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Yayın Tarihi: 2 Temmuz 2024 14:28
 ~ Son Güncelleme: 2 Temmuz 2024 14:29
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Madımak’ta katledilenler anıldı: Unutmadık, unutmayacağız

Sivas Katliamı'nın 31. yılında öldürülen 33 aydın ve sanatçı için Madımak Oteli'ne anma yürüyüşü düzenlendi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Madımak’ta katledilenler anıldı: Unutmadık, unutmayacağız
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Sivas Katliamı’nda hayatını kaybedenler, katliamın 31. yıldönümde Sivas’ta binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen yürüyüşle anıldı.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) ve Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) öncülüğünde bir araya gelen binlerce kişi, Hacı Bektaş Veli Dernekleri önünden yürüyüşe başladı. Sivas’taki Madımak Oteli’ne doğru yapılan yürüyüşte, katledilen 33 aydının fotoğrafları taşındı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, yürüyüşte “Yolumuz uludur, ışığımız sönmez, sonsuzluğa yürüyen Pir Sultanlar ölmez” pankartı açılarak, sık sık “Sivas’ı yakanlar AKP’yi kuranlar”, “Canlar yandı, suçlular nerede?” ve “Sivas’ın ışığı sönmeyecek” sloganları atıldı.  

Öldürülenlerin yakınları ve Alevi örgütlerinin yanı sıra çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcisi, eylemde yer aldı. 

Anmaya katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş da birer konuşma yaptı.

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Özel: “Madımak Utanç Müzesi’nin açılışını bizzat yapacağım”

Liderlerin konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Burada iki önemli karar alınmadan bu mücadele durmayacak. Birinci talep; Madımak'ın bir utanç müzesi olmasıdır. İkincisi de bu kararların bozulup bunun insanlığa karşı suç olarak nitelendirilmesi gerekiyor. Ant olsun ki Madımak Utanç Müzesi’nin açılışını bizzat yapacağım. Buradaki ‘Bilim ve Kültür Merkezi’ yazısını gören ailelerin içi yanıyor. Biz bunu hak etmedik diyorlar. İnsan yakmak bizim kültürümüzde var mı, diyorlar. Bilime ve kültüre inanan, sanata inanan canları burada yaktınız, diyorlar. Burası utanç müzesi olacak.”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: “Gerçek failler ortaya çıkarılmadı. Bu insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Cumhurbaşkanı, insanlığa karşı suç işlemiş failleri affedemez. DEM Parti olarak, dün olduğu gibi bugün de Alevi yurttaşlarımızın, bu ülkenin ezilen ve sömürülenlerinin davalarının takipçisi olacağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Cezasızlık davasına dönüşen bu davalar, bir gün muhakkak gerçek yargılama davalarına dönüşecek.”

TİP Genel Başkanı Erkan Baş: “31 yıl önceki gerici kalkışmaya karşı, Türkiye’yi karanlığa boğmak isteyenlere karşı laik bir ülke mücadelesini hep birlikte, kararlılıkla sürdürüyoruz. Acı ailelerimizin acısını paylaşıyoruz. Bugün Sivas’ta olamayan milyonlarca yurttaşımızla da birlikte, bu davanın zamanaşımına uğramadığını hep birlikte göstermiş oluyoruz. Sivas’ın ışığını yaşatmaya, Türkiye’yi gericiliğe, şeriata teslim etmemek için omuz omuza mücadele eden tüm yurttaşlarımızı selamlıyorum.” (TY)

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