DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 05.01.2026 08:42 5 Ocak 2026 08:42
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.01.2026 08:45 5 Ocak 2026 08:45
Okuma Okuma:  2 dakika

Maduro'nun yargılanmak üzere ABD'ye getirilmesi, New York'ta protesto edildi

New York Polis Teşkilatı (NYPD), gözaltı merkezi önünde düzenlenen protesto boyunca geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis, onlarca güvenlik görevlisi ve çok sayıda araçla bölgede nöbet tuttu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Maduro'nun yargılanmak üzere ABD'ye getirilmesi, New York'ta protesto edildi
Fotoğraf: AA

ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırıları ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya ilişkin gelişmeler New York’ta protesto edildi. Göstericiler, Maduro’nun tutulduğu Brooklyn’deki Metropolitan Gözaltı Merkezi önünde toplanarak ABD yönetimine tepki gösterdi.

ABD’nin Venezuela topraklarına saldırması ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu eşi Cilia Flores ile birlikte ülke dışına çıkarması, gözaltı merkezi önünde düzenlenen protestonun ana gündemini oluşturdu. Protestocular, Başkan Donald Trump’ın talimatıyla gerçekleştirildiğini öne sürdükleri operasyon sonucu Maduro ve eşinin özgürlüklerinin kısıtlanmasına karşı çıktı.

AA’nın haberine göre, saatler süren protestoda kalabalık grup sloganlar atarak ABD’den Venezuela topraklarından çekilmesini ve Maduro’nun serbest bırakılmasını talep etti. Göstericiler, “ABD Karayipler’den çekil”, “Petrol için kan yok” ve “Venezuela’yı bombalamayı hemen durdur” yazılı dövizler taşıdı.

Protestocular, Trump yönetiminin Maduro’yu Venezuela’ya özgürlük getirmek amacıyla değil, ülkenin yeraltı kaynaklarını ele geçirmek için yargılamak istediğini savundu. Gösteride özgürlük ve demokrasi vurgusu öne çıkarken, ABD’nin Filistin politikasına yönelik tepkiler de pankart ve sloganlara yansıdı.

New York Polis Teşkilatı (NYPD), gözaltı merkezi önünde düzenlenen protesto boyunca geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis, onlarca güvenlik görevlisi ve çok sayıda araçla bölgede nöbet tuttu.

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta yerel saatle 02.00 sıralarında patlama ve uçak sesleri duyuldu. Venezuela yönetimi, bu gelişmelerin ardından ABD’yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesisleri hedef almakla suçladı.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’ya yönelik geniş çaplı bir saldırı düzenlediklerini ve Nicolas Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıkladı. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise Maduro ve Cilia Flores hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro’ya uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı ve ABD’ye karşı ağır silah bulundurma suçlamalarının yöneltildiğini duyurdu.

Venezuela yönetimi, ABD’nin saldırılarının uluslararası toplum tarafından kınanması çağrısı yaptı. Bazı ülkeler operasyonu eleştirirken, bazı ülkeler ise açıklamalarıyla ABD’ye destek verdi.

Maduro ve eşi, ABD’de yargılanmak üzere New York’un Brooklyn ilçesindeki Metropolitan Gözaltı Merkezi’ne götürüldü.

