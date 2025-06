Madleen'deki Brezilyalı aktivist Avila, açlık grevine başladı

İsrailli hak örgütü Adalah, Gazze'ye insani yardım taşırken 9 Haziran’da İsrail'in uluslararası kara sularında alıkoyduğu Madleen gemisindeki aktivistlerin son durumu hakkında açıklama yayımladı.

Brezilyalı aktivist Thiago Avila'nın geminin alıkonulmasından itibaren açlık grevine başladığı ve aktivistlerin gözaltı merkezinde tahtakurusu istilası ve içilemeyen musluk suyuna erişimle karşı karşıya bırakıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, sabah saatlerinde 12 gönüllüden 4'ünün sınır dışı edilmesinin ardından ülkede kalan 8 aktivist, Ramle'deki gözaltı merkezinde mahkemeye çıkarıldı. Duruşmalar 5 saatten fazla sürdü.

Uluslararası sularda İsrail tarafından zorla alıkonularak ülkeye nakledilmelerine rağmen "yasa dışı yollarla ülkeye girmek" ile suçlanan 12 aktiviste dün (10 Haziran) 100 sene boyunca ülkeye giriş yasağı getirildi.

Adalah hukuk ekibi, İsrail'in Madleen'i uluslararası sularda durdurarak Gazze ablukasını kırmaya çalışan barışçıl ve silahsız gönüllülerin tutuklanmasının uluslararası hukukun ihlali olduğunu savundu.

