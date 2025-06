Madleen’de alıkonulan 3 aktivist, İran saldırısı nedeniyle İsrail'de kaldı

İsrail’in İran'a saldırıları nedeniyle iptal edilen uçuşların ardından "Madleen" gemisinden alıkonulan üç insan hakları aktivisti, İsrail'de kaldı.

Madleen yelkenlisindeki insan hakları aktivistlerinin hukuki temsilciliğini üstlenen İsrailli hak örgütü Adalah’tan yapılan yazılı açıklamada, Hollanda'dan Marco van Rennes ile Fransa’dan Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi’nin Ramle kentindeki Givon Hapishanesi’nde tutulduğu belirtildi.

"İsrail ile İran arasındaki mevcut gerginlik nedeniyle planlanan sınır dışı uçuşları aniden iptal edildi," ifadesine yer verilen açıklamada, Adalah avukatlarının aktivistlerle görüşme talep ettiği aktarıldı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) yaptığı açıklama ise şöyle dendi:

“İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrası havaalanları kapatıldı ve Madleen ekibimizin İsrail hapishanesinde yasa dışı şekilde alıkonulan üç üyesi –Pascal Maurieras, Yanis Mhamdi ve Marco van Rennes– bir ay daha tutuklu kalma riskiyle karşı karşıya.

“Oysa üçü de bugün serbest bırakılıp ailelerine kavuşmak üzere yola çıkacaktı. Fransa ve Hollanda hükümetleri, ister Ürdün üzerinden olsun ister başka yollarla, vatandaşlarını derhal eve ulaştırmak için alternatif güzergâhlar bulmalıdır.”

Now with Israel's attack on Iran, the airports are shut down, and our three remaining 'Madleen' team members, Pascal Maurieras, Yanis Mhamdi, and Marco van Rennes may face an extra month, illegally detained in Israeli prison.



All three were meant to be released and flying back… pic.twitter.com/VsGUNigO2F