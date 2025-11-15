Maduro: Güney Amerika’da yeni bir Gazze mi istiyorsunuz?

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, bugün, Başkent Caracas’ta düzenlenen uluslararası hukukçular toplantısına katılarak ABD halkına seslendi.

Maduro’nun Washington yönetiminin yalnızca Venezuela’ya değil, tüm Latin Amerika’ya ve insanlığa yönelik saldırılar yürüttüğünü savunduğu açıklaması şöyle:

“ABD halkına sesleniyorum, insanlık Gazze’deki soykırımdan dolayı yeteri kadar acı çekiyor zaten. Gazze’de yaşananların soykırım olduğunu kabul etmeyen neredeyse hiçbir halk kalmadı. ABD tarihinde ilk kez yapılan anketlere göre özellikle genç kesim Gazze’de olanları soykırım olarak görüyor. Her gün ateşkesi ihlal eden saldırılar yapıyorlar. Siyonist İsrail devletinin savaş uçaklarının bombaları sonucu Filistinli çocuklar ve kadınlar öldürüldü. Bu gerçek olan bir şey. Güney Amerika'da yeni bir Gazze mi istiyorsunuz?

“ABD halkına soruyorum, bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni bir Afganistan mı istiyorsunuz? Yeni bir Vietnam mı istiyorsunuz? Libya’nın tekrar yaşanmasını mı istiyorsunuz? Yoksa Gazze’den daha kötü bir senaryo mu istiyorsunuz? Biz, buna hayır demenizi istiyoruz. Burada uluslararası hukuk kazanacak, barış kazanacak. Halkımız ise istikrarını, egemenliğini ve var olma hakkını koruyacak.”

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Maduro’nun sözleri salondakiler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

