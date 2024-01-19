Madımak'ın bir numaralı sanığı "Erçakmak ve arkadaşları" dosyası AYM'nin gündeminde

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2 Temmuz 1993'te 35 kişinin yakılarak öldürüldüğü Madımak Katliamının bir numaralı sanığı "Cafer Erçakmak ve arkadaşları" dosyasını gündemine aldı.

AYM İkinci Bölüm 25 Ocak’ta başvuruyu görüşecek.

Madımak Katliamıyla ilgili davanın "bir numaralı sanığı" olarak aranan ve 2011 yılında Sivas'ta öldüğü öne sürülen dönemin Refah Parti’li Belediye Meclis üyesi Cafer Erçakmak ve arkadaşları; Şevket Erdoğan, Köksal Koçak, İhsan Çakmak, Hakan Karaca, Yılmaz Bağ ve Necmi Karaömeroğlu hakkında 2012'de zamanaşımı kararı verildi.

Yargıtay, 2014 yılında bu kararı onadı, bunun üzerine yaşamını yitirenlerin avukatları kararı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.

Dosyanın dokuz yıl sonra 2023 Aralık'ta görüşülmesi beklenirken toplantı ertelendi. AYM dosyayı yeniden gündemine aldı ve 25 Ocak'ta görüşecek.

Dosyanın avukatlarından Şenal Sarıhan, bianet'e konuştu. Sarıhan, AYM'nin dosyayı kabul etmesi ve olumlu bir karar vermesi halinde 14 Eylül 2023'te zamanaşımı kararı verilen son davayı da etkileyeceğini söyledi:

"Eylül ayında zamanaşımı kararı verilen son davanın dosyası istinaf mahkemesinde karar için bekliyor. Şayet AYM bu dosyayı kabul eder ve olumlu bir karar verirse bu son davayı da etkileyebilir. Ancak bir diğer önemli husus Anayasa Mahkemesi kararının uygulanması çünkü son zamanlarda AYM'nin vermiş olduğu kararların siyasi tercihle uygulanmadığına tanık oluyoruz."

"Geç gelen adalet hiç gelmediği anlamına gelir"

Erçakmak'ın önemine vurgu yapan Sarıhan, şöyle devam etti: "Elimizdeki fotoğraflarda Cafer Erçakmak'ın katliamın bütün aşamasında gayet net bir biçimde yer aldığı görülüyordu. Olayın kışkırtıcıları arasında olduğu, yakanlar arasında olduğu açıktı. Ancak ne yazık ki bu şahıs olaydan sonra yakalanmadı. Yurt dışında olduğunu biliyorduk fakat yıllar sonra Sivas'ta öldüğü ortaya çıktı.

Dosyaları ana davadan ayrılan bu yedi sanık hakkında zamanaşımı nedeniyle kamu davasının düşürülmesine karar verilmişti. Biz bu kişilerin katliamladaki rollerine tüm yargılama boyunca değindik ve insanlığa karşı işlenmiş suçlarda zamanaşımı olmayacağını ifade ettik fakat bu dikkate alınmadı.

Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin bu durumu dikkate alacağını umuyoruz. Çok çok gecikmiş olsa da olumlu bir karar çıkabileceğini düşünmek istiyoruz. Eğer umut ettiğimiz gibi bir karar çıkmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz. Geç gelen adalet hiç gelmediği anlamına gelir fakat biz adaletin sağlanması için mücadele edeceğiz."

Sivas'ta yaşadılar yıllarca bulunamadılar

Cafer Erçakmak, katliamın bir numaralı sanığı olarak anılıyordu. Katliamdan önce saldırıyı kışkırttığı ve katliam günü Aziz Nesin, itfaiye tarafından çıkarılırken darp edenler arasında olduğu tespit edildi.

Erçakmak, katliamdan sonra 18 yıl boyunca firari konumdaydı, Fransa'da olduğu iddia edildi. hakkında kırmızı bülten çıkartıldı. Ancak bir türlü bulunamadı.

Erçakmak, 2011'de Sivas’ta oğlunun evinde kalp krizi sonucu öldüğü ortaya çıktı. Davanın avukatlarının talebiyle daha sonra mezarı açıldı ve otopsi yapıldı. Adli Tıp Kurumu, ölen kişinin yüzde 99 Erçakmak olduğunu belirtti.

Yargılama devam ederken aynı dosya kapsamında yargılanan Yılmaz Bağ'ın da öldüğü ortaya çıktı. Bağ da arandığı dönemde Sivas Kangal'da düğün yapmış ve Sivas'ta yaşamıştı.

Sanıklar Şevket Erdoğan, Köksal Koçak, İhsan Çakmak, Hakan Karaca ve Necmi Karaömeroğlu'nun dosyaları ise 15 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle 2012’de düştü.

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Madımak'ta hayatını kaybedenler

Muhibe Akarsu (35 yaşında, misafir), Muhlis Akarsu (45 yaşında, sanatçı), Gülender Akça (25 yaşında, sanatçı), Metin Altıok (52 yaşında, şair, yazar), Ahmet Alan (22 yaşında, sanatçı), Mehmet Atay (25 yaşında, gazeteci), Sehergül Ateş (30 yaşında, sanatçı), Behçet Aysan (44 yaşında, şair), Erdal Ayrancı (35 yaşında, yönetmen), Asım Bezirci (66 yaşında araştırmacı, yazar), Belkıs Çakır (18 yaşında, sanatçı), Serpil Canik (19 yaşında, sanatçı), Muammer Çiçek (26 yaşında, aktör), Nesimi Çimen (67 yaşında, şair, sanatçı), Carina Cuanna (23 yaşında, Hollandalı gazeteci), Serkan Doğan (19 yaşında, sanatçı), Hasret Gültekin (23 yaşında şair, sanatçı), Murat Gündüz (22 yaşında, sanatçı), Gülsüm Karababa (22 yaşında, sanatçı), Uğur Kaynar (37 yaşında, şair), Asaf Koçak (35 yaşında, karikatürist), Koray Kaya (12 yaşında, çocuk), Menekşe Kaya (17 yaşında, sanatçı), Handan Metin (20 yaşında, sanatçı), Sait Metin (23 yaşında, sanatçı), Huriye Özkan (22 yaşında, sanatçı), Yeşim Özkan (20 yaşında, sanatçı), Ahmet Öztürk (21 yaşında, otel görevlisi), Ahmet Özyurt (21 yaşında, sanatçı), Nurcan Şahin (18 yaşında, sanatçı), Özlem Şahin (17 yaşında, sanatçı), Asuman Sivri (16 yaşında, sanatçı), Yasemin Sivri (19 yaşında, sanatçı), Edibe Sulari (40 yaşında, sanatçı), İnci Türk (22 yaşında, sanatçı), Kenan Yılmaz (21 yaşında, otel görevlisi).

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Yaralananlar

Aziz Nesin, Oktay Samur, Lütfiye Aydın, Kadir Ardıç, Cafer Can Aydın, Ahmet Bayram, Aydoğan Yavaşlı, Faruk Yalçın , Melahat Yavaşlı, H.İbrahim Darbiçer, Kamber Çakır, Ahmet Yapar, Lütfi Kaleli, Şaban Yılmaz, Serdar Doğan, Selahattin Özaslan, Gülay Şahin, Nurettin Darıka, Makbule Çimen, Sabri Kangal, Nuray Özkan, Birsen Gündüz, Bülent Daylaşlı, Mustafa Göktekin, Faruk Daylaşlı, Turan Keser, Bedia Atmaca, Erkan Kılıç, Şadiye Tanış, İnci Şener, Nevzat Çiğdamlı, Ali Sertaş, Ünal Altunay, Çiğdem Gülhan, Ali Uygur, Mecit Ünal, Hasan Yıldırım, Hidayet Özden, A. Turan Onak, Solmaz Yılmaz, Mustafa Kaya, Zülali Bilgin, Erdal Koç, Seyit İnat, Rukiye Güler, Ersin Güren, Adem Şahin, Salim Cebenay, Ercan Develi.

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Yara almadan kurtulanlar

Arif Sağ, Neval Oğan, Yıldız Sağ, Tuncay Yılmaz, Murtaza Demir, Demet Işık, Ali Çağan, Elif Dumanlı, Haydar Ünal, Murat Kılıç, Yüksel Yıldırım, İclal Karakuş, Ali Balkız, Ertan Kartal, Ali Baştuğ, Ali Rıza Koçyiğit, Ali Doğan, Mustafa Türkan, Ayben Kop, Rıza Aydoğmuş, Ali Yüce, Mehmet Aydoğmuş, Nimet Yüce, Deniz Hunar, Celal Yıldız, Ferhun Ateş, Nurhan Metin, Cevat Geray, Cem Celasun, Gülsen Geray, Zerrin Taşpınar, Olgun Şensoy, Mehtap Yücel, Nuray Özkan, Hülya Kaderoğlu, Cevat Üstün, Battal Pehlivan, Hidayet Karakuş, Türkân Pehlivan, İ. Cem Erseven

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Yaralanan polisler

Doğukan Öner (İl Emniyet Müdürü), Rahim Çalışkan (Emniyet Müd. Yrd), Mustafa Uzun (Şube Müdürü ), Yaşar Temel (Başkomiser ), İbrahim Kurşun (Komiser), Sönmez Kayış (Polis Memuru), Ramazan Karataş (Polis Memuru), Bülent Damlacı (Polis Memuru ), Nevzat Gündoğdu (Polis Memuru), Ersoy Kara (Polis Memuru), Şaban Akın (Polis Memuru), Salim Şen (Polis Memuru), Hüseyin Yüksel (Polis Memuru), Sebahattin Dinç (Polis Memuru)

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Yargı süreci

Davanın ilk duruşması, Ankara 1 nolu DGM’de 21 Ekim 1993'te yapıldı. Müdahil avukatlar, katliamla ilgili elde edilmiş fotoğrafları, filmleri ve benzeri belgeleri mahkemeye sundular. Mahkemeye sunulan belgelerde saldırganlar, somut olarak görülüyordu. Ancak mahkeme heyeti avukatların belgelerin incelenmesi istemini kabul etmedi. Mahkemenin yanlı tutumu karşısında, müdahil avukatlar, yaptıkları bir açıklamayla duruşmalara katılmama kararı aldı.

Sivas katliamı davasının 22 sanığı hakkında 15’er yıl, 3 sanığı hakkında 10’ar yıl, 54 sanığı hakkında 3’er yıl, 6 sanığı hakkında 2’şer yıl hapis cezası, 37 sanığı hakkında da beraat kararı verildi. DGM’nin kararında 33 sanığa idam, diğerlerine de muhtelif ağır hapis cezaları verilmiştir. Mahkemenin kararı taraflarca temyiz edilmiştir Yargıtay 9. Ceza Dairesinin, 24. 12. 1998 günü verdiği kararda hapis cezaları onaylanırken, 33 idam cezası bazı usul noksanlıkları nedeniyle bozulmuştu.

(RT)