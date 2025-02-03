Mahkeme Başsavcılığın Pehlivan ve Oğuz'un yeniden yakalanması talebini reddetti

Gazeteci Barış Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, geçtiğimiz hafta "Bilirkişi haberi" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra, tutuklama talebiyle sevk edilen Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz'un adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına İstanbul Cumhuriyet Savcılığının itiraz ederek "yakalama kararı" verilmesini istediğini açıkladı.

Ersöz, "İtirazı inceleyen İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi['nin] itirazı reddetti[ğini]" duyurdu.

Ersöz savcılığın talebini ve mahkemenin red kararını Pazartesi, saat 11:05'te X hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Geçtiğimiz hafta, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gündeme taşıdığı, “Bilirkişi Haberi” gerekçe gösterilerek 5 gazeteci gözaltına alınmış, Barış Pehlivan ve 3 gazeteci hakkında adli kontrol kararı verilirken, kanalın GYY Suat Toktaş hakkında ise tutuklama kararı verilmişti.… pic.twitter.com/DlS0Ys4zYv

"Gazeteciler hakkında özgürlük kısıtlayıcı tedbirler ifade özgürlüğü ihlali"

Ersöz'ün açıklamasının tamamı şöyle:

Geçtiğimiz hafta, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gündeme taşıdığı, “Bilirkişi Haberi” gerekçe gösterilerek 5 gazeteci gözaltına alınmış, Barış Pehlivan ve 3 gazeteci hakkında adli kontrol kararı verilirken, kanalın GYY Suat Toktaş hakkında ise tutuklama kararı verilmişti.

Soruşturma Savcısı, gazeteciler Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz hakkında tutuklama talep etmesine karşın, Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol kararı verilmesine itiraz etti. Savcılığın itirazında iki gazeteci hakkında yakalama kararı verilmesi talep edildi. İtirazı inceleyen İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi itirazı reddetti. Bu karar kesin.

Diğer yandan, Barış Pehlivan hakkında uygulanan adli kontrol tedbirine de önümüzdeki günlerde bizler itiraz edeceğiz. Sadece gazetecilik faaliyetinden dolayı, gazeteciler hakkında özgürlük kısıtlayıcı tedbirler uygulanması, orantısız bir müdahaledir ve İfade Hürriyeti’’nin ihlalidir.