Mahkeme: Aysel Tuğluk bu aşamada kendini savunamaz

Kürt siyasetçi Aysel Tuğluk, 2018'de hakkında açılan davadan dolayı tekrar hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme heyeti Tuğluk'un demans hastalığını göz önünde bulundurarak, adil yargılanma hakkı kapsamında kendini ifade edemeyeceğine hükmetti.

Artı Gerçek muhabiri Hicran Cengiz'in haberine göre 2016'dan beri tutuklu olan ve demans teşhisi konulmasının ardından verilen 'cezaevinde kalamaz' raporu sonrasında Ekim 2022'de tahliye edilen Aysel Tuğluk, bugün yeniden hakim karşısına çıkarıldı.

Tuğluk için İstanbul Adliyesi 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma öncesinde hakkında “zorla getirilme kararı” çıkarıldı.

Tuğluk, bu karar çerçevesinde doğrudan adliyeye gelerek ifade verdi.

“Usülen sanığın polis eşliğinde duruşmaya getirilmesini öngören karar, Türkiye’de sadece davaya çağrı tebliğinin polisin tarafından yapılması şeklinde uygulanıyor. Fakat Tuğluk için bu karar tam usülle uygulanmak istendi. Ancak sağlık durumu gereği karakoldan adliyeye geçmesinin zorluğu gözetildi ve Aysel Tuğluk direkt adliyede ifadesini verdi.”

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Duruşmada mahkeme heyeti Tuğluk’un “kendisini ifade edemediği, savunmasının adil yargılanma hakkı gözetilmek suretiyle alınmasının bu aşamada rahatsızlıkların dolayısıyla mümkün olmadığı”na karar verdi.

Avukatları, Tuğluk’a DTK soruşturması kapsamında 2021 yılında konulan demans hastalığı teşhisi konduğu ve bu sebeple cezanın infazının ertelendiğini hatırlattı.

Avukatlar aynı durumun geçerli olmasını belirtmesine rağmen savcı Adli Tıp Kurumu'ndan (ATK) rapor talep etti.

Hakim, bir sonraki duruşmada tıbbi tedavi evraklarının incelenmesinin ardından TK raporu ile ilgili savcılık talebinin karar bağlanacağını söyledi.

Talep edilen evrakların dosyaya eklenmesi için duruşma haftaya bırakıldı.

Aysel Tuğluk tahliye edildi

(EMK)