Maduro: Venezuela son 100 yıldaki en büyük tehditle karşı karşıya

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin “uyuşturucu kartelleriyle mücadele” gerekçesiyle Venezuela açıklarına savaş gemisi ve denizaltı göndermesine ilişkin açıklama yaptı.

Başkent Karakas’taki Miraflores Sarayı’nda dün (1 Eylül) uluslararası basına konuşan Maduro, ABD’nin Venezuela’ya doğru “8 askeri gemi, 1200 füze ve bir denizaltı” yönlendirdiğini ve bunun “mantıksız, haksız, ahlâksız, mutlak suç niteliğinde ve kanlı bir tehdit” olduğunu söyledi.

Maduro, “Venezuela son 100 yılda kıtamızda görülen en büyük tehditle karşı karşıya. Eğer Venezuela saldırıya uğrarsa, silahlı mücadele ve ‘silahlı bir cumhuriyet’ ilân ederiz. Bolivarcı devrim her zamankinden daha sağlam ve güçlüdür. Bizim geçmişimiz bağımsız, direnişçi, özgür ve sömürge karşıtıdır,” dedi.

Maduro: “Hiç kimse Venezuela topraklarına dokunmaya kalkışmasın”

“Özel bir hazırlık dönemindeyiz”

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu da uyaran Maduro, Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, özetle şunları dedi:

“Marco Rubio kendi elini kanla, Güney Amerikalı kanıyla, Karayipli kanıyla, Venezuelalı kanıyla boyamak istiyor. Onlar, bize maksimum baskı olarak adlandırdıkları bir askeri baskı kuruyorlar. Biz de Venezuela'nın savunması için maksimum hazırlık ilân ettik.

“Venezuela hiçbir şekilde şantaja veya tehdide boyun eğmeyecek. Bizler, özel bir hazırlık dönemindeyiz. Her koşulda, ülkenin işleyişini garanti altına alacağız. Venezuela saldırıya uğrarsa, ulusal topraklarını, tarihini ve halkını savunmak için derhal silahlı mücadele dönemine geçilecek. İletişim kanalları her zaman mevcuttur; ancak şu anda bu kanallar zarar gördü çünkü savaş gemileriyle yapılan diplomasi, Başkan Donald Trump'a dayatılan tutarsız ve yanlış bir diplomasi.”