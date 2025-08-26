ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 26 Ağustos 2025 09:28
 ~ Son Güncelleme: 26 Ağustos 2025 09:35
2 dk Okuma

Maduro: “Hiç kimse Venezuela topraklarına dokunmaya kalkışmasın”

Venezuela Devlet Başkanı, ABD’nin Venezuela yakınlarındaki Karayip Denizi’ne savaş gemisi gönderme kararına dair açıklama yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Maduro: “Hiç kimse Venezuela topraklarına dokunmaya kalkışmasın”
Fotoğraf: Maduro'nun resmî X hesabı.

Ülkesinde özel bir televizyon kanalına konuşan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin Venezuela yakınlarındaki Karayip Denizi’ne üç savaş gemisi gönderme kararına tepki gösterdi.

Maduro, ABD yönetimini hedef alarak, “Hiç kimse Venezuela topraklarına dokunmaya kalkışmasın, çünkü o topraklar bizimdir ve biz onları güvence altına alıyoruz,” dedi.

Trump, Panama Kanalı'nı istiyor
Trump, Panama Kanalı'nı istiyor
26 Aralık 2024

“Bizi narkotik kaçakçılığı ile suçluyorlar”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Maduro, şöyle konuştu:

“Afganistan, Irak ve Libya'ya terörizm bahanesiyle müdahale ettiler. Şimdi ise bizi narkotik kaçakçılığı ile suçluyorlar. Onlara söylüyorum ki, Venezuela’nın toprakları temizdir. Venezuela topraklarının uyuşturucu kaçakçılığıyla hiçbir ilgisi yoktur. Hükümetimiz, devletimiz ve silahlı kuvvetlerimiz tertemiz ve özgürdür.

“ABD, Karayipler'de bir askeri konuşlanma gerçekleştiriyor, oysa uyuşturucunun büyük kısmı Pasifik Okyanusu üzerinden sevk ediliyor. Ne yazık ki Kuzey Amerika toplumu, dünyadaki her türlü uyuşturucu kullanımında en yüksek seviyeye sahip. Dolayısıyla ABD’nin ‘uyuşturucuya karşı savaş’ olarak adlandırdığı girişim başarısızdır. Kendi halkını sahipsiz bırakmış durumdalar ve onları tedavi etmek zorundalar. Gerçek budur.

“İyi insanlarız ve idealimizi yaşıyoruz”

“Bazıları tehdidin Venezuela'ya yönelik olduğunu düşünebilir. Oysa tehdit hepimize yöneliktir. Birine tehdit varsa, herkese tehdittir. Birine dokunurlarsa, herkese dokunmuş olurlar. Venezuela, özgürlük, demokrasi ve barış için gücünü inşa etmektedir. Her şeyden önce ahlâki güç gelir; haklıyız, iyi insanlarız ve bir idealimizi taşıyoruz. Bugün, bağımsızlık döneminden bu yana en güçlü askeri güce sahibiz.”

Maduro, uyuşturucu örgütleriyle mücadele kapsamında komşu ülke Kolombiya ile sürekli iletişim halinde olduklarını ve işbirliğine hazır olduklarını da sözlerine ekledi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
venezuela nicolas maduro abd donald trump Karayip Denizi uyuşturucu kaçakçılığı
ilgili haberler
PANAMA KANALI DA HEDEFTE
Trump Grönland'a göz dikti: "Kontrol etmek için asker kullanabiliriz"
7 Ocak 2025
/haber/trump-gronland-a-goz-dikti-kontrol-etmek-icin-asker-kullanabiliriz-303429
Trump, Panama Kanalı'nı istiyor
26 Aralık 2024
/haber/trump-panama-kanali-ni-istiyor-303060
Grönland'ı ABD topraklarına katmak isteyen Trump'a yanıt
24 Aralık 2024
/haber/gronland-i-abd-topraklarina-katmak-isteyen-trump-a-yanit-302993
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
PANAMA KANALI DA HEDEFTE
Trump Grönland'a göz dikti: "Kontrol etmek için asker kullanabiliriz"
7 Ocak 2025
/haber/trump-gronland-a-goz-dikti-kontrol-etmek-icin-asker-kullanabiliriz-303429
Trump, Panama Kanalı'nı istiyor
26 Aralık 2024
/haber/trump-panama-kanali-ni-istiyor-303060
Grönland'ı ABD topraklarına katmak isteyen Trump'a yanıt
24 Aralık 2024
/haber/gronland-i-abd-topraklarina-katmak-isteyen-trump-a-yanit-302993
Sayfa Başına Git