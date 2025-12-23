Maduro: Trump, kendi ülkesindeki sorunlarla ilgilenmeli

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, başkent Caracas’ta düzenlenen etkinlikte, ABD’nin Venezuela’ya ait petrol tankerlerine el koymasını değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'a seslenen Maduro, “Bence Başkan Trump, kendi ülkesindeki sorunlarla ilgilenmeli. Ekonomik ve sosyal konulara odaklansa, dünyayla ilişkileri daha iyi olur. Her başkan kendi işine bakmalı,” dedi.





Avrupalı ​​bir istihbarat yetkilisine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'daki diplomat ailelerini tahliye etmeye başladı. Associated Press'e konuşan yetkili, tahliyenin 20 Aralık'ta başladığını ve kadınlarla çocukları kapsadığını söyledi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Maduro, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Venezuela’nın başkanı olmak yerine, başka ülkelere karışmaya, onlara sorun çıkarmaya ya da dünyayı yönetmeye çalışmaya vaktimi harcasaydım, bunu çok kötü yapmış olurdum. Trump ile yeniden konuşursam bunu kendisine söyleyeceğim. ABD ülkemizi petrol üzerinden baskı altına almaya çalışıyor. Bize bu imtihanı yaşattığı için Tanrı’ya şükrediyorum ancak bu sınavı da aşacağız ve ekonomik olarak, egemen bir ülke olarak daha güçlü çıkacağız.

“Biz ciddi insanlarız, bir sözleşme imzaladığımızda anayasaya uygun olarak, yağmur yağsa da fırtına çıksa da eksiksiz yerine getirilir. Durumsal ve geçici çatışmalara rağmen Chevron ile yapılan sözleşme tamamen uygulanıyor çünkü biz dürüst ve onurlu insanlarız.”