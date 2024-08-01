Maduro: İç savaş çıkartılmasına müsaade etmeyeceğiz

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Başkent Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, devlet başkanı seçiminin ardından çıkan protestolara ilişkin konuştu.

Maduro, muhalefetin Ulusal Seçim Konseyinin verilerinin doğru olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne sürmesi, ayrıntılı oy sayımlarının açıklanması yönündeki uluslararası çağrıları üzerine, başkanlık seçimi sonuçlarının denetlenmesi için Yüksek Mahkeme'ye başvurduklarını açıkladı.

“Anayasal çerçevede olmasını istiyoruz”

Basın açıklamasında, şiddet olaylarına yol açan kötü niyetli eylemcilere tolerans gösterilmeyeceğini ve bunların kimler tarafından finanse edildiğini bildiklerini belirtti.

Maduro, ülke ekonomisinin hedef alındığını vurgulayarak, "Venezuela emperyalizmin, faşizmin ve suçluların eline düşmeyecek. Ülkede bir iç savaşın çıkartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Biz her şeyin anayasal çerçevede olmasını istiyoruz. Devrim yapmak için başka yollara başvurmak istemiyoruz" dedi.

Sokaklardaki olaylardan dolayı isim vermeden ABD'yi suçlayan Maduro, "Halk bunu biliyor. Ancak imparatorluk suç planını ileriye taşımak isterse, vatanımızı sonuna kadar savunacağız. Tüm halkımızı koruyacağız. Ne yapıyorsak, işçimizi, çalışanımızı, tüccarımızı ve insanımızı korumak için yapıyoruz. Bunun için güvenlik güçlerimize teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Maduro, hükümetine yönelik "çirkin" bir medya kampanyasının yürütüldüğünün altını çizerek iş insanı Elon Musk, eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, eski Kolombiya cumhurbaşkanlarından Ivan Duque ile Alvaro Uribe ve İspanyol Vox partisine tepki gösterdi.

“Neden ülkeyi savaşa sürüklemek istiyorsunuz?”

Maduro, seçim sonuçlarına ilişkin ellerindeki tutanakların tamamını açıklayacaklarını belirterek, "Daha ne kadar kanıt sunmamız gerekiyor? Neden bir ülkeyi savaşa sürüklemek istiyorsunuz? Venezuela'ya karşı bu kampanya neden? Yalanlardan korkum yok ve gerçeklerle yüzleşmeye geliyorum. Hiçbir zaman CIA (ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı) ajanı olmadım ve olmayacağım" diye konuştu.

ABD'yi ülkesini karıştırmakla suçlayan Maduro, "Afganistan, Libya ve Irak'taki savaşlardan ve ölümlerden siz sorumlusunuz" dedi.

Seçim protestolarında 1200 gözaltı Bolivarcı Ulusal Muhafızlar'dan (GNB) yapılan açıklamaya göre, seçim sonucu protestolarında şiddet olaylarına yol açan 1200 kişi gözaltına alındı. Açıklamada, yakalanan bazı eylemcilerin Peru, Şili ve Kolombiya'da özel eğitim aldığının tespit edildiği ve “doğrudan sokaklarda terör ve şiddeti kışkırttığı” ifade edildi. Devlet Bakanı Nicolas Maduro da gözaltına alınanlara ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'den ülkeye geri dönen Venezuelalılardan yüzde 80'inin suça bulaştığını söyledi. Ulusal Başsavcı Tarek William Saab da açıklamasında, gösteriler sırasında 77 güvenlik görevlisinin yaralandığını ve olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanlığı seçimleri düzenlendi. Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı seçim sonuçlarına göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazandı. 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne sürdü. Ülkede seçim sonuçlarının hileli olduğu gerekçesiyle düzenlenen protestolarda, güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan olaylarda şimdiye kadar biri asker 17 kişi hayatını kaybetti.

(AS)