Maduro'nun eşi değil Cilia Flores

ABD saldırısı ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro kaçırılması sonrasında Cilia Flores'in neden kaçırıldığı konuşuldu. Oysa Cilia Flores ülke siyasetinin önemli isimlerinden biri. Flores, 'First Lady' yerine 'ilk savaşçı' denmesini tercih ediyor. Flores zaman zaman eşi Maduro'dan daha üst düzeyde görevler aldı.

Maduro’nun “Cilita” diye hitap ettiği anlatılan Flores, kendi siyasi gücünü inşa ederek Venezuela’nın en güçlü kadınlarından biri olarak anıldı.

1956 doğumlu Flores, işçi sınıfı mahallelerinde büyüdü. İş ve ceza hukuku alanında avukatlık yaptı. 1992’deki başarısız darbe girişimi sonrası Hugo Chávez ve beraberindeki subaylara hukuki destek verdi. Maduro da aynı dönemde Chávez’in serbest bırakılması için kampanya yürüten isimler arasındaydı.

Flores, 2000 yılında Ulusal Meclis’e girerek siyasi kariyerine başladı. 2006’da Venezuela parlamentosunun ilk kadın başkanı oldu. Bu dönemde gazetecilerin Meclis’e girişini yasaklaması ve çok sayıda akrabasını Meclis’te işe alması nedeniyle sert eleştiriler aldı.

Akraba atamalarını doğrulayan Flores, bunun bir karalama kampanyası olduğunu savundu. Daha sonra Birleşik Sosyalist Parti’nin ikinci başkan yardımcılığına getirildi ve 2012’de Chávez tarafından başsavcı olarak atandı.

Chavez sonrası Venezuela'nın kilit ismi

Chávez’in ölümünden sonra yaşanan liderlik mücadelesinde Flores'in Maduro'ya yön veren kişi olduğu söyleniyordu. Flores gücünü çoğunlukla perde arkasından kullandı. Resmî bir yetki alanı olmasa da, karar alma süreçlerinde etkili bir aktör olarak görüldü.

Flores’in adı 2015 yılında iki yeğeninin ABD’de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanmasıyla yeniden gündeme geldi. New York’ta yargılanan yeğenler 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 2022’de ABD-Venezuela arasında yapılan bir takasla serbest bırakıldı. Flores ayrıca 2018’de Kanada, ardından ABD tarafından yaptırım listesine alındı. Maduro, bu yaptırımlara tepki göstererek eşini savunmuştu.

Siyaset bilimcilere göre Flores, feminist bir gündemle öne çıkmadı ve Chavezci çizgiyi takip etti. Kamuoyunda Maduro ile birlikte tek bir siyasi figür olarak algılandığı, bu nedenle onun kadar tartışmalı bir isim olduğu da bildiriliyor. 2024’teki tartışmalı seçim kampanyasında Maduro’ya eşlik eden Flores, mitinglerde sahneye çıkarak daha görünür bir rol üstlendi.

Maduro’nun iktidardan uzaklaştırılması ve çiftin gözaltına alınmasıyla birlikte, Cilia Flores’in Venezuela siyasetindeki etkili dönemi de fiilen sona ermiş görünüyor.

(Mİ)