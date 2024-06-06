Mafyaya kredi haberine sansür, RTÜK Başkanından sansüre savunma

Gazeteci Timur Soykan'ın önceki gün BirGün'de yayınlanan, Halkbank'ın Ayan Bora Kaplan'ın şirketlerine kredi vermesiyle ilgili bir haberi Halkbank'ın şikayeti üzerine sansür yedi.

İstanbul Anadolu 9. Sulh Ceza Hâkimliği, "Halkbank’tan mafyaya 550 milyon TL kredi" başlıklı haber hakkında erişim engeli ve içerikten çıkarma kararı verdi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna dayanan haber için mahkeme “kişilik haklarının ihlal edildiğine" hükmetti.

Soykan: RTÜK Başkanı Halkbank'ın yönetiminde

Timur Soykan sansüre tepki gösterdi. Haberine konu belgeleri sosyal medyadan paylaştı.

Ayrıca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’in Halkbank Yönetim Kurulu’nda olduğunu hatırlattı.

Soykan, "Halkbank'ın mafyaya kredi verdiğini ortaya koyan haberim sansürlendi. Halkbank'ın yönetiminde RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de var. RTÜK, haberin yapılmaması için TV kanallarını arıyor. Suçlarını böyle gizliyorlar. Hep birlikte bu sansüre, bu zorbalığa, bu suça karşı durmalıyız" dedi.

Şahin: Uyarılar sansür değil

Konuya ilişkin bir açıklama da RTÜK Başkanı Şahin’den geldi. Haberin gerçek olmadığını iddia eden Şahin, Halkbank’tan “halkımızın bankası ve güzide kamu bankası” diye bahsetti. Muhalif gazetecileri “maksatlı yıpratma” yapmakla suçladı.

“RTÜK İletişim Merkezi gibi çeşitli kanallar üzerinden medya hizmet sağlayıcı kuruluşların asılsız, yanlış ve yalan haber yaptığı ihbarları RTÜK’e ulaştığında görevli uzman personelimiz tamamen ilgili yayıncının lehine olacak şekilde gerekli uyarıları yapmaktadır. Uyarılar sansür değil, yayıncı kuruluşun lehine olacak yapıcı ikazlardır. Yapılan yalan, yanlış veya manipülasyon amaçlı haberin düzeltilmesi uyarısıdır. Yayıncıların mahkemenin yayın yasağına uymaması ve yapıcı uyarılarımızı dikkate almaması durumunda gerekli idari yaptırım ve hukuki hak arayışları gündeme gelecektir. Bilinçli olarak servis edilen yalan haberlerle ve yalanı yayma çabasında olanlar ile hem yargı önünde hem de idari anlamda mücadele edilecektir. Hiç kimsenin vatandaşımızın hizmetinde olan güzide bir kamu bankamıza ve Üst Kurulumuza haksızca saldırmasına hakkı yoktur.”

Timur Soykan’ın haberi

BirGün yazarı Timur Soykan, Ayhan Bora Kaplan soruşturması için hazırlanan MASAK Raporunu haberleştirmişti. Kaplan'ın paravan şirketler aracılığıyla sadece Halkbank'tan 550 milyon TL kredi aldığını yazmıştı:

2021-2022 yıllarında 25 kredi verilmiş. Kamu bankasından, yani halkın bankasından mafyanın şirketine verilen toplam kredi miktarı: 480 milyon 515 bin TL. Halkbank, mafyanın kara parasının aklandığı Ayyıldız Tünel A.Ş.’ye 1 Haziran 2022 tarihinde tek seferde 150 milyon TL kredi vermiş. Üstelik Ayyıldız Tünel A.Ş., bu kredi karşılığında De Solar 7 Limited Şirketi’nin hisselerini rehin göstermiş. MASAK, Ayhan Bora Kaplan ile ilgili raporunu hazırlarken Halkbank’tan 150 milyon TL kredi verilirken hisseleri rehin alınan De Solar 7 şirketinin değerleme raporunu istedi. Elbette bir banka, kredi karşılığında kendisine rehin verilen şirketin değerini önceden analiz etmiş olmalıydı. Ancak Halkbank, yurttaşın parasını mafyaya verirken şirket değerleme raporu bile hazırlamamıştı. Sadece şirketin 150 milyon TL’nin çok ama çok altında olan cihaz ve ekipmanlarına dair göstermelik bir rapor kredi dosyasına konulmuştu. Ayhan Bora Kaplan operasyonundan sonra MASAK’ın başlattığı incelemede gerçek ortaya çıktı. Meğer Ayyıldız Tünel A.Ş.’nin satın almasından birkaç gün önce Fatih Akgül’e ait De Solar 7 Şirketi’nin sermayesi kâğıt üzerinde 15 milyon TL’den 150 milyon TL’ye çıkarılmış, yani 10 kat artırılmış. Ama sermaye ödemesi yapılmamış. Yani hayali değerle 150 milyon TL krediyi almışlar. Kamu bankası halkın parasını mafyaya peşkeş çekmiş.

(HA)