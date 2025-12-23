ENGLISH KURDÎ
HABER
23 Aralık 2025 09:45
 23 Aralık 2025 09:53
2 dakika

Maduro: Trump, kendi ülkesindeki sorunlarla ilgilenmeli

Avrupalı ​​bir istihbarat yetkilisine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’daki diplomat ailelerini tahliye etmeye başladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Maduro: Trump, kendi ülkesindeki sorunlarla ilgilenmeli
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, başkent Caracas’ta düzenlenen etkinlikte, ABD’nin Venezuela’ya ait petrol tankerlerine el koymasını değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'a seslenen Maduro, “Bence Başkan Trump, kendi ülkesindeki sorunlarla ilgilenmeli. Ekonomik ve sosyal konulara odaklansa, dünyayla ilişkileri daha iyi olur. Her başkan kendi işine bakmalı,” dedi.

Trump, 16 Aralık’ta “uyuşturucu terörizmini finanse ettiği” iddiasıyla Venezuela’ya giriş-çıkış yapan yaptırım altındaki tüm petrol tankerlerine “tam ve eksiksiz bir abluka” uygulanması yönünde talimat verdi. 

Avrupalı ​​bir istihbarat yetkilisine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’daki diplomat ailelerini tahliye etmeye başladı. Associated Press’e konuşan yetkili, tahliyenin 20 Aralık’ta başladığını ve kadınlarla çocukları kapsadığını söyledi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Maduro, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Venezuela’nın başkanı olmak yerine, başka ülkelere karışmaya, onlara sorun çıkarmaya ya da dünyayı yönetmeye çalışmaya vaktimi harcasaydım, bunu çok kötü yapmış olurdum. Trump ile yeniden konuşursam bunu kendisine söyleyeceğim. ABD ülkemizi petrol üzerinden baskı altına almaya çalışıyor. Bize bu imtihanı yaşattığı için Tanrı’ya şükrediyorum ancak bu sınavı da aşacağız ve ekonomik olarak, egemen bir ülke olarak daha güçlü çıkacağız.

Venezuela Komünist Partisi'nden Andrade: Anti-kapitalizm olmadan anti-emperyalizm olmaz
Venezuela Komünist Partisi'nden Andrade: Anti-kapitalizm olmadan anti-emperyalizm olmaz
21 Eylül 2025

“Biz ciddi insanlarız, bir sözleşme imzaladığımızda anayasaya uygun olarak, yağmur yağsa da fırtına çıksa da eksiksiz yerine getirilir. Durumsal ve geçici çatışmalara rağmen Chevron ile yapılan sözleşme tamamen uygulanıyor çünkü biz dürüst ve onurlu insanlarız.”

Trump’tan Maduro’ya gözdağı

Öte yandan, Trump da Neol tatilini geçirdiği Florida’daki Mar-a-Lago yerleşkesinde basın mensuplarına ABD-Venezuela gerginliğini değerlendirdi.

Venezuela’nın ülkesine çok sayıda göçmeni ve suçluyu gönderdiğini iddia eden Trump, ayrıca ABD’ye ciddi miktarda uyuşturucunun bu ülkeden geldiğini ve buna engel olacaklarını söyledi.

Maduro’yu üstü kapalı şekilde tehdit eden Trump, “Kendisi ne isterse yapabilir. Eğer sert oynarsa, bu onun sert oynayabileceği son sefer olur. Güney Amerika’da şimdiye kadar sahip olduğumuz en büyük donanmaya sahibiz,” dedi. (TY)

