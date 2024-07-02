Madımak’tan geriye kalanlar: Eşyalar, mektuplar, resimler…

Bugün, 2 Temmuz 1993'te Sivas’taki Madımak Oteli’nde gerçekleşen ve 33’ü aydın, ikisi otel görevlisi, ikisi saldırgan olmak üzere 37 kişinin hayatını kaybettiği Sivas Katliamı’nın 31. yıldönümü.

Katliama ilişkin firari üç sanık hakkında süren son dava, Eylül 2023’te Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada mahkeme, 30 yıllık zamanaşımı süresi sebebiyle davayı düşürdü.

2005’te yürürlüğe giren Türk Ceza Kanununa (TCK) göre insanlığa karşı işlenen suçlar zamanaşımına girmiyor. Ancak Madımak Katliamı davası bu kapsama alınmadı.

Madımak Katliamı Davası zamanaşımından düştü

“Yargıcın bile mahkum edildiği bir yerde kim kimi yargılar?”

Madımak'ta katledilen 33 aydını onurlandırmak amacıyla kurulan Madımak Katliamı Hafıza Merkezi, katliamın 30. senesinde sanal müze olarak açıldı.

Hafıza Merkezi, Sanal Müze, Belgesel, Madımak Kütüphanesi, Web Belgesel ve Sözlü Tarih Görüşmeler&Röportajlar olmak üzere beş bölümden oluşuyor.

Madımak Kütüphanesi de bu bölümlerden biri. Kütüphanede Madımak Katliamı ile ilgili, 30 yıldır dağınık duran görsel ve yazılı kaynakların yanı sıra hayatını kaybedenlerin kişisel eşyalarına da dijital olarak erişim sağlanabiliyor.

Katliamda hayatını kaybeden aydınların eşya ve çalışmalarından bazılarını bianet okurları için derledik. (NÖ/TY)

SİVAS KATLİAMI'NIN 31. YILI 2 Temmuz 1993'te ne oldu?

Handan Metin'e yakın arkadaşı Seher'in yazdığı mektup (Handan Metin 20 yaşında, sanatçı)

Metin Altıok'un gözlüğü (52 yaşında, şair-yazar)

Ahmet Özyurt'un ardında bıraktığı cüzdanı (21 yaşında, sanatçı)

"Kitap Kurdu" Nurcan Şahin'in geride bıraktığı kitaplarından bazıları (18 yaşında, sanatçı)

Belkıs Çakır'ın ikonik bebeği (18 yaşında, sanatçı)

İnci Türk'ün ikonik eşyaları (22 yaşında, sanatçı)

Menekşe Kaya'nın kalemliği ve eşyaları (17 yaşında, sanatçı)

Nurcan Şahin'in deniz kabuğu koleksiyonu (18 yaşında, sanatçı)

Özlem Şahin'in karakalem manzara çalışması (17 yaşında, sanatçı)

Sait Metin'in ailesine teslim edilen çantası ve fotoğrafları (23 yaşında, sanatçı)