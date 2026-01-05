ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 05.01.2026 15:36
 SG: Son Güncelleme: 05.01.2026 16:53
Okuma Okuma:  2 dakika

Maduro ve eşi Flores mahkemeye çıkacak

Maduro ve Flores’in davasına, daha önce 11 Eylül saldırıları davası gibi yüksek profilli dosyalara bakan 92 yaşındaki hakim Alvin K. Hellerstein’ın bakacağı belirtildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Maduro ve eşi Flores mahkemeye çıkacak

ABD tarafından kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in, ABD Güney Bölgesi New York Federal Mahkemesi’nde bugün ilk duruşması görülecek.

ABD’de gözaltında tutulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores, bugün TSİ 20.00’de New York’ta hakim karşısına çıkacak. ABD Adalet Bakanlığı, Maduro ve ailesine yöneltilen suçlamaların ayrıntılarını içeren iddianamenin gizliliğini kaldırdı. ABD operasyonuyla Venezuela’da yakalanarak ABD’ye getirilen Maduro ve eşi, yoğun güvenlik önlemleri altında New York Güney Bölge Mahkemesi’ne (SDNY) sevk edildi.

Kelepçeli halde helikopterle mahkemeye götürülen Maduro’nun nakli sırasında keskin nişancılar ve helikopterlerin görev aldığı bildirildi.

4 ayrı suçlama

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk kez 2020 yılında duyurulan ve güncellenen iddianamede Maduro’ya şu suçlamalar yöneltiliyor:

  • Narko-terörizm komplosu
  • ABD’ye kokain ithalatı komplosu
  • Makineli tüfek ve yıkıcı cihaz bulundurma
  • Bu silahları bulundurmak için komplo kurma

İddianamede, Maduro yönetiminin Sinaloa Karteli ve Tren de Aragua adlı suç örgütüyle işbirliği yaptığı, Venezuela üzerinden her yıl yüzlerce ton kokain kaçırıldığı iddia edildi. ABD makamları, elde edilen gelirlerin Maduro ailesi ve üst düzey devlet yetkililerine aktarıldığını öne sürdü.

Maduro ve eşi Flores’in, uyuşturucu kaçakçılığına engel olan kişi ve gruplara karşı adam kaçırma ve cinayet talimatı verdiği de iddianamede yer aldı. Ayrıca, “başkanlık hangarından büyük miktarda kokain sevkiyatı yapıldığı” iddia edildi.

Davaya 11 Eylül hakimi bakacak

Maduro ve Flores’in davasına, daha önce 11 Eylül saldırıları, Ebu Garib işkenceleri ve Harvey Weinstein davası gibi yüksek profilli dosyalara bakan 92 yaşındaki hakim Alvin K. Hellerstein’ın bakacağı belirtildi.

Maduro’nun, duruşma öncesi geceyi yüksek güvenlikli bir cezaevinde geçirdiği, cezaevi çevresinde Venezuela bayrakları taşıyan grupların toplandığı bildirildi.

Ne olmuştu?

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD’yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD’de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro’ya “uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD’ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma” suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD’nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD’ye destek verenler de olmuştu.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
maduro venezuela abd trump
