biamag
HABER
YT: Yayın Tarihi: 02.01.2026 21:41 2 Ocak 2026 21:41
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.01.2026 22:46 2 Ocak 2026 22:46
Okuma Okuma:  2 dakika

87 PROTESTOCUNUN BERAAT GEREKÇESİ

Mahkeme: "19 Mart Saraçhane protestolarına katılmak anayasal hak"

19 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını Saraçhane'de protesto ettikleri için gözaltına alınan 87 sanığın tamamının beraatine karar veren İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi gerekçeli kararında "protestonun anayasal hak olduğunu" hükme bağladı.

BİA Haber Merkezi

Mahkeme: "19 Mart Saraçhane protestolarına katılmak anayasal hak"
19 Mart akşamı Saraçhane'de toplananların suç işlemediği karara bağlandı/Fotoğraf: BBC

İstanbul Valiliği, 19 Mart 2025 sabahı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik olarak başlayan protestoların İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bulunduğu Saraçhane Meydanı'na yönelmesi üzerine önce dört günlük toplantı, gösteri, basın açıklaması yasağı ilan etmiş, ardından bu yasaklama kararını uzatmıştı.

Valiliğin kararı, savcılıklarca suçlama ve sulh ceza hâkimliklerince de tutuklama nedeni sayılarak, protesto gösterilerine orantısız güçle polis müdahalesi başlatılmışttı.

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezinin 22 Nisan 2025 tarihli "ön rapor"una göre, kolluk güçlerince girişilen gözaltılarda protestoların devam ettiği 19-29 Mart 2025 günlerinde "en az 593 yurttaş -önemli bir bölümü orantısız şiddet kullanılarak ve kötü muamele yasağı çiğnenerek- gözaltına alınmış, gözaltı süreleri dört güne kadar uzatılmıştı."

Bu süreçte gözaltına alınarak İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamelerle adliyeye sevk edilenlerden protestolara katıldıkları iddiasıyla İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan 87 kişi ve olayı takip için Saraçhane'de bulunan 12 gazeteci ve avukat yargılama sonunda beraat etmişlerdi.

Gerekçeli karar: "Protesto anayasal hak"

Beraat kararının gerekçesini açıklayan mahkeme protestolara katıldıkları iddiasıyla yargılananlar açısından beraat kararını şöyle gerekçelendirdi:

“[...]Bir kısım sanığın anayasal hakkın kullanılması anlamında olay yerinde bulunduklarını, bir kısım sanığın ise yürüyüş amacı dışında olay yerinde tesadüfen bulunduğu belirttikleri. Sanıkların ihtara rağmen dağılmadıkları hakkında şüpheden uzak, somut, objektif, kesin ve inandırıcı deliller bulunamadı[...].”

Mahkeme beraat kararının gerekçesinde yargılanan gazetecilerin mesleklerini icra, avukatların da anayasal haklarını kullanma kapsamında alanda bulunduklarını belirledi.

Mahkeme ayrıca 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nu ihlal ile suçlananların "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçunu ilediklerine ilişkin olarak dosyada "her türlü şüpheden uzak, somut, objektif, kesin ve inandırıcı deliller" bulunmadığını da belirledi. Mahkeme kararında şöyle dedi:

Her ne kadar sanıklar hakkında kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama suçundan iddianamede yazılı sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmaları istemi ile kamu davası açılmış ise de ; bir kısım sanığın anayasal hakkın kullanılması anlamında olay yerinde bulunduklarını, bir kısım sanığın ise yürüyüş amacı dışında olay yerinde tesadüfen bulunduğu belirttikleri, tüm sanıkların atılı suçu işlemediklerini savunma içeriklerinde belirttiği, kolluk görevlilerinin sanıklara dağılmaları için ihtarda bulunduğuna ve ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar ettiklerine, dolayısıyla eylemin anayasal hakkın kullanımı dışına çıkarak kanunsuz gösteri niteliği kazandığına ilişkin dosyada mahkûmiyetlerini gerektirecek yeterlilikte, her türlü şüpheden uzak, somut, objektif, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğinden aşağıdaki şekilde ayrı ayrı beraatlerine karar verilmiştir.”

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
19 Mart eylemleri İBB operasyonu Saraçhane eylemleri
ilgili haberler
İstanbul’da İmamoğlu yasakları: Valilik birçok yolu kapattı
21 Mart 2025
/haber/istanbulda-imamoglu-yasaklari-valilik-bircok-yolu-kapatti-305695
Fotoğraflarla ODTÜ öğrencilerinden İmamoğlu’na destek eylemi
20 Mart 2025
/haber/fotograflarla-odtu-ogrencilerinden-imamogluna-destek-eylemi-305644
İBB operasyonu gazete manşetlerinde nasıl yer aldı?
20 Mart 2025
/haber/ibb-operasyonu-gazete-mansetlerinde-nasil-yer-aldi-305622
DİLEK İMAMOĞLU HALKA SESLENDİ
Binlerce insan İmamoğlu için Saraçhane'de toplandı
19 Mart 2025
/haber/binlerce-insan-imamoglu-icin-sarachane-de-toplandi-305612
Özel: Milletin karşısına devleti diken Erdoğan'a karşı bu millet yine kazanacaktır
19 Mart 2025
/haber/ozel-milletin-karsisina-devleti-diken-erdogan-a-karsi-bu-millet-yine-kazanacaktir-305603
