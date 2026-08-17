Madenciler bugün de alacakları için bakanlık önünde: Hiç ödeme yok, hep gözaltı var

Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Eti Gümüş ve Doruk Madencilik işçilerinin aylardır ödenmeyen ücret ve tazminatları için Ankara'da sürdürdükleri mücadele pazartesi akşamı bir kez daha polis müdahalesiyle karşılaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önündeki bekleyişlerini 24 saate çıkaracaklarını açıklayan madencilerden alanı terk etmeleri istendi. Sendika eyleminin süreceğini açıklayınca Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu gözaltına alındı.

ANKA'nın haberine göre, polis bakanlığın önünün gece boyunca eylem alanına dönüştürülmesine izin verilmeyeceğini bildirdi. Başaran Aksu ise işçilerin alacakları ödenmeden ayrılmayacaklarını belirterek, "Ta ki işçilerin hesaplarına paralar yatıncaya kadar burada olacağız," dedi.

Bu müdahale, son bir hafta içinde aynı eylemlere yönelik üçüncü gözaltı dalgası oldu. Önceki günlerde çok sayıda işçi ve sendikacı gözaltına alınmış, Aksu da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Şirket "ödemeler tamamlanıyor" dese de işçiler eylemde

Süregiden gerilim 17 Ağustos'ta üç aşamadan geçti.

Yıldızlar SSS Holding, 16 Ağustos gecesi yayımladığı ve pazartesi günü güncellediği açıklamada Doruk Madencilik ve Eti Gümüş çalışanlarının maaş ve tazminat ödemelerinin gerçekleştirildiğini, geçmiş dönem yükümlülüklerinin önemli bölümünün yerine getirildiğini ve kalan ödemelerin tamamlanmakta olduğunu ileri sürdü. Holding Bağımsız Maden-İş'in eksik bilgilerle kamuoyunu yönlendirdiğini de iddia etti.

Ancak bu açıklamadan saatler sonra işçiler yeniden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önündeydi. Yürüyüşleri önce polis tarafından durduruldu; görüşmelerin ardından Bakanlık önüne geçmelerine izin verildi. İşçiler burada yarı çıplak oturma eylemine geçti ve baretlerini yere vurarak protestolarını sürdürdü.

Sendikaya göre bazı maaş ödemeleri yapılmış olsa da özellikle ücretsiz izin dönemlerinden doğan ücretler ile kıdem ve ihbar tazminatlarının önemli bölümü hâlâ ödenmedi. Bu nedenle işçiler şirketin "ödemeler tamamlanıyor" açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirterek eylemlerinde ısrar etti.

Ödeme takvimi yine işlemedi

İşçilerin Ankara'ya yeniden gelmesinin nedeni, daha önce açıklanan ödeme takviminin uygulanmamasıydı.

Eti Gümüş işçilerine yönelik 6 Ağustos ödeme taahhüdünün yerine getirilmemesi üzerine işçiler 10 Ağustos'ta yeniden Ankara'ya geldi. 17 Ağustos'ta, yeni ödeme takviminin uygulanması bekleniyordu. İşçiler, ödemelerin tamamlanmadığını belirterek Bakanlık önünden ayrılmama kararı aldılar.

Dosya TBMM'de

Aynı gün DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Yıldızlar SSS Holding'in ödeme taahhütlerini neden yerine getirmediğini ve Bakanlığın daha önce açıkladığı yaptırımların neden uygulanmadığını sordu.

Çiçek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin de işçilerin çeşitli ücret ve tazminat alacaklarını tespit ettiğini hatırlatarak, Bakanlığın sürece ilişkin sorumluluğunu gündeme getirdi.

İşçilerin hakları olan ödemelerin gerçekleştirilmesi talebiyle giriştikleri barışçıl direniş sürerken, haftanın ilk günü üç farklı görüntü yansıdı: Şirket alacakların ödendiğini açıkladı; işçiler hesaplarını kontrol ettiklerinde paranın yerinde olmadığını gördüler ve derhal Bakanlık önüne gittiler; sorun TBMM gündemine taşındı. Akşam saatlerinde borçlu şirket yöneticileri değil, alacaklıların sözcüleri Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu gözaltına alındı.

(AEK)