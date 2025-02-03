ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 3 Şubat 2025 23:59
 ~ Son Güncelleme: 4 Şubat 2025 00:57
2 dk Okuma

"KARAR ÖLÇÜLÜ VE ORANTILI"

Mahkeme Başsavcılığın Pehlivan ve Oğuz'un yeniden yakalanması talebini reddetti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz'un "bilirkişi haberi" dolayısıyla çıkarıldıkları mahkemece "adli kontrol tedbirleriyle sebest bırakılması" kararının kaldırılarak gazetecilerin yakalanmasını istedi. Mahkeme "karar ölçülü ve orantılı" dedi. Talebi reddetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Mahkeme Başsavcılığın Pehlivan ve Oğuz'un yeniden yakalanması talebini reddetti
Kürşat Oğuz (solda) ve Barış Pehlivan serbest bırakıldıkları gece/NTV

Gazeteci Barış Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, geçtiğimiz hafta "Bilirkişi haberi" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra, tutuklama talebiyle sevk edilen Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz'un adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına İstanbul Cumhuriyet Savcılığının itiraz ederek "yakalama kararı" verilmesini istediğini açıkladı.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklandı
PEHLİVAN VE OĞUZ SERBEST
Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklandı
30 Ocak 2025

Mahkeme savcının itirazını reddetti

Ersöz, "İtirazı inceleyen İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi['nin] itirazı reddetti[ğini]" duyurdu.

Ersöz savcılığın talebini ve mahkemenin red kararını Pazartesi, saat 11:05'te X hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

"Gazeteciler hakkında özgürlük kısıtlayıcı tedbirler ifade özgürlüğü ihlali"

Ersöz'ün açıklamasının tamamı şöyle:

Geçtiğimiz hafta, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gündeme taşıdığı, “Bilirkişi Haberi” gerekçe gösterilerek 5 gazeteci gözaltına alınmış, Barış Pehlivan ve 3 gazeteci hakkında adli kontrol kararı verilirken, kanalın GYY Suat Toktaş hakkında ise tutuklama kararı verilmişti.

Soruşturma Savcısı, gazeteciler Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz hakkında tutuklama talep etmesine karşın, Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol kararı verilmesine itiraz etti. Savcılığın itirazında iki gazeteci hakkında yakalama kararı verilmesi talep edildi. İtirazı inceleyen İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi itirazı reddetti. Bu karar kesin.

Diğer yandan, Barış Pehlivan hakkında uygulanan adli kontrol tedbirine de önümüzdeki günlerde bizler itiraz edeceğiz. Sadece gazetecilik faaliyetinden dolayı, gazeteciler hakkında özgürlük kısıtlayıcı tedbirler uygulanması, orantısız bir müdahaledir ve İfade Hürriyeti’’nin ihlalidir.

"Karar ölçülü ve orantılı"

Ersöz'ün paylaşımına eklediği makeme kararının tıpkı basımında savcılığın "yakalama kararı çıkartılması" talebinin şu ifadelerle reddedildiği görülüyor:

"[...] şüpheliler hakkındaki tutuklama taleplerinin reddi ile birlikte verilen adli kontrol altına alınmalarına dair kararın, dosya kapsamı itibariyle ölçülü ve orantılı olduğu anlaşıldığından [...]

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
Barış Pehlivan Kürşat Oğuz Suat Toktaş
ilgili haberler
İmamoğlu soruşturmaları: Bilirkişi S.B.'nin lisanssız olduğu iddia edildi
2 Şubat 2025
/haber/imamoglu-sorusturmalari-bilirkisi-s-b-nin-lisanssiz-oldugu-iddia-edildi-304186
Suat Toktaş ve Kürşad Oğuz’a da gözaltı
29 Ocak 2025
/haber/suat-toktas-ve-kursad-oguza-da-gozalti-304070
Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alındı
28 Ocak 2025
/haber/baris-pehlivan-serhan-asker-ve-seda-selek-gozaltina-alindi-304046
Halk TV ve gazeteci Pehlivan'a ‘bilirkişi’ soruşturması
28 Ocak 2025
/haber/halk-tv-ve-gazeteci-pehlivan-a-bilirkisi-sorusturmasi-304014
İBB, BEŞİKTAŞ, ESENYURT SORUŞTURMALARI
İmamoğlu'ndan bilirkişi açıklaması
27 Ocak 2025
/haber/imamoglu-ndan-bilirkisi-aciklamasi-303983
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İmamoğlu soruşturmaları: Bilirkişi S.B.'nin lisanssız olduğu iddia edildi
2 Şubat 2025
/haber/imamoglu-sorusturmalari-bilirkisi-s-b-nin-lisanssiz-oldugu-iddia-edildi-304186
Suat Toktaş ve Kürşad Oğuz’a da gözaltı
29 Ocak 2025
/haber/suat-toktas-ve-kursad-oguza-da-gozalti-304070
Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alındı
28 Ocak 2025
/haber/baris-pehlivan-serhan-asker-ve-seda-selek-gozaltina-alindi-304046
Halk TV ve gazeteci Pehlivan'a ‘bilirkişi’ soruşturması
28 Ocak 2025
/haber/halk-tv-ve-gazeteci-pehlivan-a-bilirkisi-sorusturmasi-304014
İBB, BEŞİKTAŞ, ESENYURT SORUŞTURMALARI
İmamoğlu'ndan bilirkişi açıklaması
27 Ocak 2025
/haber/imamoglu-ndan-bilirkisi-aciklamasi-303983
Sayfa Başına Git