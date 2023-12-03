Madenciler Günü etkinlikleri Siirt’teki göçükte ölen mühendisler anısına düzenleniyor

TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenliyor.

Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi şu açıklamayı yaptı:

"Dünyanın farklı ülkelerinde madencilerin ve tünelcilerin ‘yeraltının koruyucu azizesi’ olarak kabul ettiği Santa Barbara günü, çok uzun yıllardır 4 Aralık Dünya Madenciler Günü olarak kutlanıyor. Ancak son 20 yılda ülkemizde yaşanan maden faciaları nedeni ile kutlamalar bir anmaya dönmüş durumda."

Bu kapsamda bu yılki Madenciler Günü etkinlikleri, Kasım ayında Siirt’te bakır madeninde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden genç maden mühendisleri Zekai Can Çalık ve Emre Gökduman anısına yapılacak.

5 Aralık Salı Günü maden işçisi Alaaddin Kara’nın madenci fotoğraflarından oluşan “Nakısın Teri Fotoğraf Sergisi” ve Edebiyatçı Adnan Özyalçıner ile Maden Mühendisi Tayfun Mater’in konuşmacı olduğu “Madencilik, Emek, Edebiyat ve Mücadele” başlıklı panel takip edilebilir. Her iki etkinlik de Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenleniyor.

Diğer etkinlikler ise şöyle:

(AÖ)