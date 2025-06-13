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DÜNYA
Yayın Tarihi: 13 Haziran 2025 14:44
 ~ Son Güncelleme: 13 Haziran 2025 17:28
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Madleen’de alıkonulan 3 aktivist, İran saldırısı nedeniyle İsrail'de kaldı

Özgürlük Filosu Koalisyonu, hak savunucularının bir ay daha İsrail hapishanelerinde kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Madleen’de alıkonulan 3 aktivist, İran saldırısı nedeniyle İsrail'de kaldı
Gemideki aktivistlerden Şuayb Ordu ve Yasemin Acar, Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İsrail’in İran'a saldırıları nedeniyle iptal edilen uçuşların ardından "Madleen" gemisinden alıkonulan üç insan hakları aktivisti, İsrail'de kaldı.

Madleen yelkenlisindeki insan hakları aktivistlerinin hukuki temsilciliğini üstlenen İsrailli hak örgütü Adalah’tan yapılan yazılı açıklamada, Hollanda'dan Marco van Rennes ile Fransa’dan Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi’nin Ramle kentindeki Givon Hapishanesi’nde tutulduğu belirtildi.

"İsrail ile İran arasındaki mevcut gerginlik nedeniyle planlanan sınır dışı uçuşları aniden iptal edildi," ifadesine yer verilen açıklamada, Adalah avukatlarının aktivistlerle görüşme talep ettiği aktarıldı.

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Fransa ve Hollanda hükümetlerine çağrı

Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) yaptığı açıklama ise şöyle dendi:

“İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrası havaalanları kapatıldı ve Madleen ekibimizin İsrail hapishanesinde yasa dışı şekilde alıkonulan üç üyesi –Pascal Maurieras, Yanis Mhamdi ve Marco van Rennes– bir ay daha tutuklu kalma riskiyle karşı karşıya.

“Oysa üçü de bugün serbest bırakılıp ailelerine kavuşmak üzere yola çıkacaktı. Fransa ve Hollanda hükümetleri, ister Ürdün üzerinden olsun ister başka yollarla, vatandaşlarını derhal eve ulaştırmak için alternatif güzergâhlar bulmalıdır.”

Ne olmuştu?

Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

İnsan hakları savunucuları zorla İsrail'e getirilmiş, 4'ü 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti. (TY)

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İstanbul
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