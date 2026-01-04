ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 04.01.2026 23:28 4 Ocak 2026 23:28
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.01.2026 00:25 5 Ocak 2026 00:25
Okuma Okuma:  1 dakika

Maduro'nun tutulduğu hapishane önünde gösteri

Venezuela'nın başkenti Caracas'tan kaçırılarak New York'a getirilen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne götürüldü

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Maduro'nun tutulduğu hapishane önünde gösteri

ABD'nin New York kentinde bulunan Metropolitan Gözaltı Merkezi önünde ABD'nin Venezuela'ya müdahalesine karşı gösteri düzenlendi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne sevk edilmişti.

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesini kınamak amacıyla birçok gösterici Beyaz Saray önünde toplandı.

Göstericiler, "Petrol için kan dökülmesin", "Bu savaş yasal değil", "ABD ellerini Latin Amerika'dan çek" ve "Kongre, Trump'ın savaşını durdur" yazılı pankartlar taşıdı.

Protestocu grup, Başkan Donald Trump’ın emriyle düzenlenen saldırı sonucu Maduro ve eşi Cilia Flores’in "özgürlüklerinin kısıtlanmasını"na tepki gösterdi.

Gözaltı merkezi önünde düzenlenen protesto gösterisinde saatlerce slogan atan kalabalık grup, ABD’nin "Venezuela topraklarının elini çekmesi ve ülkenin başkanı Maduro’yu serbest bırakmasını" talep etti.

ABD’nin New York, kentinde bir araya gelen göstericiler, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in yakalanmasını protesto etmek için gösteri düzenledi. Göstericiler, Manhattan sokaklarında Times Meydanı’ndan Columbus Circle’a kadar yürüyüş düzenledi.

Maduro'nun kaçırılması ABD'de birçok merkezde protesto edildi.

Haber Yeri
İstanbul
nicolas maduro venezuela
