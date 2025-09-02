ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 2 Eylül 2025 09:51
 ~ Son Güncelleme: 2 Eylül 2025 14:11
2 dk Okuma

Maduro: Venezuela son 100 yıldaki en büyük tehditle karşı karşıya

Venezuela Devlet Başkanı, ABD, ülkesine saldırırsa ‘silahlı cumhuriyet’ ilân edeceklerini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Maduro: Venezuela son 100 yıldaki en büyük tehditle karşı karşıya
Fotoğraf: Nicolas Maduro'nun X hesabı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin “uyuşturucu kartelleriyle mücadele” gerekçesiyle Venezuela açıklarına savaş gemisi ve denizaltı göndermesine ilişkin açıklama yaptı.

Başkent Karakas’taki Miraflores Sarayı’nda dün (1 Eylül) uluslararası basına konuşan Maduro, ABD’nin Venezuela’ya doğru “8 askeri gemi, 1200 füze ve bir denizaltı” yönlendirdiğini ve bunun “mantıksız, haksız, ahlâksız, mutlak suç niteliğinde ve kanlı bir tehdit” olduğunu söyledi.

Maduro, “Venezuela son 100 yılda kıtamızda görülen en büyük tehditle karşı karşıya. Eğer Venezuela saldırıya uğrarsa, silahlı mücadele ve ‘silahlı bir cumhuriyet’ ilân ederiz. Bolivarcı devrim her zamankinden daha sağlam ve güçlüdür. Bizim geçmişimiz bağımsız, direnişçi, özgür ve sömürge karşıtıdır,” dedi.

Maduro: “Hiç kimse Venezuela topraklarına dokunmaya kalkışmasın”
Maduro: “Hiç kimse Venezuela topraklarına dokunmaya kalkışmasın”
26 Ağustos 2025

“Özel bir hazırlık dönemindeyiz”

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu da uyaran Maduro, Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, özetle şunları dedi:

“Marco Rubio kendi elini kanla, Güney Amerikalı kanıyla, Karayipli kanıyla, Venezuelalı kanıyla boyamak istiyor. Onlar, bize maksimum baskı olarak adlandırdıkları bir askeri baskı kuruyorlar. Biz de Venezuela'nın savunması için maksimum hazırlık ilân ettik.

“Venezuela hiçbir şekilde şantaja veya tehdide boyun eğmeyecek. Bizler, özel bir hazırlık dönemindeyiz. Her koşulda, ülkenin işleyişini garanti altına alacağız. Venezuela saldırıya uğrarsa, ulusal topraklarını, tarihini ve halkını savunmak için derhal silahlı mücadele dönemine geçilecek. İletişim kanalları her zaman mevcuttur; ancak şu anda bu kanallar zarar gördü çünkü savaş gemileriyle yapılan diplomasi, Başkan Donald Trump'a dayatılan tutarsız ve yanlış bir diplomasi.”

ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerikalı uyuşturucu kartelleri ile yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD hükümeti, 8 Ağustos’ta Maduro’nun tutuklanması veya mahkûm edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu.

Maduro’nun 10 yılı aşkın süredir ABD’ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu “Cartel de los Soles”in liderliğini yaptığı öne sürülürken, ABD Hazine Bakanlığı 25 Temmuz’da örgütü, “Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist” olarak tanımlamıştı.

Trump’ın talimatıyla Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 8 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye doğru yola çıktığı bildirilmişti.

Maduro, 18 Ağustos’ta ABD’nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır,” demişti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
nicolas maduro donald trump venezuela abd militarizm Cartel de los Soles
ilgili haberler
Maduro: “Hiç kimse Venezuela topraklarına dokunmaya kalkışmasın”
26 Ağustos 2025
/haber/maduro-hic-kimse-venezuela-topraklarina-dokunmaya-kalkismasin-310819
Maduro: Elon Musk, Venezuela’yı ele geçirmeye takıntılı biri
31 Temmuz 2024
/haber/maduro-elon-musk-venezuelayi-ele-gecirmeye-takintili-biri-298060
Venezuela: Maduro'nun üçüncü zaferine dünyadan karmaşık tepkiler
30 Temmuz 2024
/haber/venezuela-maduro-nun-ucuncu-zaferine-dunyadan-karmasik-tepkiler-297986
Venezuela’da yine Maduro kazandı
29 Temmuz 2024
/haber/venezuelada-yine-maduro-kazandi-297955
ABD'den, Maduro'ya "Uluslararası Uyuşturucu Kaçakçılığı" Suçlaması
27 Mart 2020
/haber/abd-den-maduro-ya-uluslararasi-uyusturucu-kacakciligi-suclamasi-222032
Venezuela'da Son Durum: ABD'den Müdahale, Maduro'dan "Başarısızlıkla Sonuçlandı" Açıklaması
1 Mayıs 2019
/haber/venezuela-da-son-durum-abd-den-mudahale-maduro-dan-basarisizlikla-sonuclandi-aciklamasi-208039
Maduro Meydan Okudu, Trump "Asker Göndermek de Seçenek" Dedi
4 Şubat 2019
/haber/maduro-meydan-okudu-trump-asker-gondermek-de-secenek-dedi-205140
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Maduro: “Hiç kimse Venezuela topraklarına dokunmaya kalkışmasın”
26 Ağustos 2025
/haber/maduro-hic-kimse-venezuela-topraklarina-dokunmaya-kalkismasin-310819
Maduro: Elon Musk, Venezuela’yı ele geçirmeye takıntılı biri
31 Temmuz 2024
/haber/maduro-elon-musk-venezuelayi-ele-gecirmeye-takintili-biri-298060
Venezuela: Maduro'nun üçüncü zaferine dünyadan karmaşık tepkiler
30 Temmuz 2024
/haber/venezuela-maduro-nun-ucuncu-zaferine-dunyadan-karmasik-tepkiler-297986
Venezuela’da yine Maduro kazandı
29 Temmuz 2024
/haber/venezuelada-yine-maduro-kazandi-297955
ABD'den, Maduro'ya "Uluslararası Uyuşturucu Kaçakçılığı" Suçlaması
27 Mart 2020
/haber/abd-den-maduro-ya-uluslararasi-uyusturucu-kacakciligi-suclamasi-222032
Venezuela'da Son Durum: ABD'den Müdahale, Maduro'dan "Başarısızlıkla Sonuçlandı" Açıklaması
1 Mayıs 2019
/haber/venezuela-da-son-durum-abd-den-mudahale-maduro-dan-basarisizlikla-sonuclandi-aciklamasi-208039
Maduro Meydan Okudu, Trump "Asker Göndermek de Seçenek" Dedi
4 Şubat 2019
/haber/maduro-meydan-okudu-trump-asker-gondermek-de-secenek-dedi-205140
Sayfa Başına Git