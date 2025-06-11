ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 11 Haziran 2025 10:05
 ~ Son Güncelleme: 11 Haziran 2025 13:09
2 dk Okuma

Madleen'deki Brezilyalı aktivist Avila, açlık grevine başladı

Uluslararası sularda İsrail tarafından alıkonularak ülkeye nakledilmelerine rağmen "yasa dışı yollarla ülkeye girmek" ile suçlanan 12 aktiviste 100 sene boyunca ülkeye giriş yasağı getirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Madleen'deki Brezilyalı aktivist Avila, açlık grevine başladı
"Madleen" aktivistlerinin götürüldüğü İsrail'deki Givon Cezaevi, Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İsrailli hak örgütü Adalah, Gazze'ye insani yardım taşırken 9 Haziran’da İsrail'in uluslararası kara sularında alıkoyduğu Madleen gemisindeki aktivistlerin son durumu hakkında açıklama yayımladı.

Brezilyalı aktivist Thiago Avila'nın geminin alıkonulmasından itibaren açlık grevine başladığı ve aktivistlerin gözaltı merkezinde tahtakurusu istilası ve içilemeyen musluk suyuna erişimle karşı karşıya bırakıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, sabah saatlerinde 12 gönüllüden 4'ünün sınır dışı edilmesinin ardından ülkede kalan 8 aktivist, Ramle'deki gözaltı merkezinde mahkemeye çıkarıldı. Duruşmalar 5 saatten fazla sürdü.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail tarafından kaçırıldı
Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail tarafından kaçırıldı
9 Haziran 2025

Uluslararası sularda İsrail tarafından zorla alıkonularak ülkeye nakledilmelerine rağmen "yasa dışı yollarla ülkeye girmek" ile suçlanan 12 aktiviste dün (10 Haziran) 100 sene boyunca ülkeye giriş yasağı getirildi.

Adalah hukuk ekibi, İsrail'in Madleen'i uluslararası sularda durdurarak Gazze ablukasını kırmaya çalışan barışçıl ve silahsız gönüllülerin tutuklanmasının uluslararası hukukun ihlali olduğunu savundu.

“İsrail’in sınır dışı etme yetkisi yok”

Avukatlar, savunmasız bir nüfusu açlığa mahkûm etmek üzere tasarlanmış yasa dışı Gazze ablukasının, toplu cezalandırma anlamına geldiğini ve Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) soykırım davasında verdiği “geçici tedbir kararını” doğrudan ihlal ettiğini vurgulayarak aktivistlerin meşru çerçevede hareket ettiğini söyledi.

İsrail'in gemiye uluslararası sularda el koyarak gönüllüleri zorla ülkeye getirdiğine dikkat çeken avukatlar, bu nedenle İsrail'in aktivistleri gözaltına alma ve sınır dışı etme yetkisinin bulunmadığını, derhal serbest bırakılıp gemilerine yeniden binmelerine ve Gazze'ye yardım ulaştırdıktan sonra ülkelerine dönmelerine izin verilmesi gerektiğini vurguladı.

Madleen gemisinde bulunan aktivistler de ifadelerinde, kendi istekleri dışında zorla İsrail'e getirildiklerini, tek görevlerinin ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak olduğunu belirttiler.

İsrail'in mahkemeden sınır dışı edilene kadar aktivistlerin gözaltına tutulmasını istediği, aktivistlerin daha erken ayrılmayı kabul etmedikleri takdirde, zorla sınır dışı edilmeden önce 72 saat gözaltında tutulabileceği belirtildi.

Adalah, hak savunucularının derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalarını ve ülkelerine geri dönebilmelerini talep etti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Madleen Freedom Flotilla Coalition Özgürlük Filosu Koalisyonu greta thunberg Thiago Avila Filistin-İsrail Savaşı gazze ablukası
ilgili haberler
Dünyanın dört bir yanından ‘Madleen’ gemisine destek
10 Haziran 2025
/haber/dunyanin-dort-bir-yanindan-madleen-gemisine-destek-308233
İsrail, alıkoyduğu dört Madleen aktivistini sınır dışı ediyor
10 Haziran 2025
/haber/israil-alikoydugu-dort-madleen-aktivistini-sinir-disi-ediyor-308207
Uluslararası Af Örgütü: Madleen utanç vesikasıdır
9 Haziran 2025
/haber/uluslararasi-af-orgutu-madleen-utanc-vesikasidir-308194
Dışişleri: Madleen'den gözaltına alınanlar akşam saatlerinde karaya çıkabilir
9 Haziran 2025
/haber/disisleri-madleen-den-gozaltina-alinanlar-aksam-saatlerinde-karaya-cikabilir-308186
Madleen gemisinin kaçırılması İsrail'de protesto edildi
9 Haziran 2025
/haber/madleen-gemisinin-kacirilmasi-israil-de-protesto-edildi-308182
Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail tarafından kaçırıldı
9 Haziran 2025
/haber/madleen-gemisindeki-aktivistler-israil-tarafindan-kacirildi-308175
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Dünyanın dört bir yanından ‘Madleen’ gemisine destek
10 Haziran 2025
/haber/dunyanin-dort-bir-yanindan-madleen-gemisine-destek-308233
İsrail, alıkoyduğu dört Madleen aktivistini sınır dışı ediyor
10 Haziran 2025
/haber/israil-alikoydugu-dort-madleen-aktivistini-sinir-disi-ediyor-308207
Uluslararası Af Örgütü: Madleen utanç vesikasıdır
9 Haziran 2025
/haber/uluslararasi-af-orgutu-madleen-utanc-vesikasidir-308194
Dışişleri: Madleen'den gözaltına alınanlar akşam saatlerinde karaya çıkabilir
9 Haziran 2025
/haber/disisleri-madleen-den-gozaltina-alinanlar-aksam-saatlerinde-karaya-cikabilir-308186
Madleen gemisinin kaçırılması İsrail'de protesto edildi
9 Haziran 2025
/haber/madleen-gemisinin-kacirilmasi-israil-de-protesto-edildi-308182
Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail tarafından kaçırıldı
9 Haziran 2025
/haber/madleen-gemisindeki-aktivistler-israil-tarafindan-kacirildi-308175
Sayfa Başına Git