Madımak Katliamı ve ötesi: Çok Kötü Bir Şey Oldu

Türkiye’nin siyasal ve toplumsal tarihinde derin bir kırılma yaratan Madımak Katliamı’nı anlatan belgesel film "Çok Kötü Bir Şey Oldu - Madımak Katliamı ve Ötesi Üzerine Bir Film" özel bir programla Türkiye ve Avrupa’da izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

Yazar ve belgesel sinemacı Ümit Kıvanç’ın imzasını taşıyan belgeselin İstanbul’daki ilk gösterimi, 29 Haziran Cumartesi İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşti.

2 Temmuz’dan itibaren Almanya başta olmak üzere yurt dışında birçok ülkede özel gösterimleri planlanan belgesel; Ankara, İstanbul, Balıkesir, Tokat, Sivas, Yalova, Varsseveld (Hollanda) ve Köln’de (Almanya) 127 kişiyle gerçekleştirilen sözlü tarih görüşmelerini, arşiv görüntülerini ve kapsamlı bir arşiv taramasını içeriyor.

Madımak Katliamı'nı ve ötesini anlatan film, dört buçuk saat boyunca 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta katledilen 33 insanın hikâyelerini ve katliamın "devlet gözetiminde" nasıl adım adım gerçekleştirildiğini belgeler ve tanıklarla şeffaf bir şekilde ortaya koyuyor.

Özel gösterimler

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu'nun yapımcılığında, birçok Alevi kurum ve kuruluşunun desteğiyle yürütülen Madımak Katliamı Hafıza Merkezi (madimak.org) projesi kapsamında çekilen belgesel, iki bölümden oluşuyor.

Belgesel, Madımak Katliamı’nı ele alan en kapsamlı görsel çalışmalardan biri olmanın yanı sıra, Türkiye’de Alevi toplumunun uğradığı baskı, eşitsizlik, ayrımcı politikalar, pogrom ve katliamlar karşısında verdiği mücadeleyi de gözler önüne seriyor.

7 Temmuz'da da Diyarbakır'da gösterilecek olan belgeselin müzikleri Erdal Erzincan’a ait.

Ankara, İzmir, İstanbul, Adana, Edremit, Samsun gösterimlerinin yanı sıra İngilizce, Almanca, Fransızca, Felemenkçe gibi pek çok dile çevrilen belgeselin yurt dışı galası da Almanya’da yapılacak.

Belgesel filmin ayrıca birçok ülkede özel gösterimleri planlanıyor.

MADIMAK KATLİAMI HAFIZA MERKEZİ “Kaybedilenlerin onuruna diktiğimiz bir anıt”