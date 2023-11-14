Mado'nun sahibi Atilla Kanbur’dan gazeteciye saldırı girişimi

MADO’nın kurucusu ve yönetim kurulu başkan yardımcısı Atilla Kanbur 6 Şubat depremlerinde kolonları patlayarak ağır hasar almış bir binaya güçlendirme yaptığını ortaya çıkaran gazeteciye hakaret edip üzerine yürüdü.

Güven Haber imtiyaz sahibi Erdoğan Adıyaman'la tartışan Kanbur, gazeteciye vurmak için hamle yaptı. Ancak araya giren jandarma personeli Kanbur’u engelleyerek uzaklaştırdı.

Olay Adıyaman’ın Kanbur’a "Kahramanmaraş'ta herhangi bir binaya güçlendirme yapılmadı ama siz o binayı güçlendirdiniz" diyerek ruhsatsız olarak güçlendirilen Mado şubesini işaret etmesinin ardından gerçekleşti.

Bu Saatten Sonra Bize Bir Şey Olursa Sorumlusu Mado’dur..



Mado’nun Sahibi Atilla Kambur Güven Haber İmtiyaz Sahibi Erdoğan Adıyaman’ı Çarşı Bölgesinde Ruhsatsız ve Kaçak Güçlendirilen İş Yerlerini Paylaştığı İçin Tehdit Etti!#SONDAKİKA #mado pic.twitter.com/GrUZE3LJ0u — GÜVEN HABER MARAŞ (@guvenhabermaras) November 13, 2023

(HA)