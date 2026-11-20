TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin 30. kuruluş yılı kapsamında Karikatür Derneği işbirliğiyle düzenlediği Maden ve Emek Karikatür Yarışması'nın sonuçları açıklandı.

Yarışmada Şener Tosun birincilik, Tan Oral ikincilik, Şevket Yalaz üçüncülük ödülünü kazandı. Jüri, Maden Mühendisi-Karikatürist Nusret Öztürk Mansiyon Ödülü'nü ise Ilgın Çelik'e verdi.

Karikatüristler Aslı Alpar, Emre Yılmaz ve Mete Arif Tokmak ile Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi temsilcisi Mehmet Makar'dan oluşan jüri, ödül alan eserleri ve sergi seçkisini belirledi. Sonuçlar, bir haftalık itiraz sürecinin ardından kesinleşti.

Madencilerin emeği ve iş güvenliği öne çıktı

Yarışmaya deneyimli karikatüristlerin yanı sıra çizime yeni başlayanlar da katıldı. Jürinin açıklamasına göre eserlerde madencilerin emeği, geçim mücadelesi, iş güvenliği ve çalışma koşulları öne çıktı.

Ödül alan dört karikatür, madencilerin emeğini geçim mücadelesi, iş güvenliği, hukuki sorumluluk ve üretimden doğan değerin paylaşımı üzerinden ele alıyor.

Jüri, değerlendirmede eserlerin konuya uygunluğunu, bakış açısının özgünlüğünü, görsel anlatımın gücünü, çizgi ve kompozisyonun fikri aktarma biçimini dikkate aldı. Mizah ve ironinin eleştiriyi nasıl güçlendirdiğini de değerlendirdi.

Açıklamada, eserlerde özellikle emek, ekmek, ölüm ve yaşam temalarının öne çıktığı belirtildi.

Jüri, yarışmaya gönderilen eserler arasından önce 60 karikatürlük sergi ve kitap seçkisi oluşturdu. Ardından 20, son aşamada ise 10 eseri değerlendirerek ödülleri belirledi.

Yarışmanın kuralları gereği yapay zekâyla üretilen çalışmalar değerlendirme dışında kaldı. Jüri, daha önce çizilmiş karikatürlerle belirgin benzerlik taşıyan eserleri de seçkiye almadı.

Sergi ve kitap seçkisinde 55 çizer

Maden ve Emek Karikatür Yarışması'nın sergi ve kitap seçkisine şu isimler girdi:

Ahmet Akoluk, Altan Özeskici, Atilla Atala, Beyza İnan, Birol Çün, Cansu Karaman Cengiz, Cem Ceylan, Cemil Safitürk, Cenk Alparslan, Eda Karaabdurrahmanoğlu, Eda Uzunoğlu, Ekin Özeskici, Emre Aluç, Enver Malkoç, Erhan Yaşar Babalık, Fahri Eyican, Fahriye Çıtaklı, Fethi Gürcan Mermertaş, Fırat Saraç, Gül Mehtap Göktaş Akoluk, Halil Murat Yürür, Halis Dokgöz, Hikmet Çil, Ilgın Çelik, Işılay Türküm, Kürşat Zaman, M. Zeki Yüce, Mehmet Atamer, Mete Ağaoğlu, Muammer Kotbaş, Murat İlhan, Mustafa Yıldız, Mustafa Çakırcalı, Mümin Bayram, Nuhsal Işın, Oğuz Gürel, Ömer Çam, Özge Fındık, Penbegül Özcan, Raşit Yakalı, Recep Özcan, Saadet Demir, Serdar Sönmez, Şener Tosun, Şevket Yalaz, Tan Oral, Taner Özerk, Umut Toğrul, Uğur Pamuk, Yalçın Eroğlu, Yasemin Akçadağ Aydın, Yeşim Babür Korkmaz, Yunus Vehbi Pınar, Yıldız Yiğit, Zeki Ozan Soyman.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve Karikatür Derneği, sergi ve ödül töreninin tarihini ve yerini daha sonra duyuracak.

(VC)