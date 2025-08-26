Maduro: “Hiç kimse Venezuela topraklarına dokunmaya kalkışmasın”

Ülkesinde özel bir televizyon kanalına konuşan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin Venezuela yakınlarındaki Karayip Denizi’ne üç savaş gemisi gönderme kararına tepki gösterdi.

Maduro, ABD yönetimini hedef alarak, “Hiç kimse Venezuela topraklarına dokunmaya kalkışmasın, çünkü o topraklar bizimdir ve biz onları güvence altına alıyoruz,” dedi.

Trump, Panama Kanalı'nı istiyor

“Bizi narkotik kaçakçılığı ile suçluyorlar”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Maduro, şöyle konuştu:

“Afganistan, Irak ve Libya'ya terörizm bahanesiyle müdahale ettiler. Şimdi ise bizi narkotik kaçakçılığı ile suçluyorlar. Onlara söylüyorum ki, Venezuela’nın toprakları temizdir. Venezuela topraklarının uyuşturucu kaçakçılığıyla hiçbir ilgisi yoktur. Hükümetimiz, devletimiz ve silahlı kuvvetlerimiz tertemiz ve özgürdür.

“ABD, Karayipler'de bir askeri konuşlanma gerçekleştiriyor, oysa uyuşturucunun büyük kısmı Pasifik Okyanusu üzerinden sevk ediliyor. Ne yazık ki Kuzey Amerika toplumu, dünyadaki her türlü uyuşturucu kullanımında en yüksek seviyeye sahip. Dolayısıyla ABD’nin ‘uyuşturucuya karşı savaş’ olarak adlandırdığı girişim başarısızdır. Kendi halkını sahipsiz bırakmış durumdalar ve onları tedavi etmek zorundalar. Gerçek budur.

“İyi insanlarız ve idealimizi yaşıyoruz”

“Bazıları tehdidin Venezuela'ya yönelik olduğunu düşünebilir. Oysa tehdit hepimize yöneliktir. Birine tehdit varsa, herkese tehdittir. Birine dokunurlarsa, herkese dokunmuş olurlar. Venezuela, özgürlük, demokrasi ve barış için gücünü inşa etmektedir. Her şeyden önce ahlâki güç gelir; haklıyız, iyi insanlarız ve bir idealimizi taşıyoruz. Bugün, bağımsızlık döneminden bu yana en güçlü askeri güce sahibiz.”

Maduro, uyuşturucu örgütleriyle mücadele kapsamında komşu ülke Kolombiya ile sürekli iletişim halinde olduklarını ve işbirliğine hazır olduklarını da sözlerine ekledi. (TY)