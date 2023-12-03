ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 3 Aralık 2023 15:23
 ~ Son Güncelleme: 3 Aralık 2023 15:33
1 dk Okuma

Madenciler Günü etkinlikleri Siirt’teki göçükte ölen mühendisler anısına düzenleniyor

TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, "Son 20 yılda ülkemizde yaşanan maden faciaları nedeni ile kutlamalar bir anmaya dönmüş durumda" diyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/03/madenciler-gunu-etkinlikleri-siirtteki-gocukte-olen-maden-muhendisleri-anisina-duzenleniyor.jpg

TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenliyor.

Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi şu açıklamayı yaptı: 

"Dünyanın farklı ülkelerinde madencilerin ve tünelcilerin ‘yeraltının koruyucu azizesi’ olarak kabul ettiği Santa Barbara günü, çok uzun yıllardır 4 Aralık Dünya Madenciler Günü olarak kutlanıyor. Ancak son 20 yılda ülkemizde yaşanan maden faciaları nedeni ile kutlamalar bir anmaya dönmüş durumda."

Bu kapsamda bu yılki Madenciler Günü etkinlikleri, Kasım ayında Siirt’te bakır madeninde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden genç maden mühendisleri Zekai Can Çalık ve Emre Gökduman anısına yapılacak.

5 Aralık Salı Günü maden işçisi Alaaddin Kara’nın madenci fotoğraflarından oluşan “Nakısın Teri Fotoğraf Sergisi” ve Edebiyatçı Adnan Özyalçıner ile Maden Mühendisi Tayfun Mater’in konuşmacı olduğu “Madencilik, Emek, Edebiyat ve Mücadele” başlıklı panel takip edilebilir. Her iki etkinlik de Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenleniyor.

Diğer etkinlikler ise şöyle:

(AÖ)

maden mühendisleri dünya madenciler günü
Sayfa Başına Git