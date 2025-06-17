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Yayın Tarihi: 17 Haziran 2025 09:35
 ~ Son Güncelleme: 17 Haziran 2025 10:00
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Madleen aktivisti AP Milletvekili Hassan, dönüş sonrası ilk kez parlamentoda

İsrail'den sınır dışı edilen milletvekili: “Avrupa Parlamentosu İsrail'i kınamadı, serbest kalmamız çağrısında bulunmadı. Bu sessizlik ciddi bir siyasi başarısızlıktır.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Madleen aktivisti AP Milletvekili Hassan, dönüş sonrası ilk kez parlamentoda
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Gazze'ye insani yardım taşımayı amaçlayan Madleen gemisinde bulunan ve 9 Haziran'da İsrail tarafından alıkoyulan Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Rima Hassan, AP'nin İsrail'in bir milletvekiline yönelik hukuksuz eylemleri karşısında ses çıkarmamasını eleştirdi.

Hassan, serbest bırakılmasının ardından AP Genel Kurulu'na ilk hitabında “9 Haziran'da, İsrail ordusu tarafından uluslararası sularda kaçırıldım. 10'u AB vatandaşı olmak üzere 12 kişiydik. Hepimiz alındık, İsrail tarafından zorla sınır dışı edildik. Birkaç gün boyunca yasa dışı bir şekilde gözaltında tutulduk,” dedi.

“Geminin eylemi tamamen yasal”

AP'nin bu süreçte İsrail'i kınamadığına veya serbest bırakılmaları için çağrıda bulunmadığına dikkat çeken Hassan, “Geminin eyleminin tamamen yasal olduğunu söylemek isterim. BM'den özel raportörler, binlerce AB vatandaşı, yüzlerce parlamenter ve uluslararası STK'ler tarafından desteklendi,” diye konuştu.

Hassan, “Gazze'nin uluslararası yardım alma hakkı vardır ve tüm ülkelerin Gazze'deki kıtlığı ve soykırımı sona erdirmek için ahlaki bir görevi bulunuyor. Bu sessizlik ciddi bir siyasi başarısızlıktır,” değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre AP'nin sessizliğinin kurumun itibarını zedelediğini vurgulayan Hassan, “Meclis sesini çıkarmazsa artık insan hakları için mücadele edemeyiz,” dedi.

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Ne olmuştu?

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition-FFC)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde Madleen gemisi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, dördü 10 Haziran sabahı, beş aktivist ise iki gün sonra sınır dışı edilmişti.

Kalan üç insan hakları savunucusu ise 16 Haziran'da Ürdün üzerinden sınır dışı edilmişti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Rima Hassan Madleen Freedom Flotilla Coalition Filistin-İsrail Savaşı gazze ablukası avrupa parlementosu
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/haber/madleende-alikonulan-3-aktivist-iran-saldirisi-nedeniyle-israil-de-kaldi-308377
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/haber/israil-madleende-alikoydugu-8-aktivistin-gozaltinda-kalmasina-karar-verdi-308296
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/haber/madleen-deki-brezilyali-aktivist-thiago-avila-aclik-grevine-basladi-308255
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Uluslararası Af Örgütü: Madleen utanç vesikasıdır
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/haber/uluslararasi-af-orgutu-madleen-utanc-vesikasidir-308194
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