HABER
Yayın Tarihi: 25 Ağustos 2025 08:41
 ~ Son Güncelleme: 25 Ağustos 2025 08:45
2 dk Okuma

Mahkeme, CHP İstanbul İl Kongresi belgelerini istedi

Sürece paralel olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da aynı kongreye ilişkin bir soruşturma yürütüyor. Savcılık, seçimde hile yapıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu’na aykırılıklar bulunduğu iddialarını inceliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta bir siyasetçi kürsüde konuşma yaparken görülüyor Şık bir takım elbise ve kravat giymiş, elini kürsüye yaslamış şekilde mikrofon önünde konuşuyor Arka planda büyük bir ekranda CHP logosu ve kırmızı harflerle yazılmış bir slogan yer alıyor Sloganda “Türkiye için kararlıyız, iktidar yolundayız” ifadesi dikkat çekiyor
Fotoğraf: CHP İstanbul İl Başkanlığı / X

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na ilişkin tartışmalı kongre süreciyle ilgili yeni bir karar aldı. 8 Ekim 2023’te yapılan ve Özgür Çelik’in il başkanı seçildiği kongreye yönelik “tedbir” talebini değerlendiren mahkeme, tensip zaptı düzenleyerek süreci başlattı.

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, Mahkeme, CHP’ye savunma yapması için iki hafta süre tanıdı. Ayrıca İstanbul İl Seçim Kurulu ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yazı gönderilerek, 8 Ekim 2023 tarihli 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’ne dair tüm belgelerin mahkemeye iletilmesi istendi. Ön inceleme duruşmasının ise 21 Eylül 2025’te yapılmasına karar verildi.

Sürece paralel olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da aynı kongreye ilişkin bir soruşturma yürütüyor. Savcılık, seçimde hile yapıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu’na aykırılıklar bulunduğu iddialarını inceliyor.

14 Ağustos 2025’te mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, kongrenin hukuka aykırı olduğu öne sürülmüş; alınan kararların tedbiren durdurulması, Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılması, bir önceki yönetimin ya da geçici bir kurulun görevlendirilmesi talep edilmişti. Esas yönünden ise kongrenin ve alınan kararların yok hükmünde olduğunun tespitiyle iptali, ayrıca 39. Olağan Kurultay sürecinin de tüm takvimiyle birlikte iptali istenmişti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Erken seçim şart
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Erken seçim şart
13 Ağustos 2025
CHP İstanbul il ve ilçe yöneticilerine 15 yıla kadar hapis istemi
CHP İstanbul il ve ilçe yöneticilerine 15 yıla kadar hapis istemi
8 Mayıs 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
CHP İstanbul İl Örgütü chp istanbul il kongresi CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik chp istanbul il yönetimi
