Maduro: Güney Amerika’da yeni bir Gazze mi istiyorsunuz?

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, bugün, Başkent Caracas’ta düzenlenen uluslararası hukukçular toplantısına katılarak ABD halkına seslendi.
Maduro’nun Washington yönetiminin yalnızca Venezuela’ya değil, tüm Latin Amerika’ya ve insanlığa yönelik saldırılar yürüttüğünü savunduğu açıklaması şöyle:
“ABD halkına sesleniyorum, insanlık Gazze’deki soykırımdan dolayı yeteri kadar acı çekiyor zaten. Gazze’de yaşananların soykırım olduğunu kabul etmeyen neredeyse hiçbir halk kalmadı. ABD tarihinde ilk kez yapılan anketlere göre özellikle genç kesim Gazze’de olanları soykırım olarak görüyor. Her gün ateşkesi ihlal eden saldırılar yapıyorlar. Siyonist İsrail devletinin savaş uçaklarının bombaları sonucu Filistinli çocuklar ve kadınlar öldürüldü. Bu gerçek olan bir şey. Güney Amerika'da yeni bir Gazze mi istiyorsunuz?
“ABD halkına soruyorum, bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni bir Afganistan mı istiyorsunuz? Yeni bir Vietnam mı istiyorsunuz? Libya’nın tekrar yaşanmasını mı istiyorsunuz? Yoksa Gazze’den daha kötü bir senaryo mu istiyorsunuz? Biz, buna hayır demenizi istiyoruz. Burada uluslararası hukuk kazanacak, barış kazanacak. Halkımız ise istikrarını, egemenliğini ve var olma hakkını koruyacak.”
Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Maduro’nun sözleri salondakiler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.
Karayipler’deki ABD tehdidi
ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname doğrultusunda Latin Amerikalı uyuşturucu kartelleri ile “yerinde mücadele” gerekçesiyle ordunun daha yoğun ve etkili biçimde kullanılması talimatı vermişti. Bu kapsamda ABD, ağustos ayının sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ve savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise ordunun Venezuela’da rejim değişikliği de dahil olmak üzere farklı operasyonlara hazır olduğunu açıklamıştı.
Maduro ise buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiklerini ve herhangi bir dış saldırıyı püskürtmeye hazır olduklarını duyurmuştu.
ABD’nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri “uyuşturucu kaçakçılığı” gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Caracas yönetiminde hem de uluslararası kamuoyunda tepkilere yol açmış; bu eylemlerin uluslararası hukuka aykırı olduğu ileri sürülmüştü.
Öte yandan ABD’nin aynı gerekçeyle bölgeye gönderdiği, dünyanın en büyük uçak gemisi olarak bilinen USS Gerald R. Ford ile ona eşlik eden saldırı grubunun Latin Amerika’ya ulaştığı belirtilmişti. (TY)