Madleen'deki Brezilyalı aktivist Avila, açlık grevine başladı

İsrailli hak örgütü Adalah, Gazze'ye insani yardım taşırken 9 Haziran’da İsrail'in uluslararası kara sularında alıkoyduğu Madleen gemisindeki aktivistlerin son durumu hakkında açıklama yayımladı.

Brezilyalı aktivist Thiago Avila'nın geminin alıkonulmasından itibaren açlık grevine başladığı ve aktivistlerin gözaltı merkezinde tahtakurusu istilası ve içilemeyen musluk suyuna erişimle karşı karşıya bırakıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, sabah saatlerinde 12 gönüllüden 4'ünün sınır dışı edilmesinin ardından ülkede kalan 8 aktivist, Ramle'deki gözaltı merkezinde mahkemeye çıkarıldı. Duruşmalar 5 saatten fazla sürdü.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail tarafından kaçırıldı

Uluslararası sularda İsrail tarafından zorla alıkonularak ülkeye nakledilmelerine rağmen "yasa dışı yollarla ülkeye girmek" ile suçlanan 12 aktiviste dün (10 Haziran) 100 sene boyunca ülkeye giriş yasağı getirildi.

Adalah hukuk ekibi, İsrail'in Madleen'i uluslararası sularda durdurarak Gazze ablukasını kırmaya çalışan barışçıl ve silahsız gönüllülerin tutuklanmasının uluslararası hukukun ihlali olduğunu savundu.

SOS! the volunteers on 'Madleen' have been kidnapped by Israeli forces.

Thiago Avila is a citizen of Brazil.

The Brazilian government must protect their citizen! Thiago Ávila, has been kidnapped by the Israeli military. Thiago is an unarmed civilian on a vessel carrying… pic.twitter.com/AT2moC2bis — Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) June 9, 2025

“İsrail’in sınır dışı etme yetkisi yok”

Avukatlar, savunmasız bir nüfusu açlığa mahkûm etmek üzere tasarlanmış yasa dışı Gazze ablukasının, toplu cezalandırma anlamına geldiğini ve Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) soykırım davasında verdiği “geçici tedbir kararını” doğrudan ihlal ettiğini vurgulayarak aktivistlerin meşru çerçevede hareket ettiğini söyledi.

İsrail'in gemiye uluslararası sularda el koyarak gönüllüleri zorla ülkeye getirdiğine dikkat çeken avukatlar, bu nedenle İsrail'in aktivistleri gözaltına alma ve sınır dışı etme yetkisinin bulunmadığını, derhal serbest bırakılıp gemilerine yeniden binmelerine ve Gazze'ye yardım ulaştırdıktan sonra ülkelerine dönmelerine izin verilmesi gerektiğini vurguladı.

Madleen gemisinde bulunan aktivistler de ifadelerinde, kendi istekleri dışında zorla İsrail'e getirildiklerini, tek görevlerinin ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak olduğunu belirttiler.

İsrail'in mahkemeden sınır dışı edilene kadar aktivistlerin gözaltına tutulmasını istediği, aktivistlerin daha erken ayrılmayı kabul etmedikleri takdirde, zorla sınır dışı edilmeden önce 72 saat gözaltında tutulabileceği belirtildi.

Adalah, hak savunucularının derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalarını ve ülkelerine geri dönebilmelerini talep etti. (TY)