DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 05.01.2026 23:13 5 Ocak 2026 23:13
 SG: Son Güncelleme: 05.01.2026 23:56 5 Ocak 2026 23:56
Okuma Okuma:  1 dakika

Maduro mahkemede: Savaş esiriyim

Venezuela'dan kaçırılarak ABD'ye getirilen Devlet Başkanı Nicholas Maduro ve Cilia Flores mahkemeye çıkartıldı. Maduro savaş esiri olduğunu söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Maduro mahkemede: Savaş esiriyim

New York'a getirilen Maduro ve Cilia Flores için ilk duruşma, New York'un Manhattan bölgesindeki mahkemede yapıldı. ABD'de federal yargıç Alvin Hellerstein'in başkanlığında başlayan duruşmada, kendini 'Venezuela Devlet Başkanı' olarak tanıtan Maduro, Venezuela'nın başkenti Caracas'taki evinden ABD'ye kaçırıldığını söyledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Maduroa kendisi hakkındaki iddianameyi ilk kez gördüğünü ve bizzat okumak istediğini söyledi. Maduro, "Ben masumum. Burada bahsedilen hiçbir şeyden suçlu değilim." ifadelerini kullandı.

Yargıç Hellerstein de "bunun adil bir yargılama süreci olacağını" öne sürerek, Maduro'ya yöneltilen iddianameyi okudu.  Cilia Flores de kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek "tamamen masum" olduğunu belirtti.

The New York Times gazetesinin haberine göre, Maduro, mahkeme salonundan ayrılırken "Ben bir savaş esiriyim." dedi.

CNN’in haberine göre, Maduro’nun avukatı Barry Pollack, 'kaçırılmanın hukuki yönleriyle ilgili sorunlar olduğunu' belirterek, Maduro'nun "dikkat gerektirecek bazı sağlık sorunları" olduğunu söyledi. Cilia Flores’in avukatı Mark Donnelly de müvekkilinin “kaçırılma sırasında ciddi yaralanmalar geçirdiğini” dile getirdi.

Donnelly, Flores’in “kaburga kemiğinde kırık veya ciddi morarma olabileceği ve fiziksel muayeneye ihtiyacı olacağı” değerlendirmesinde bulundu.

The New York Times’ın haberine göre ise mahkeme salonunda, Flores’in alnında bandaj ve sağ gözünün çevresinde morluk olduğu görüldü. Flores’in yanındaki ABD’li yetkiliye tutunarak ayağa kalktığı ifade edildi.

Öte yandan salondaki bir kişinin kendisine seslenerek “suçlarının bedelini ödeyeceğini” söylemesi üzerine Maduro, “özgürlüğünü kazanacağını” belirtti.

İkinci duruşma 17 Mart'ta

Nicolas Maduro'nun ilk duruşması sona ererken, ikinci duruşmanın 17 Mart yerel saatle 11.00'de görüleceği açıklandı.

Maduro’yu mahkemede, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın avukatı Barry Pollack temsil ediyor.

(Mİ)

nicolas maduro Cilia Flores
