ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 2 Temmuz 2024 00:00
 ~ Son Güncelleme: 2 Temmuz 2024 12:13
1 dk Okuma

Madımak’tan geriye kalanlar: Eşyalar, mektuplar, resimler…

Sivas Katliamı’nda öldürülen 33 aydının geride kalan eşya ve çalışmalarından bazılarını, katliamın 31. yıldönümünde bianet okurları için derledik.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Madımak’tan geriye kalanlar: Eşyalar, mektuplar, resimler…
Gülsün Karababa'nın yaptığı John Lennon resmi (22 yaşında, sanatçı), Fotoğraf: Madımak Katliamı Hafıza Merkezi

Bugün, 2 Temmuz 1993'te Sivas’taki Madımak Oteli’nde gerçekleşen ve 33’ü aydın, ikisi otel görevlisi, ikisi saldırgan olmak üzere 37 kişinin hayatını kaybettiği Sivas Katliamı’nın 31. yıldönümü.

Katliama ilişkin firari üç sanık hakkında süren son dava, Eylül 2023’te Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 

Duruşmada mahkeme, 30 yıllık zamanaşımı süresi sebebiyle davayı düşürdü. 

2005’te yürürlüğe giren Türk Ceza Kanununa (TCK) göre insanlığa karşı işlenen suçlar zamanaşımına girmiyor. Ancak Madımak Katliamı davası bu kapsama alınmadı.

Madımak Katliamı Davası zamanaşımından düştü
Madımak Katliamı Davası zamanaşımından düştü
14 Eylül 2023

“Yargıcın bile mahkum edildiği bir yerde kim kimi yargılar?”

Madımak'ta katledilen 33 aydını onurlandırmak amacıyla kurulan Madımak Katliamı Hafıza Merkezi, katliamın 30. senesinde sanal müze olarak açıldı. 

Hafıza Merkezi, Sanal Müze, Belgesel, Madımak Kütüphanesi, Web Belgesel ve Sözlü Tarih Görüşmeler&Röportajlar olmak üzere beş bölümden oluşuyor.

Madımak Kütüphanesi de bu bölümlerden biri. Kütüphanede Madımak Katliamı ile ilgili, 30 yıldır dağınık duran görsel ve yazılı kaynakların yanı sıra hayatını kaybedenlerin kişisel eşyalarına da dijital olarak erişim sağlanabiliyor.

Katliamda hayatını kaybeden aydınların eşya ve çalışmalarından bazılarını bianet okurları için derledik. (NÖ/TY)

2 Temmuz 1993'te ne oldu?
SİVAS KATLİAMI'NIN 31. YILI
2 Temmuz 1993'te ne oldu?
1 Temmuz 2024
Görseli Büyüt
Handan Metin'e yakın arkadaşı Seher'in yazdığı mektup (Handan Metin 20 yaşında, sanatçı)
Handan Metin'e yakın arkadaşı Seher'in yazdığı mektup (Handan Metin 20 yaşında, sanatçı)
Görseli Büyüt
Metin Altıok'un gözlüğü (52 yaşında, şair-yazar)
Metin Altıok'un gözlüğü (52 yaşında, şair-yazar)
Görseli Büyüt
Ahmet Özyurt'un ardında bıraktığı cüzdanı (21 yaşında, sanatçı)
Ahmet Özyurt'un ardında bıraktığı cüzdanı (21 yaşında, sanatçı)
Görseli Büyüt
"Kitap Kurdu" Nurcan Şahin'in geride bıraktığı kitaplarından bazıları (18 yaşında, sanatçı)
"Kitap Kurdu" Nurcan Şahin'in geride bıraktığı kitaplarından bazıları (18 yaşında, sanatçı)
Görseli Büyüt
Belkıs Çakır'ın ikonik bebeği (18 yaşında, sanatçı)
Belkıs Çakır'ın ikonik bebeği (18 yaşında, sanatçı)
Görseli Büyüt
İnci Türk'ün ikonik eşyaları (22 yaşında, sanatçı)
İnci Türk'ün ikonik eşyaları (22 yaşında, sanatçı)
Görseli Büyüt
Menekşe Kaya'nın kalemliği ve eşyaları (17 yaşında, sanatçı)
Menekşe Kaya'nın kalemliği ve eşyaları (17 yaşında, sanatçı)
Görseli Büyüt
Nurcan Şahin'in deniz kabuğu koleksiyonu (18 yaşında, sanatçı)
Nurcan Şahin'in deniz kabuğu koleksiyonu (18 yaşında, sanatçı)
Görseli Büyüt
Özlem Şahin'in karakalem manzara çalışması (17 yaşında, sanatçı)
Özlem Şahin'in karakalem manzara çalışması (17 yaşında, sanatçı)
Görseli Büyüt
Sait Metin'in ailesine teslim edilen çantası ve fotoğrafları (23 yaşında, sanatçı)
Sait Metin'in ailesine teslim edilen çantası ve fotoğrafları (23 yaşında, sanatçı)
Görseli Büyüt
Muhlis Akarsu'nun bağlaması (45 yaşında, halk ozanı)
Muhlis Akarsu'nun bağlaması (45 yaşında, halk ozanı)
Sivas katliamı madımak katliamı Madımak Katliamı Hafıza Merkezi
ilgili haberler
Madımak Katliamı Sanal Müzesi açıldı
1 Ekim 2023
/haber/madimak-katliami-sanal-muzesi-acildi-285626
AYM, MADIMAK KATLİAMINI 10 YIL SONRA GÖRÜŞTÜ
Avukat Sarıhan: AYM’nin Madımak dosyasında vereceği karar emsal olacak
15 Şubat 2024
/haber/avukat-sarihan-aymnin-madimak-dosyasinda-verecegi-karar-emsal-olacak-291913
MADIMAK KATLİAMI 29. YIL
"Madımak hala yanıyor, helalleşme değil hesaplaşma gerekiyor"
2 Temmuz 2022
/haber/madimak-hala-yaniyor-helallesme-degil-hesaplasma-gerekiyor-264047
Madımak Katliamı ve ötesi: Çok Kötü Bir Şey Oldu
1 Temmuz 2024
/haber/madimak-katliami-ve-otesi-cok-kotu-bir-sey-oldu-296993
Madımak Katliamı Davası: Firari sanıkları buraya getirin
21 Eylül 2022
/haber/madimak-katliami-davasi-firari-saniklari-buraya-getirin-267461
"Can"a düşen ateş: Madımak
29 Haziran 2024
/yazi/can-a-dusen-ates-madimak-296922
Beyoğlu Belediyesi’nden ‘Sivas Katliamı’ sergisi: Hafıza
2 Temmuz 2024
/haber/beyoglu-belediyesinden-sivas-katliami-sergisi-hafiza-297026
Madımak Katliamı Davası zamanaşımından düştü
14 Eylül 2023
/haber/madimak-katliami-davasi-zamanasimindan-dustu-284016
Madımak kararına sosyal medyadan tepki: İnsanlık suçunun zamanaşımı olmaz
14 Eylül 2023
/haber/madimak-kararina-sosyal-medyadan-tepki-insanlik-sucunun-zamanasimi-olmaz-284025
İHD: Madımak Oteli "Utanç Müzesi" yapılmalı
2 Temmuz 2024
/haber/ihd-madimak-oteli-utanc-muzesi-yapilmali-297035
bu haberin uzantıları
Madımak’ta katledilenler anıldı: Unutmadık, unutmayacağız
2 Temmuz 2024
/haber/madimakta-katledilenler-anildi-unutmadik-unutmayacagiz-297038
ilgili haberler
Madımak Katliamı Sanal Müzesi açıldı
1 Ekim 2023
/haber/madimak-katliami-sanal-muzesi-acildi-285626
AYM, MADIMAK KATLİAMINI 10 YIL SONRA GÖRÜŞTÜ
Avukat Sarıhan: AYM’nin Madımak dosyasında vereceği karar emsal olacak
15 Şubat 2024
/haber/avukat-sarihan-aymnin-madimak-dosyasinda-verecegi-karar-emsal-olacak-291913
MADIMAK KATLİAMI 29. YIL
"Madımak hala yanıyor, helalleşme değil hesaplaşma gerekiyor"
2 Temmuz 2022
/haber/madimak-hala-yaniyor-helallesme-degil-hesaplasma-gerekiyor-264047
Madımak Katliamı ve ötesi: Çok Kötü Bir Şey Oldu
1 Temmuz 2024
/haber/madimak-katliami-ve-otesi-cok-kotu-bir-sey-oldu-296993
Madımak Katliamı Davası: Firari sanıkları buraya getirin
21 Eylül 2022
/haber/madimak-katliami-davasi-firari-saniklari-buraya-getirin-267461
"Can"a düşen ateş: Madımak
29 Haziran 2024
/yazi/can-a-dusen-ates-madimak-296922
Beyoğlu Belediyesi’nden ‘Sivas Katliamı’ sergisi: Hafıza
2 Temmuz 2024
/haber/beyoglu-belediyesinden-sivas-katliami-sergisi-hafiza-297026
Madımak Katliamı Davası zamanaşımından düştü
14 Eylül 2023
/haber/madimak-katliami-davasi-zamanasimindan-dustu-284016
Madımak kararına sosyal medyadan tepki: İnsanlık suçunun zamanaşımı olmaz
14 Eylül 2023
/haber/madimak-kararina-sosyal-medyadan-tepki-insanlik-sucunun-zamanasimi-olmaz-284025
İHD: Madımak Oteli "Utanç Müzesi" yapılmalı
2 Temmuz 2024
/haber/ihd-madimak-oteli-utanc-muzesi-yapilmali-297035
Sayfa Başına Git
GÜNCEL
Menü Gizle
bianet'ten bildirimler
bianet'in özel bildirimlerine izin vererek önemli gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.