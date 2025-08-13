Madonna'dan Papa 14. Leo'ya: "Çok geç olmadan Gazze'ye gidin!"

Sosyal medya platformu X'teki yaklaşık 2 milyon 800 bin takipçisi üzerinden Papa'ya seslenen Madonna, "Lütfen çok geç olmadan Gazze'ye giderek ışığınızı çocuklara götürün. Bir anne olarak çektikleri acıyı izleyemeye dayanamıyorum" dedi.

Politics Cannot affect Change.

Only consciousness Can. Therefore I am Reaching out to a Man of God.



Today is my Son Rocco’s birthday.

I feel the best gift I can give to him as a Mother - is to ask everyone to do what they can to help save the innocent children caught in the… pic.twitter.com/y2B3BsXAMt — Madonna (@Madonna) August 11, 2025

Madonna çağrısını iliştirdiği paylaşımında çağrı gerekçesini şöyle açıkladı: Siyaset değişimi etkileyemez.

Sadece bilinç etkileyebilir. Bu yüzden bir Tanrı adamına ulaşıyorum. Bugün oğlum Rocco'nun doğum günü.

Bir anne olarak ona verebileceğim en iyi hediyenin, Gazze'de çapraz ateşte kalan masum çocukları kurtarmak için herkesten ellerinden geleni yapmalarını istemek olduğunu düşünüyorum.

Kimseyi suçlamıyorum, suçlamıyorum veya taraf tutmuyorum. Herkes acı çekiyor.

Ben sadece bu çocukların açlıktan ölmesini engellemek için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. ♥️ Yardım etmek isterseniz, lütfen aşağıdaki kuruluşlara bağışta bulunarak bana katılın.

"Girişi reddedilmeyecek tek kişi sizsiniz"

Madonna Papa'ya aşağıdaki cümlelerle seslendi.

Kutsal Babamız,



Lütfen Gazze'ye gidin ve çok geç olmadan çocuklara ışığınızı getirin. Bir anne olarak, onların acısını izlemeye dayanamıyorum. Dünyadaki çocuklar her birimize aittir.

Aramızda girişi reddedilemeyecek tek kişi sizsiniz. Bu masum çocukları kurtarmak için insani yardım kapılarının tamamen açılmasına ihtiyacımız var.



Artık zaman kalmadı. Lütfen gideceğinizi söyleyin.



Sevgilerimle,

Madonna

BM: "2 bin 500 çocuk ölümle yüz yüze"

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) hafta sonunda "Gazze'deki çocuklar arasında akut yetersiz beslenmenin şimdiye kadarki en yüksek seviyelere ulaştığını" açıkladı. Sadece temmuz ayında 5 yaş altı yaklaşık 12 bin çocukta akut yetersiz beslenme teşhis edildi, 2 bin 500 çocuğun bu nedenle ölümle burun buruna olduğu duyuruldu.

U2 solisti Bono: "Tiksiniyorum

Pazar günü, dünyaca ünlü rock grubu U2 da İsrail hükümetinin eylemlerine yönelik sert bir eleştiri yayımlamış, grubun solisti Bono tepkisini şu sözlerle ifade etmişti:

"Hamas'ın açlığı savaşta bir silah olarak kullandığını biliyoruz, ama şimdi İsrail de bunu yapıyor ve bu ahlaki iflastan tiksinti duyuyorum."

Madonna'ya eleştiriler Madonna'nın Papa'ya çağrısı Gazze'de süregiden katliam karşısında takdir toplasa da, şarkıcı, uzun on yıllara yayılan İsrail'in Filistin işgalini protesto süreçlerine katılmamaktaki ısrarıyla tanınıyor. Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi, Yaptırımlar (BDS [Boycott, Divestment, Sanctions]) hareketinin 1993'ten beri süren sanatçıların İsrail'de sahne almaktan kaçınması çağrılarına karşın, Madonna pek çok kez İsrail'de sahne aldı. 1993, 2009, 2012 ve özellikle de 2019'daki performansları, boykot kampanyalarına ve kamuoyunun eleştirilerine rağmen gerçekleşti.



Bununla birlikte Madonna, tartışmalı ortamlarda sahne alırken de, temel amacının siyasi gündemlere bağlı kalmak değil, barışı teşvik etmek ve insan hakları ihlallerine karşı çıkmak olduğunu savuna geldi. Bu tutumu nedeniyle boykot hareketinin uçlarında "Siyonist" olarak etiketlenmesine karşın, kendisini Siyonist olarak nitelediği ya da Siyonizmi olumlu anlamda anladığına ilişkin bir kayıt yok.



Buna karşılık "barış"ı teşvik adına İsrail'deki performanslarından birinde dansçılarından birini İsrail diğerini Filistin bayrağıyla sahneye çıkarması "işgalciyle işgale uğrayanı eşitlemek" olarak nitelenip kendisine yönelik eleştirilerin BDS saflarında daha da sertleşmesine yol açmıştı.

