Maduro: Elon Musk, Venezuela’yı ele geçirmeye takıntılı biri

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'ten halka seslendi.

Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores bahçesinde toplanan yüzlerce Maduro yanlısı, seçim sonuçlarını protesto eden muhalefete tepki gösterdi.

Maduro, şiddet olaylarından sağcı muhalefeti, ABD’yi ve Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçılarını sorumlu tutarak faşizme karşı halkı savunacaklarını söyledi.

Eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in heykellerinin gösterilerce yıkıldığını hatırlatan Maduro, "Birleşen halk yenilmez. Chavez yaşıyor ve mücadele devam ediyor. Chavez'in heykellerini devirenler hapiste ve yasalar önünde adalete hesap verecekler" diye konuştu.

Maduro, güvenliğin yeniden tesis edilmesi için asker ve polisin görevde olduğunu kaydederek, olay çıkaranlara tolerans gösterilmeyeceğini belirtti.

ABD'li milyarder Elon Musk'un kendisine yönelik kullandığı ifadelere de tepki gösteren Maduro, "Kodaman Elon Musk, Venezuela'yı ele geçirmek için takıntılı bir adama dönüştü. Saldırıların ve saldırganlıkların büyük bir kısmından sorumludur" dedi.

İş insanı Elon Musk, bir haftadır Venezuela seçimiyle ilgili paylaşım yapıyor.

Dün Maduro ve Venezuelalı siyasetçiler hakkında ABD’de çıkarılan yakalama emrini, ödülü ve suçlamaları paylaştı.

This is real pic.twitter.com/3KjTZiVJG0 — Elon Musk (@elonmusk) July 30, 2024

Bugün de muhalefetin iddia ettiği sonuçlarla ilgili paylaşım yaptı.

The people voted overwhelmingly for Gonzalez https://t.co/OwTK3PxLIe — Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2024

Muhalefet: Provokasyonlara kanmayalım

Venezuela'da muhalefet partisi lideri Maria Corina Machado, seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla yüzlerce destekçisiyle başkent Caracas'ta bir araya geldi.

Caracas'taki Francisco de Miranda Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, seçim sonuçlarının "hileli" olduğunu ve devlet başkanlığı seçimini Edmundo Gonzalez'in kazandığını tekrarladı.

Üstü açık kamyonetten halka seslenen muhalif lider Machado, Devlet Başkanı Maduro'ya görevi "barışçıl" şekilde Gonzalez'e devretmesi çağrısında bulundu.

Destekçilerinden "şiddetten uzak durarak" protestolara devam etmesini isteyen Machado, "Sebep oldukları provokasyonlara kanmayalım. Onların istediği Venezuelalıların birbirine girmesidir. Edmundo oyların yüzde 70'ini almayı başardı ve ülkenin yeni devlet başkanıdır. Bizim mücadelemiz, sahtekarlığa karşıdır" dedi.

Gonzalez de konuşmasında, seçimi kazandıklarını, tüm dünyanın bunu bildiğini belirterek, mevcut hükümetten halkın tercihine saygı göstermesini istedi.

Muhalefet destekçileri "özgürlük" ve "Gonzalez devlet başkanı" sloganları attı.

Protestolarda 11 kişi hayatını kaybetti

Venezuela'da devlet başkanı seçiminin sonuçlarını protesto edenlerle güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Protestolarda ölenlerin 5'inin Caracas'ta, 2'sinin Zulia'da, 2'sinin Yaracuy'da, birer kişinin de Aragua ve Tachira'da olduğu belirtildi.

Gözaltına alınanların sayısı da 749'a çıktı.

Venezuela Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı. Seçimlerin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyinin verilerinin doğru olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne sürmüştü. Seçim sonuçlarının hileli olduğunu iddia eden yüzlerce kişi meydanlara indi, polis eylemlere müdahale etti.

(AS)