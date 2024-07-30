Maduro: Biz bu filmi daha önce görmüştük

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE), 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçimini kazanan Nicolas Maduro'ya mazbatasını takdim etti. Başkent Caracas’taki CNE merkezinde düzenlenen törene, Maduro'nun yanı sıra uluslararası gözlemciler ve askeri komuta kademesi katıldı.

CNE Başkanı Elvis Amoroso uluslararası gözlemcilere teşekkür etti: "Devlet başkanı oyların çoğunluğunu alarak halkın iradesiyle seçildi. Seçimin huzurlu ve güvenli şekilde icra edilmesini sağlayan ulusal silahlı kuvvetlere teşekkür ederiz."

Maduro: Anayasaya ve hukuka saygı gösterilecek

Nicolas Maduro buradaki konuşmasında, “faşizmi ve onun şeytanlarını bir kez daha yenilgiye uğrattıklarını” belirterek "Venezuela'da faşist ve karşı devrimci bir darbe yapılmaya çalışılıyor. Aşırı sağ ve ABD tarafından yönetilen gruplar var, aynı senaryoyu uyguluyorlar çünkü biz bu filmi daha önce görmüştük" diye konuştu.

Venezuela'ya yönelik planlanan hiçbir saldırıya tolerans göstermeyeceklerini vurgulayan Maduro, "Venezuela'da bu kez anayasaya ve hukuka saygı gösterilecek. Ne nefret ne faşizm ne yalan ne de manipülasyona izin verilecek" dedi.

Maduro, kendisine yönelik geçen mayıs ayından bu yana 5 suikast girişiminin planlandığını ve bunların bertaraf edildiğini bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, “Venezuelalı seçim yetkililerinin açıklamalarını gördük ve dürüst olmak gerekirse açıklanan sonuçların Venezuela halkının iradesini ve oylarını yansıtmadığı yönünde ciddi endişelerimiz var” açıklamasını yaptı.

Muhafelet seçim sonuçlarını reddettiğini açıkladı

Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazandı.

Venezuela muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez ise seçim sonuçlarını reddettiklerini açıkladı.

Venezuela'da muhalefet liderlerinden Maria Corina Machado da Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) duyurduğu seçim sonuçlarının doğru olmadığını savundu.

Machado, Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez'in seçimleri kazandığını öne sürerek, "Oyların yüzde 73,20'sini aldık ve bu sonuçlar adayımız Gonzalez'in kazandığını gösteriyor. Fark çok büyüktü ve Venezuela'nın tüm eyaletlerinde ezici fark attık" dedi.

Ellerindeki tutanaklara göre, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 2 milyon 729 bin 256 oy aldığı iddiasında bulunan Machado, kendi adayları Gonzalez'in ise 6 milyon 275 bin 182 oy aldığını savundu.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seçim sonuçlarının açıklandığı gibi olmadığını ve “halkın komünist diktatör rejimini sonlandırdığını” söyledi, darbe çağrısında bulundu: “Arjantin, Silahlı Kuvvetlerin bu sefer demokrasi ve halk iradesini savunacağını umuyor.”

Seçim sonuçları protesto edildi

Venezuela'da düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin sonuçlarının hileli olduğunu iddia eden onlarca kişi sokağa çıktı.

Başkent Caracas’ın çeşitli noktalarında toplanan onlarca kişi, yollarda ateş yakarak, güvenlik güçlerine taş attı. Polis, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti.

Eylemlerde 1 kişi silahla vurularak yaşamını yitirdi, 46 gösterici gözaltına alındı. Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, olaylarda 23 askerin yaralandığını bildirdi.

Eylemciler, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in heykeline de saldırdı. Şehrin birçok noktasında "cacerolazo" adı verilen tencere tava eylemleri düzenlendi.

(AS)