Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail tarafından kaçırıldı

Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle 1 Haziran'da yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) gemisi "Madleen" Akdeniz sularında gece saat 02.00 civarı İsrail ordusuna bağlı deniz komandolarının baskınına uğradı.

Gemide bulunan Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan, Almanya'dan Yasemin Acar, Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad (Al Jazeera), İsrail Savunma Kuvvetleri (IFD) tarafından alıkonuldu.

FFC'den yapılan açıklamada, "Madleen ile irtibat kesildi. İsrail ordusu gemiye çıktı. Madleen gemisindeki gönüllüler, İsrail ordusu tarafından kaçırıldı," dendi.

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Beyaz kimyasal madde

Gemideki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Şuayb Ordu, paylaştığı videoda İsrail dronelarının gemiye beyaz bir kimyasal madde döktüğünü söyledi.

Gözaltına alınan aktivistler, güvenlik maksadıyla daha önce çektikleri videoları sosyal medya hesaplarından paylaşarak, serbest bırakılmaları için İsrail üzerinde baskı kurulmasını istedi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saat 04.25'te resmî sosyal medya hesabından, gözaltındaki Madleen aktivistlerine su ve sandviç verdikleri görüntüleri paylaşarak, aktivistlerin “güvende” olduklarını öne sürdü ve "Şov sona erdi," dedi.

All the passengers of the ‘selfie yacht’ are safe and unharmed. They were provided with sandwiches and water. The show is over. pic.twitter.com/tLZZYcspJO — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 9, 2025

Aşdod Limanı'na götürülecekler

Gözaltı süresince İsrail medya ve kurumları, aktivistleri “Greta ve PR (reklam) ekibi”, “selfie yatı”, “Hamas destekçileri”, “teröristler” ve “50 kilo un için yapılan şov” diyerek hedef göstermeye devam etti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, gözaltındaki Greta Thunberg'in fotoğrafını paylaşarak “Greta Thunberg şu anda İsrail’e doğru yolda, güvende ve keyfi yerinde,” dedi.

Bakanlık, yaptığı açıklamada ayrıca şöyle dedi:

“Ünlülerin selfie yatı güvenli bir şekilde İsrail kıyılarına doğru yol alıyor. Yolcuların kendi ülkelerine dönmeleri bekleniyor. Greta ve diğerleri, tek amacı reklam yapmak olan ve tek bir kamyon dolusu yardımdan daha azını içeren bir medya provokasyonu sahnelemeye çalışırken, son iki hafta içinde İsrail'den Gazze'ye 1.200'den fazla yardım kamyonu girdi ve buna ek olarak Gazze İnsani Yardım Vakfı Gazze'deki sivillere doğrudan 11 milyona yakın yemek dağıttı. Gazze Şeridi'ne yardım ulaştırmanın Instagram selfie'lerini içermeyen yolları da var. Yatta bulunan ve “ünlüler” tarafından tüketilmeyen az miktardaki yardım, Gazze'ye gerçek insani yardım kanalları aracılığıyla aktarılacaktır.”

"Devlet korsanlığı"

Yelkenlideki FFC Basın Koordinatörü ve insan hakları savunucusu Yasemin Acar'ın ekibi ise Acar gözaltındayken şu açıklamayı yaptı:

"İsrail, uluslararası hukuku bir kez daha –tamamen cezasız kalarak– ihlal ediyor. İnsani bir gemiyi uluslararası sularda durdurarak İsrail, denizcilik ve insancıl hukuku bir kez daha ayaklar altına alıyor. Bu yasa dışı eylem, hakkında uluslararası tutuklama kararı bulunan bir Başbakanın komutası altındaki ve soykırım işleyen bir ordu tarafından gerçekleştiriliyor.

"Ancak sorumluluk almak yerine, İsrail grotesk bir tiyatroyu tercih ediyor: Yasa dışı bir gece baskınının ardından, gözaltına alınan sivillere su ve sandviç dağıtarak medya önünde bir mizansen sergiliyor. Bu, aslında bir devlet korsanlığı eylemini örtbas etmeye yönelik acınası bir çaba. Bu strateji yeni değil.

"Bu hafta, İsrail'in dalga geçmeye çalıştığı Özgürlük Filosu’na ait 'selfie yatı' sayesinde, dünya çapında sivil toplumdan ve siyasetten sesler yükseldi. Bu sayede, 2010’da 9 kişinin hayatını kaybettiği kanlı filo saldırısının tekrarı önlenmiş oldu. İsrail artık insansız hava araçları yerine kameralar kullanıyor. Yasa dışı da olsa, iletişim stratejisini uyarlamayı biliyor.

"Hatırlamamız gereken şey şu: Devletler soykırıma karşı harekete geçme görevini yerine getirmediğinde, yurttaşlar harekete geçer. Ve buna karşılık İsrail, uluslararası hukuku alenen ihlal ederek güç kullanmaktan çekinmez. Bu gözaltı yasa dışıdır —ve en güçlü şekilde kınanmalıdır."

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yaklaşık 185 kilometre uzaklıkta alıkoyduğu Madleen yelkenlisinin İsrail'e götürüleceğini belirterek, aktivistlerin ülkelerine gönderileceğini bildirildi.

Yelkenli, İsrail'in Aşdod Limanı'na götürülecek.

Kaynaklar: Freedom Flotilla Coalition'ın X hesabı, İsrail Savunma Kuvvetleri, İsrail Dışişleri Bakanlığı, Rima Hassan'ın X hesabı.

(TY)