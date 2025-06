Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail tarafından kaçırıldı

Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle 1 Haziran'da yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) gemisi "Madleen" Akdeniz sularında gece saat 02.00 civarı İsrail ordusuna bağlı deniz komandolarının baskınına uğradı.

Gemide bulunan Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan, Almanya'dan Yasemin Acar, Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad (Al Jazeera), İsrail Savunma Kuvvetleri (IFD) tarafından alıkonuldu.

FFC'den yapılan açıklamada, "Madleen ile irtibat kesildi. İsrail ordusu gemiye çıktı. Madleen gemisindeki gönüllüler, İsrail ordusu tarafından kaçırıldı," dendi.

Gemideki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Şuayb Ordu, paylaştığı videoda İsrail dronelarının gemiye beyaz bir kimyasal madde döktüğünü söyledi.

Gözaltına alınan aktivistler, güvenlik maksadıyla daha önce çektikleri videoları sosyal medya hesaplarından paylaşarak, serbest bırakılmaları için İsrail üzerinde baskı kurulmasını istedi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saat 04.25'te resmî sosyal medya hesabından, gözaltındaki Madleen aktivistlerine su ve sandviç verdikleri görüntüleri paylaşarak, aktivistlerin “güvende” olduklarını öne sürdü ve "Şov sona erdi," dedi.

All the passengers of the ‘selfie yacht’ are safe and unharmed. They were provided with sandwiches and water. The show is over. pic.twitter.com/tLZZYcspJO