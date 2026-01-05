Maduro mahkemede: Savaş esiriyim

New York'a getirilen Maduro ve Cilia Flores için ilk duruşma, New York'un Manhattan bölgesindeki mahkemede yapıldı. ABD'de federal yargıç Alvin Hellerstein'in başkanlığında başlayan duruşmada, kendini 'Venezuela Devlet Başkanı' olarak tanıtan Maduro, Venezuela'nın başkenti Caracas'taki evinden ABD'ye kaçırıldığını söyledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Maduroa kendisi hakkındaki iddianameyi ilk kez gördüğünü ve bizzat okumak istediğini söyledi. Maduro, "Ben masumum. Burada bahsedilen hiçbir şeyden suçlu değilim." ifadelerini kullandı.

Yargıç Hellerstein de "bunun adil bir yargılama süreci olacağını" öne sürerek, Maduro'ya yöneltilen iddianameyi okudu. Cilia Flores de kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek "tamamen masum" olduğunu belirtti.

The New York Times gazetesinin haberine göre, Maduro, mahkeme salonundan ayrılırken "Ben bir savaş esiriyim." dedi.

CNN’in haberine göre, Maduro’nun avukatı Barry Pollack, 'kaçırılmanın hukuki yönleriyle ilgili sorunlar olduğunu' belirterek, Maduro'nun "dikkat gerektirecek bazı sağlık sorunları" olduğunu söyledi. Cilia Flores’in avukatı Mark Donnelly de müvekkilinin “kaçırılma sırasında ciddi yaralanmalar geçirdiğini” dile getirdi.