Mahkeme başkanı, gazetecilerin yerini değiştirmek istedi, gazeteciler çıkmayınca duruşmayı erteledi

Aralarında CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 107'si tutuklu 401 sanığın yargılandığı “yolsuzluk” davasının ilk duruşması dördüncü gününde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etti.

Tutuklu İBB yöneticisi Ramazan Gülten, kızı Maya'nın ilk kez "baba" dediğini İBB Davası'nda öğrendi.

Özel, bianet’e konuştu: Sandığı yok sayarlarsa bu meydanlardan dağılmayız

45 gün sürmesi öngörülen duruşmanın oturumları saat 10:00 da başlayıp 17:00 de bitmesi hedefleniyor. Dava Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart 2025'te gözaltına alınmasından yaklaşık bir yıl sonra, 9 Mart'ta görülmeye başladı.

Davada şimdiye kadar Aykut Erdoğdu, Bulut Aydöner, Sırrı Küçük ve Ümit Polat savunma yaptı.

Avukattan “İBB borsası” iddiası

Duruşma, sanıkların ve mahkeme heyetinin salona gelmesinin ardından başladı. Fatih Keleş’in avukatı Baran Kaya, dün Sırrı Küçük’ün avukatının dile getirdiği bir iddiayı hatırlattı. Kaya, Küçük’ün cezaevinde Recep Seyhan adlı bir avukatın ziyaretine uğradığını ve itirafçı olması için baskı gördüğünü söylediğini söyledi.

Kaya, aynı avukatın kendi müvekkilini de cezaevinde ziyaret ettiğini ve itirafçı olması için baskı kurduğunu ileri sürdü. Kaya, “Müvekkilime ‘İtirafçı olmazsan hakkındaki iddialar ağırlaşır’ dedi. Dosyada aynı kişinin sanık Adem Soytekin’in etkin pişmanlık beyanında avukatlık yaptığını da görüyoruz” dedi.

Kaya, bu durumun bir baskı mekanizmasına işaret ettiğini savunarak mahkemeden söz konusu avukat hakkında ihbarda bulunmasını talep etti. Mahkeme başkanı Kaya’ya suç duyurusunda bulunup bulunmadıklarını sordu. Kaya, suç duyurusunda bulunduklarını ancak benzer iddiaların başka bir sanık için de gündeme geldiğini belirterek mahkemenin ayrıca ihbarda bulunmasını istedi.

Dilek İmamoğlu’ndan jandarmaya tepki

Duruşmayı izleyen Dilek İmamoğlu, izleyici sıralarında fotoğraf çekildiği gerekçesiyle jandarmanın bir kişiyi uyarmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu, mübaşire dönerek “Her sabah gerginlik çıkarıyorsunuz. Derdiniz ne? Bu insanlar bir yıldır suçsuz yere içeride. Gidin bakın bakalım orada haksız yere bir gece yatabilecek misiniz?” dedi.

Tanal: “Burası adliye değil, cezaevi kampüsü”

CHP Milletvekili Mahmut Tanal da davayı Silivri’de takip etti. Tanal, duruşma salonunun bulunduğu binanın girişine yerleştirilen çok sayıda bariyere tepki gösterdi.

Tanal, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda duruşma alanında altı kat bariyer bulunduğunu söyledi. Tanal, “Burası adliye değil, cezaevi kampüsü. Böyle bir yerde açık yargılama olur mu? Eğer suç varsa da haksızlık varsa da millet görsün. Bu kadar demirin olduğu yerde adalet gizlenir” ifadelerini kullandı.

Polat iddiaları reddetti, Gül açıklama yaptı

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak “itirafçı” olan Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü Ümit Polat, mahkemede savunma yaptı.

Polat, ifadesine rağmen tahliye edilmediğini belirterek İstanbul Valisi Davut Gül’ün kuzeni olan bir Ağaç AŞ personelinin kendisine mesaj ilettiğini söyledi. Polat, “Ses çıkarmasın, beklesin, zaten yakında bir şeyler olacak” sözlerini aktardıklarını ifade etti. Polat iddiaları reddetti

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sanık Polat'ın iddiasına yanıt verdi. Gül, "İBB veya İBB iştiraklerinde çalışan yakın ya da uzak hiçbir akrabam yoktur" dedi.

"Başsavcı görünümlü liderin savcısı yaptı"

Duruşmaya ara verilirken İmamoğlu konuştu, "Ekrem İmamoğlu "Bunlar bir kişiye bir aileye hizmet eder. Bunlar hizmet ettiği kişiye de zarar verir. Boyun eğmeyeceğiz. Tablo bomboş. Ayda 20 milyar ödemeye çıktı diye bütçe yapmışlar u kurumun yıllık bütçesi 5 milyar bu tabloyu yapan savcılık. Başsavcı görünümlü liderin savcısı yaptı bunu ben bunu bir şey diyemem. Yüzde 65'e yakın AKP'ye hizmet eden insanlarla çalıştım O kişi bana bir satır yazsaydı her kuruma denetim istedim bu kurum bin 600 kez denetimden geçti bizden önce 140 kez denetlendi" dedi.

Mahkeme ara verdi. Aranın ardından mahkeme yeniden başlayacaktı fakat mahkeme aşkanı gaetecilerin yerini değiştirmek ve arka tarafa almak istedi. Bunun üzerine gazeteciler alandan çıkmadı.

Ekrem İmamoğlu, "Zaten dışarıda büyük bir sansür var" ifadeleriyle karara tepki gösterdi. Mahkeme başkanı, 10 dakika ara vererek salonun boşaltılmasını, duruşma düzeninin sağlanmasını istedi.

Gazeteciler yerinden kalkmadı karara tepki gösterdi. Mahkeme başkanı, 'düzenin sağlanamaması' nedeniyle duruşmayı pazartesi gününe erteledi.

🔴 #İBBDAVASI | CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, duruşma sonrası gazetecilere yönelik muameleye tepki gösterdi



👉"Biz sağlıklı bir duruşma süreci yürüsün diye elimizden geleni yapıyoruz. Mahkeme heyet başkanı, mahkemeyi kaosa sürüklemek istiyor"



📹: Evrim Kepenek (… pic.twitter.com/wVL7Xtipnj — bianet (@bianet_org) March 12, 2026

Özel, bianet’e konuştu: Sandığı yok sayarlarsa bu meydanlardan dağılmayız

(EMK)