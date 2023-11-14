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Yayın Tarihi: 14 Kasım 2023 11:40
 ~ Son Güncelleme: 14 Kasım 2023 13:52
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Mado'nun sahibi Atilla Kanbur’dan gazeteciye saldırı girişimi

MADO’nun sahibi Atilla Kanbur, Maraş’ta kolonları patlamış ağır hasarlı binaya izin almadan güçlendirme yaptığını ortaya çıkaran gazetecinin üstüne yürüdü. Araya jandarma girdi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/14/mado-nun-sahibi-atilla-kanburdan-gazeteciye-saldiri-girisimi.jpg

MADO’nın kurucusu ve yönetim kurulu başkan yardımcısı Atilla Kanbur 6 Şubat depremlerinde kolonları patlayarak ağır hasar almış bir binaya güçlendirme yaptığını ortaya çıkaran gazeteciye hakaret edip üzerine yürüdü.

Güven Haber imtiyaz sahibi Erdoğan Adıyaman'la tartışan Kanbur, gazeteciye vurmak için hamle yaptı. Ancak araya giren jandarma personeli Kanbur’u engelleyerek uzaklaştırdı.

Olay Adıyaman’ın Kanbur’a "Kahramanmaraş'ta herhangi bir binaya güçlendirme yapılmadı ama siz o binayı güçlendirdiniz" diyerek ruhsatsız olarak güçlendirilen Mado şubesini işaret etmesinin ardından gerçekleşti.

(HA)

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