurulu başkanı seçildi. Demirören Grubu, 31 Ekim 2018 tarihinde Yaysat'ın (Demirören Yayın Şirketi) kapatılmasına karar verdi. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in kızı Yelda Demirören, Kalyon Grubu'nun kurucusu Hasan Kalyoncu'nun oğlu Haluk Kalyoncu’yla 13 Nisan 2019'da evlendi. Çiftin nikah şahitleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’dı. Bu evlilik, Turkuvaz ve Demirören Gruplarının birlikte iş yapabileceğinin işareti olarak görüldü. Doğan Medya Grubu’nun Demirören Grubu’na satışında kamu bankası Ziraat Bankasının sağladığı kredinin miktarının 675 milyon dolar olduğu ve 2 yıl geri ödemesiz, 10 yıl vadeyle sağlandığı biliniyor.

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(HA)