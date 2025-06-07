Madrid'de halk savaşa ve silahlanmaya karşı yürüdü

İspanya'nın başkenti Madrid'de sol görüşlü siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla savaş ve silahlanma karşıtı gösteri düzenlendi.

Madrid kent merkezinde yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı yürüyüşte Avrupa Birliği'nin (AB) ve NATO'nun istediği savunma harcamalarının artırılması ve silahlanma talebi protesto edildi.

"NATO'ya hayır" ve "Savaş bütçelerine hayır" sloganları atan kalabalık, AB'nin ve NATO'nun yeniden silahlanmasına ve askeri harcamaların gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 5'ine kadar çıkarılmasına ilişkin siyasi girişimlere karşı kararlılıkla durulması çağrısında bulundu.

"Savaş rejimine karşı daha fazla hak" temasıyla gerçekleştirilen gösteriye koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakı ile muhalefetteki Podemos Partisi de katıldı.

Javier Lizón / EFE

Sumar İttifakı içinde olan Birleşik Sol (IU) Partisinin sözcüsü Enrique Santiago, basına yaptığı açıklamada, yeniden silahlanmayı "acımasız" olarak tanımlayıp hükümetin bu eğilime girmesi halinde IU olarak koalisyondan çıkacaklarını savundu.

Sumar'ın Meclis Sözcüsü Carlos Martin de savunma harcamalarını 10,5 milyon avro artırarak GSYİH'nin yüzde 2'sine çıkarma kararı alan hükümetin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) daha ileri bir adım atamayacağını ifade etti.

Podemos Genel Sekreteri ve Avrupa Parlamenteri İrene Montero ise "Yeniden silahlanma planı vatandaşları soymaktır. Savaşa, yeniden silahlanmaya ve hükümetin Filistin'deki soykırıma ortak olmasına karşıyız." şeklinde konuştu.

"Filistin'de soykırıma hayır" sloganlarının da atıldığı gösteri, barışçıl şekilde sona erdi.

(HA)