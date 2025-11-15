ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 15 Kasım 2025 17:27
 ~ Son Güncelleme: 15 Kasım 2025 17:29
2 dk Okuma

Maduro: Güney Amerika’da yeni bir Gazze mi istiyorsunuz?

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, barışı savunmaları için ABD halkına çağrı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Maduro: Güney Amerika’da yeni bir Gazze mi istiyorsunuz?
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, bugün, Başkent Caracas’ta düzenlenen uluslararası hukukçular toplantısına katılarak ABD halkına seslendi.

Maduro’nun Washington yönetiminin yalnızca Venezuela’ya değil, tüm Latin Amerika’ya ve insanlığa yönelik saldırılar yürüttüğünü savunduğu açıklaması şöyle:

“ABD halkına sesleniyorum, insanlık Gazze’deki soykırımdan dolayı yeteri kadar acı çekiyor zaten. Gazze’de yaşananların soykırım olduğunu kabul etmeyen neredeyse hiçbir halk kalmadı. ABD tarihinde ilk kez yapılan anketlere göre özellikle genç kesim Gazze’de olanları soykırım olarak görüyor. Her gün ateşkesi ihlal eden saldırılar yapıyorlar. Siyonist İsrail devletinin savaş uçaklarının bombaları sonucu Filistinli çocuklar ve kadınlar öldürüldü. Bu gerçek olan bir şey. Güney Amerika'da yeni bir Gazze mi istiyorsunuz?

“ABD halkına soruyorum, bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni bir Afganistan mı istiyorsunuz? Yeni bir Vietnam mı istiyorsunuz? Libya’nın tekrar yaşanmasını mı istiyorsunuz? Yoksa Gazze’den daha kötü bir senaryo mu istiyorsunuz? Biz, buna hayır demenizi istiyoruz. Burada uluslararası hukuk kazanacak, barış kazanacak. Halkımız ise istikrarını, egemenliğini ve var olma hakkını koruyacak.”

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Maduro’nun sözleri salondakiler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Venezuela Komünist Partisi'nden Andrade: Anti-kapitalizm olmadan anti-emperyalizm olmaz
Venezuela Komünist Partisi'nden Andrade: Anti-kapitalizm olmadan anti-emperyalizm olmaz
21 Eylül 2025

Karayipler’deki ABD tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname doğrultusunda Latin Amerikalı uyuşturucu kartelleri ile “yerinde mücadele” gerekçesiyle ordunun daha yoğun ve etkili biçimde kullanılması talimatı vermişti. Bu kapsamda ABD, ağustos ayının sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ve savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise ordunun Venezuela’da rejim değişikliği de dahil olmak üzere farklı operasyonlara hazır olduğunu açıklamıştı.

Maduro ise buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiklerini ve herhangi bir dış saldırıyı püskürtmeye hazır olduklarını duyurmuştu.

ABD’nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri “uyuşturucu kaçakçılığı” gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Caracas yönetiminde hem de uluslararası kamuoyunda tepkilere yol açmış; bu eylemlerin uluslararası hukuka aykırı olduğu ileri sürülmüştü.

Öte yandan ABD’nin aynı gerekçeyle bölgeye gönderdiği, dünyanın en büyük uçak gemisi olarak bilinen USS Gerald R. Ford ile ona eşlik eden saldırı grubunun Latin Amerika’ya ulaştığı belirtilmişti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
nicolas maduro venezuela abd donald trump Karayipler
ilgili haberler
Nicolás Maduro: Medya Venezuela’yı yok etmek istiyor
4 Kasım 2025
/haber/nicolas-maduro-medya-venezuelayi-yok-etmek-istiyor-313185
YouTube, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun hesabını kapattı
22 Eylül 2025
/haber/youtube-venezuela-devlet-baskani-maduronun-hesabini-kapatti-311762
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: ABD’nin hedefi rejimimizi devirmek
9 Eylül 2025
/haber/venezuela-devlet-baskani-maduro-abdnin-hedefi-rejimimizi-devirmek-311291
Maduro: Venezuela son 100 yıldaki en büyük tehditle karşı karşıya
2 Eylül 2025
/haber/maduro-venezuela-son-100-yildaki-en-buyuk-tehditle-karsi-karsiya-311055
Maduro: “Hiç kimse Venezuela topraklarına dokunmaya kalkışmasın”
26 Ağustos 2025
/haber/maduro-hic-kimse-venezuela-topraklarina-dokunmaya-kalkismasin-310819
Maduro: İç savaş çıkartılmasına müsaade etmeyeceğiz
1 Ağustos 2024
/haber/maduro-ic-savas-cikartilmasina-musaade-etmeyecegiz-298110
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Nicolás Maduro: Medya Venezuela’yı yok etmek istiyor
4 Kasım 2025
/haber/nicolas-maduro-medya-venezuelayi-yok-etmek-istiyor-313185
YouTube, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun hesabını kapattı
22 Eylül 2025
/haber/youtube-venezuela-devlet-baskani-maduronun-hesabini-kapatti-311762
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: ABD’nin hedefi rejimimizi devirmek
9 Eylül 2025
/haber/venezuela-devlet-baskani-maduro-abdnin-hedefi-rejimimizi-devirmek-311291
Maduro: Venezuela son 100 yıldaki en büyük tehditle karşı karşıya
2 Eylül 2025
/haber/maduro-venezuela-son-100-yildaki-en-buyuk-tehditle-karsi-karsiya-311055
Maduro: “Hiç kimse Venezuela topraklarına dokunmaya kalkışmasın”
26 Ağustos 2025
/haber/maduro-hic-kimse-venezuela-topraklarina-dokunmaya-kalkismasin-310819
Maduro: İç savaş çıkartılmasına müsaade etmeyeceğiz
1 Ağustos 2024
/haber/maduro-ic-savas-cikartilmasina-musaade-etmeyecegiz-298110
Sayfa Başına Git