Mahkeme Ayşe Barım'ın tutukluluğunun devamına karar verdi

Temsil ettiği sanatçıları Gezi Parkı direnişine yönlendirdiği iddiasıyla 27 Ocak’ta tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında bugün yapılan tutukluluk incelemesinde, mahkeme tutukluluğun devamına hükmetti.

Ayşe Barım, “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme” suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, dosya üzerinden yaptığı incelemede Ayşe Barım’ın tutukluluk halinin sürmesine karar verdi. Davanın bir sonraki duruşması 1 Ekim saat 10.00’da İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Ayşe Barım'a yönelik suçlama ve iddialar

Sinema ve televizyon sektöründeki tekelleşme iddiaları uzun süredir gündemdeyken Rekabet Kurulu, 8 Ocak 2025'te kast ajansı ve menajerlik alanlarında faaliyet gösteren 21 teşebbüse soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Barım üzerinden başlayan tartışma, sektördeki serbest rekabetin engellenmesi ile ilgili önemli soruları gündeme getirdi.

İddialara göre Barım, sektördeki güçlü etkisi nedeniyle bazı oyuncuların sürekli aynı projelerde yer almasını sağlıyor ve rekabeti engelleyen bir ortam yaratıyor.

ID İletişim, iddiaları reddetse de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili 10 Ocak’ta soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Barım'a 13 Ocak’ta yurt dışına çıkış yasağı kondu ve hesap hareketleri inceleme altına alındı.

Barım, bugün ise Gezi Parkı protestolarının "planlayıcılarından" olduğu iddiasıyla hakkında başlatılan başka bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Menajer, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ile suçlanıyor.

Barım’ın menajerliğini üstlendiği isimlerden bazıları şöyle:

Serenay Sarıkaya, Hazal Kaya, Lale Mansur, Hande Erçel, Bergüzar Korel, Ali Atay, Aslı Enver, Birce Akalay, Halit Ergenç, Ezgi Mola, Fahriye Evcen, Merve Dizdar, Pınar Deniz, Caner Cindoruk, Ekin Koç, Birkan Sokullu, Berkay Ateş, Ceyda Düvenci, Dolunay Soysert, Fatih Akın, İpek Bilgin.