Madleen aktivisti AP Milletvekili Hassan, dönüş sonrası ilk kez parlamentoda

Gazze'ye insani yardım taşımayı amaçlayan Madleen gemisinde bulunan ve 9 Haziran'da İsrail tarafından alıkoyulan Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Rima Hassan, AP'nin İsrail'in bir milletvekiline yönelik hukuksuz eylemleri karşısında ses çıkarmamasını eleştirdi.

Hassan, serbest bırakılmasının ardından AP Genel Kurulu'na ilk hitabında “9 Haziran'da, İsrail ordusu tarafından uluslararası sularda kaçırıldım. 10'u AB vatandaşı olmak üzere 12 kişiydik. Hepimiz alındık, İsrail tarafından zorla sınır dışı edildik. Birkaç gün boyunca yasa dışı bir şekilde gözaltında tutulduk,” dedi.

“Geminin eylemi tamamen yasal”

AP'nin bu süreçte İsrail'i kınamadığına veya serbest bırakılmaları için çağrıda bulunmadığına dikkat çeken Hassan, “Geminin eyleminin tamamen yasal olduğunu söylemek isterim. BM'den özel raportörler, binlerce AB vatandaşı, yüzlerce parlamenter ve uluslararası STK'ler tarafından desteklendi,” diye konuştu.

Hassan, “Gazze'nin uluslararası yardım alma hakkı vardır ve tüm ülkelerin Gazze'deki kıtlığı ve soykırımı sona erdirmek için ahlaki bir görevi bulunuyor. Bu sessizlik ciddi bir siyasi başarısızlıktır,” değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre AP'nin sessizliğinin kurumun itibarını zedelediğini vurgulayan Hassan, “Meclis sesini çıkarmazsa artık insan hakları için mücadele edemeyiz,” dedi.

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