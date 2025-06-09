Madleen gemisinin kaçırılması İsrail'de protesto edildi

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla 1 Haziran’da yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na (Freedom Flotilla Coalition – FFC) ait “Madleen” adlı gemi, Akdeniz’de gece saat 02.00 sularında İsrail deniz komandoları tarafından baskına uğradı.

İsrail ordusu, gemideki 12 kişiyi gözaltına alırken, geminin İsrail’in Aşdod Limanı’na çekileceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre limanda toplanan İsrailli ve uluslararası bir grup aktivist, Filistin bayrakları taşıyarak Gazze ablukasının sona erdirilmesi ve İsrail’in saldırılarını durdurması çağrısında bulundu.

Özgürlük Filosu, daha önce de Gazze’ye uygulanan ablukayı protesto etmek ve insani yardım ulaştırmak amacıyla birçok kez yola çıkmış ve yine İsrail’in saldırılarına maruz kalmıştı.

Gemide bulunan ve ülkelerine gönderilmeleri beklenen aktivistler: Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan, Almanya'dan Yasemin Acar, Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad (Al Jazeera).

(TY)