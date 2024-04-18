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Yayın Tarihi: 18 Nisan 2024 09:48
 ~ Son Güncelleme: 18 Nisan 2024 11:02
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Magnum, İngiltere'de toplatılıyor, Türkiye'de açıklama yok

İngiliz Ünilever şirketi ürettiği Magnum dondurmaların bir kısmını toplatma kararı aldı. Dondurmalar İngiltere'de toplatılacak ama Türkiye'de henüz bir açıklama yok.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Magnum, İngiltere'de toplatılıyor, Türkiye'de açıklama yok

İngiltere'de Gıda Standartları Ajansı tarafından yapılan duyuruda Magnum tarafından satışa sunulan 100 gramlık ve 3'lü paket şeklinde satılan dondurmalarda metal ve plastik olabileceği şüphesi olduğu ve bu nedenle toplatılacağı duyuruldu.

Açıklamada dondurmaların seri numaraları L3338, L3339, L3340, L3341 and L3342, son kullanma tarihleri ise Aralık 2025 olarak belirtildi. Ger.i çağırma kararı ile birlikte duyuru İngiltere'de satış noktalarında da ilan edilecek. Ürünün geri çağrılma kararı ile birlikte, önceden satın alanlara ise "yemeyin" uyarısı yapıldı.

Ünilever'in Türkiye ofisinin internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından henüz bir açıklama yapılmadı.

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