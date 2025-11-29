ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 29 Kasım 2025 10:01
 ~ Son Güncelleme: 29 Kasım 2025 12:46
2 dk Okuma

Maduro ve Trump telefon ile görüştü iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştüğü ve Maduro'nın gerilimi azaltmak için ABD'ye petrol sahasında hisse teklif ettiği iddia edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Maduro ve Trump telefon ile görüştü iddiası

New York Times (YT) gazetesinin olay hakkında "çok sayıda kaynağa" dayandırdığı haberine göre, ismi paylaşılmayan yetkililer, Trump ve Maduro'nun geçen hafta telefonda olası bir ikili görüşme konusunu değerlendirdiği bilgisini paylaştı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, yetkililer, ABD'nin, Venezuela'ya karşı askeri müdahale tehdidini sürdürdüğü dönemde gerçekleşen telefon konuşması sonucu, henüz iki liderin görüşmesine yönelik herhangi bir planın olmadığını belirtti.

Gazetenin haberinde, söz konusu telefon görüşmesine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da katıldığı vurgulandı.

Öte yandan haberde, hem Beyaz Saray'ın hem de Venezuela hükümetinin, söz konusu görüşme hakkında yorum yapmayı reddettiği kaydedildi. Bununla birlikte "Venezuela hükümetine yakın iki kişinin" iki liderin görüşmesini doğruladığı bilgisine yer verildi.

NYT, ekim ayında Maduro'nun gerilimi azaltmak amacıyla ABD'ye ülkenin petrol sahalarında önemli bir hisse ve Amerikan şirketleri için bir dizi başka fırsat teklif ettiğini bildirmişti.

ABD, Cartel de los Soles'i 'terör örgütü', Maduro'yu da lideri ilan etti
25 Kasım 2025

ABD'den Cartel de los Soles kararı

ABD, Maduro ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü Yabancı Terörist Örgütler (FTO) listesine almıştı.

Venezuela, varlığını kabul etmediği ABD'nin Cartel de los Soles adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Maduro'dan halka güven turu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin askeri müdahale tehditlerinin arttığı dönemde başkent Caracas sokaklarında kullandığı araçla tur atarak "Her şey yolunda" mesajı verdi.

Sosyal medya hesabından video paylaşan Maduro, Caracas’ın en işlek bulvarlarından San Martin’de sürdüğü araçla ilerlerken çevreyi gösterdi.

(Mİ)

nicolas maduro venezuela donald trump
