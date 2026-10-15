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YT: Yayın Tarihi: 15.10.2026 15:05 15 Ekim 2026 15:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.10.2026 15:08 15 Ekim 2026 15:08
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Mahir Çayan’ı anlatan kitap hakkında toplatılma kararı

Dipnot Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Emirali Türkmen hakkında da “örgüt propagandası” gerekçesiyle dava açıldı. Duruşma 23 Şubat 2027'de.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Mahir Çayan’ı anlatan kitap hakkında toplatılma kararı
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Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP-C) kurucusu Mahir Çayan’ın fikir ve görüşlerinin yanı sıra Abdullah Öcalan başta olmak üzere pek çok ismin Çayan ile ilgili anı ve duruşuna dair yaptığı değerlendirmelerden oluşan kitap hakkında toplatılma kararı alındı.

Dipnot Yayınları’nın Haziran’da yayımladığı “Mahir Çayan Kitabı: Toplu yazılar ve üzerine yazılar” isimli kitap hakkında Ankara 8’inci Sulh Ceza Hâkimliği toplatma kararı aldı. Kararda, “örgüt propagandası” yapıldığı ileri sürüldü.

Dipnot Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Emirali Türkmen hakkında da “örgüt propagandası” gerekçesiyle dava açıldı. Duruşma 23 Şubat 2027'de.

"Kitaplar suç aleti, düşünceler suç delili değildir"

Dipnot Yayınları da konuya dair açıklama yaptı. Şöyle dedi:

“Bir kitabın toplatılması, yalnızca basılı bir eserin okurla buluşmasının engellenmesi değil, aynı zamanda düşüncenin dolaşımına, tarihte olan bitenlerin tartışılmasına ve toplumun kendi geçmişiyle yüzleşme hakkına yönelik bir müdahaledir. Oysa kitaplar suç aleti, düşünceler suç delili değildir.”

“Ülkemiz tarihinin belli bir dönemine damgasını vuran toplumsal ve siyasal hareketleri yasaklarla unutturmaya çalışmak, bu hareketlerin bugüne uzanan tarihsel sonuçlarını toplatma kararlarıyla ortadan kaldırmak mümkün değildir. Hiçbir yasak, fikirlerin toplum içinde dolaşımını ve tartışılmasını bütünüyle engelleyemez; hiçbir baskı, hakikat arayışını durduramaz. Halkın eleştirel ve muhalif fikirlere erişiminin engellenmesine, kitapların suç unsuru gibi gösterilmesine ve yayıncılığın baskı altına alınmasına sessiz kalmayacağız. Biz, kitapların ve fikirlerin yasaklanmadığı, özgürce tartışıldığı bir toplumdan yanayız. Geçmişi sorgulayan, bugünü anlamaya çalışan ve özgürlükçü/eşitlikçi/ barışçıl bir toplumun ancak fikirlerin özgürce tartışılması temelinde kurulabileceğine inanıyoruz.”

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Mahir Çayan ifade özgürlüğü dipnot yayınları
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30 Mart 2026
/haber/bakirhan-mahir-cayan-anmasinda-konustu-devrimci-hareket-ile-kurt-hareketi-birlikte-yurumeli-318172
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/haber/mahir-cayan-in-mirasi-bugun-ne-soyluyor-318133
Mahir Çayan’ın Mirası
28 Mart 2026
/yazi/mahir-cayanin-mirasi-318124
Mahir Çayan’ın Adalı şiirine “propaganda” suçlaması
4 Mayıs 2023
/haber/mahir-cayan-in-adali-siirine-propaganda-suclamasi-278193
BİANET'E GELENLER
İki kitap: Mahir Çayan ve Ulaş Yoldaş
14 Mart 2023
/haber/iki-kitap-mahir-cayan-ve-ulas-yoldas-275659
KIZILDERE 49. YIL
Mahir Çayan ve arkadaşları karanfillerle anıldı
30 Mart 2021
/haber/mahir-cayan-ve-arkadaslari-karanfillerle-anildi-241603
Mahir Çayan'ı ve Kızıldere'yi anmak suç sayıldı
19 Ekim 2020
/haber/mahir-cayan-i-ve-kizildere-yi-anmak-suc-sayildi-232932
AVUKAT SERCAN ARAN AÇIKLADI
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