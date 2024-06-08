Madeni 5 TL geliyor

Resmi Gazete'de, 5 TL değerindeki madeni paraların tedavüle çıkarılmasına ilişkin tebliğ yayımlandı.

Kenar özelliği düz tırtıllı olan yeni madeni paraların çapı 28,15 milimetre, kalınlığı 1,70 milimetre, ağırlığı ise 8,25 gram.

Paraların üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün kabartma portresine ek olarak 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi bulunuyor.

Ayrıca, ön yüzde AKP hükümetinin Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için hazırlattığı "Türkiye Yüzyılı" amblemi var.

5 TL'lik madeni paralar daha önce cumhuriyetin 100. Yılı olan 29 Ekim 2023’te "hatıra para" olarak piyasaya sürülmüştü. Darphane o dönem, 100 milyon adetle sınırlı olmak kaydıyla 5 TL basmıştı.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 500 ve 1000 liralık banknotların basımına ilişkin çalışma yaptıklarını söylemişti.

Tedavüldeki paranın yüzde 94'ü 100 ve 200 TL

Merkez Bankası’nın verisine göre Mayıs 2024 itibariyle tedavüldeki toplam para 565 milyar 228 milyon 459 bin 910 TL. 200 TL’lik banknot tedavüldeki paranın 75’ini, 100 TL’lik banknot ise yüzde 18’ini oluşturuyor. 100 ve 200 TL'lik banknotların piyasadaki varlığı ise yüzde 94. Kalan yüzde 6’lık kısmı da diğer paralar oluşturuyor.

1 Ocak 2009’da tedavüle giren 200 TL’nin büyüklüğü o yıl 1,77 milyar TL'ydi. Bugün 428 milyar TL'den fazla. Ekonomik krizle birlikte piyasadaki 100 ve 200 TL sayısı arttı.

Dünya standartlarına göre en yüksek banknotun tedavüldeki ağırlığı yüzde 50’yi geçince bir üst banknotun çıkarılması gerekiyor. Yasal bir zorunluluk olmasa da Türkiye'de de teamül haline getirilmiş bir durum bu.

(HA)