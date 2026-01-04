Maduro'nun tutulduğu hapishane önünde gösteri

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesini kınamak amacıyla birçok gösterici Beyaz Saray önünde toplandı.

Göstericiler, "Petrol için kan dökülmesin", "Bu savaş yasal değil", "ABD ellerini Latin Amerika'dan çek" ve "Kongre, Trump'ın savaşını durdur" yazılı pankartlar taşıdı.